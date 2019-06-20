Как одеть стены по моде со скидкой

Они могут сделать пространство более свободным или камерным, создать уют, пробудить желания или заставить зевать от тоски. Все зависит от их цвета, фактуры, рисунка и уместного применения. Обои не зря называют «одеждой для стен» — над их дизайном трудится целая индустрия, создавая и раскручивая новые тренды. Которые, кстати, являются отражением модных тенденций в одежде: если последним писком высокой моды стал фиолетовый, будьте уверены, через некоторое время он непременно появится в интерьерном дизайне.