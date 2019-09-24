Как понять, что у питомца проблемы с мочевым пузырем?

— Здравствуйте! Наш котик стал писать на кровати или диване. Не похоже, чтобы это были кошачьи метки, потому что он присаживается и оставляет лужицу. Что это может быть?

— Здравствуйте! Наша очень воспитанная кошечка стала писать на полу в квартире. Я не успеваю за ней вытирать лужицы! И такое ощущение, что она писает с кровью. Помогите! Как нам быть?

— Добрый день! Вот уже два дня, как мы наблюдаем странное поведение нашего кота: он садится на свой горшок и начинает громко кричать! А еще горбится при этом. И сидит там очень долго. Мы в замешательстве. Может, ему успокоительное дать?!





Подобные жалобы от владельцев усатых и полосатых администраторы клиники «Ветус» слышат каждый день. По статистике обращений, в осенне-весенний период происходит обострение мочекаменной болезни и воспаление стенки мочевого пузыря – цистит – преимущественно у котов и кошек, реже у собак.