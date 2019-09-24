Как понять, что у питомца проблемы с мочевым пузырем?
— Здравствуйте! Наш котик стал писать на кровати или диване. Не похоже, чтобы это были кошачьи метки, потому что он присаживается и оставляет лужицу. Что это может быть?
— Здравствуйте! Наша очень воспитанная кошечка стала писать на полу в квартире. Я не успеваю за ней вытирать лужицы! И такое ощущение, что она писает с кровью. Помогите! Как нам быть?
— Добрый день! Вот уже два дня, как мы наблюдаем странное поведение нашего кота: он садится на свой горшок и начинает громко кричать! А еще горбится при этом. И сидит там очень долго. Мы в замешательстве. Может, ему успокоительное дать?!
Подобные жалобы от владельцев усатых и полосатых администраторы клиники «Ветус» слышат каждый день. По статистике обращений, в осенне-весенний период происходит обострение мочекаменной болезни и воспаление стенки мочевого пузыря – цистит – преимущественно у котов и кошек, реже у собак.
Чтобы понять, по какой причине это происходит, необходимо знать, что моча – это агрессивная среда. Она обладает высокой плотностью и большой концентрацией солей, склонных к превращению в кристаллы и мочевые конкременты. Также в ней содержатся лейкоциты, эпителий, почечные цилиндры и другие органические субстраты, которые могут быть причиной бактериальных уроциститов или пиелонефритов.
Даже незначительное повреждение стенки мочевого пузыря у животных с высококонцентрированной мочой приводит к выраженным воспалительным процессам в его стенке и развитию острого болевого синдрома. Часто повреждение стенки происходит по причине физического фактора от кристаллов или конкрементов; от нейрогенного фактора (последствия дистресса); от компенсаторного фактора (переполнение мочевого пузыря из-за острой задержки). В таком случае у пациента может быть и цистит, и мочекаменная болезнь, и острая задержка мочи.
Что такое острая задержка мочи и как ее распознать?
Случается, что кот сидит на горшке и не писает, наполнитель сухой или мочи в лотке нет. Бывает, что питомец кричит, горбится, когда сидит в лотке, или начинает присаживаться в разных местах квартиры, не дает погладить живот. Все это признаки задержки мочи. В этом случае питомца срочно нужно везти в клинику для оказания помощи. Последствия этой патологии тем тяжелее, чем дольше наполнен или переполнен мочевой пузырь. Причем переполнение мочевого пузыря свыше 6-12 часов обычно приводит не только к интоксикации и ухудшению почечной функции, но и к нарушению кровоснабжения и иннервации мышечного слоя мочевого пузыря. Коты наиболее предрасположены к данной патологии по причине того, что их уретра представляет собой относительно узкое и извитое образование, идеально подходящее для закупорки различными конкрементами.
Как проходит обследование органов мочевыделительной системы?
Неотъемлемой частью обследования органов системы является УЗИ. При данном методе хорошо визуализируется множество мочевых конкрементов, оседающих горкой или одиночно на стенках мочевого пузыря; неравномерное утолщение стенки мочевого пузыря или задержка мочи. Дополнительным методом является общий анализ мочи и исследование осадка мочи под микроскопом.
Терапевтическая помощь при данной патологии:
- снятие спазмов и устранение болей (применение спазмолитиков и анальгетиков);
- нейтрализация причины воспаления и устранение бактериальной составляющей болезни (антибиотикотерапия);
- очищение мочевого пузыря от воспалительного содержимого (введение антисептических и антибактериальных жидкостей с помощью катетера);
- в случае признаков обезвоживания – капельницы, длительность применения которых будет зависеть от качества и количества выделяемой мочи;
- лечебная диета. Обычно ветеринарные корма фирм ProPlan, Royal Canin, Hill’s – с пометкой «Уринари». Они стимулируют потребление жидкости, разбавляя при этом концентрацию и кислотность мочи.
Дома для питомца должны быть созданы благоприятные условия. Основные требования — никаких стрессов и сквозняков. Место для сна должно быть сухим и теплым. Дополнительный подогрев подстилки или согревание мочевого пузыря не требуется, чтобы не спровоцировать усиленное развитие воспаления и размножения бактерий.
По любым вопросам, связанным со здоровьем вашего питомца, обращайтесь в ветеринарную клинику «Ветус».
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