Добрые новости
20 июня,
2019


Как одеть стены по моде со скидкой
Томичам в этом поможет сток-центр обоев с нестандартным дизайном
Хочется перемен? Смените обстановку! Для начала можно просто переодеть стены. Тем более что теперь сделать это бюджетно стало проще — в Томске есть сток-центр «Обоина», который недавно открыл в обновленном формате филиал на Иркутском тракте. Почему обои со скидкой — это выгодно, и есть ли тут подвох, а также на какие дизайнерские решения стоит обратить внимание, рассказывает директор сток-центра Ирина Литвинова.
Остатки сладки
Они могут сделать пространство более свободным или камерным, создать уют, пробудить желания или заставить зевать от тоски. Все зависит от их цвета, фактуры, рисунка и уместного применения. Обои не зря называют «одеждой для стен» — над их дизайном трудится целая индустрия, создавая и раскручивая новые тренды. Которые, кстати, являются отражением модных тенденций в одежде: если последним писком высокой моды стал фиолетовый, будьте уверены, через некоторое время он непременно появится в интерьерном дизайне.
«Когда фабрика разрабатывает новую коллекцию обоев, она или придумывает дизайны сама, или покупает уже готовые, — говорит Ирина Литвинова. — В Европе регулярно проходят ярмарки дизайнов, например, ежегодная выставка интерьеров и текстиля Heimtextil во Франкфурте-на-Майне. На подобных выставках представители фабрик покупают авторские права на конкретные варианты оформления. Потом фабрика начинает производить партии товаров с этими дизайнами. Для того чтобы производство было безубыточным, а цена на полке магазина адекватной, фабрика должна произвести минимум пять тысяч рулонов одного вида. Потом на фабрику приезжают дилеры...

Дилеры выбирают коллекции, которые они хотели бы продавать у себя оптом для розничных магазинов. Тут в действие вступает «человеческий фактор», основанный на профессиональном опыте и способности к аналитике конкретного дилера. Так что спрогнозировать потребление дизайнов невозможно. Всегда остаются излишки товара, от которых фабрики стараются избавиться.
Ирина Литвинова
По словам Ирины Литвиновой, фабрики на такие остатки очень сильно снижают цену. И этим качественные, стильные и с оригинальным современным дизайном коллекции становятся интересны ей как директору сток-центра. В свою очередь Ирина Литвинова розничные цены на эти коллекции до уровня городских не поднимает. И этим обои в «Обоине» становятся интересны покупателям. «Если брать виниловые обои горячего тиснения, то в среднем можно выиграть от 500 до 700 рублей за рулон», — говорит Ирина Литвинова.
Тренды и бренды

«Тренды до Томска доходят с запозданием примерно на год-два, — говорит Ирина Литвинова. — Сейчас у томичей в фаворе или минимализм (скандинавский стиль, самым популярным является светло-серый цвет), или яркие решения — например, сочетание фона и яркого компаньона (фон с разным орнаментом). Чаще всего сейчас компаньоном выделяют одну стену-доминанту, остальные делают фоном.
По-прежнему популярен контраст — черный (или темно-синий) и белый. Но самый лучший — свой собственный стиль комфорта. Не знаете, какой он у вас – приходите, поможем найти!»
Обойные бренды, присутствующие в ассортименте сток-центра: Erissman, Max Wall, AC Creation, Индустрия, Палитра, Elysium, Московская обойная фабрика и другие. Все обои произведены в России, в том числе и зарубежными фабриками, которые в начале нулевых открыли на территории РФ свои производства.
Котики VS винил
«Чаще всего люди приходят в магазин за моющимися обоями, — говорит Ирина Литвинова. — Мы рекомендуем им виниловые обои с маркировкой «две волны» и более. Виниловые обои делятся на «вспененный винил», «винил горячего тиснения» и «компакт-винил» (что-то среднее между первым и вторым). Винил горячего тиснения очень плотный, может быть с металлизированной обработкой или шелкографией. Он подойдет, если у вас дома живут котики — они такие обои не дерут. В отличие от вспененного винила, который тоже является влагостойким, но у него степень истираемости ниже. Для сравнения, винил горячего тиснения может прослужить до 17 лет. В то время как обоев из вспененного винила «хватит» лет на 5-7».

Впрочем, и пять лет не так уже плохо. Психологи как раз советуют делать косметический ремонт в квартире раз в пятилетку — чтобы освежить антураж. Тем более что сейчас клеить обои гораздо удобнее, чем еще лет 30 назад, когда основа у всех обоев была бумажная (они рвались, пузырились и т. д.). Сейчас обои чаще делают на флизелиновой основе (нетканный материал) — они легко клеятся и плотно прилегают к стене.
Эко-бумага и дуплекс

«Почему-то покупатели в последнее время незаслуженно обделяют вниманием бумажные обои, — говорит Ирина Литвинова. — Между тем, современные бумажные эко-обои тоже очень плотно клеятся к стене и их тоже не дерут котики. Многослойные обои «дуплекс» не тянутся при наклеивании, гипоаллергенны, обладают пылеотталкивающими, звуко- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, современные станки могут воспроизводить на бумаге различные эффекты — золота, серебра, шелкографии, различного тиснения. Проблемой российских бумажных обоев до недавнего времени был «бабушкин дизайн».
Но недавно я открыла для себе производителей, которые делают неплохие современные принты, в том числе для детей. И это здорово, потому что бумажные обои — это эко-тренд. Они позволяют помещению «дышать». В том числе и за счет того, что их менять можно чаще — это стоит недорого. В нашем сток-центре — от 150 до 239 рублей за рулон.
Ирина Литвинова
В обновленном сток-центре «Обоина», что открылся на Иркутском тракте, в наличии имеются более 100 видов эко-обоев. Всего же обойный ассортимент сток-центра насчитывает более 800 артикулов. Но если вдруг среди них не окажется того, чего хочется именно вам, всегда можно желаемый рисунок... напечатать! Мастерская, где могут нанести любое изображение на коллекционные обои белого цвета, находится тут же, в сток-центре. Здесь же можно изготовить фотообои, постеры и картины — элементы, которые помогут освежить интерьер даже без кардинальной смены обоев.
Сток-центр «Обоина» находится по адресу: Иркутский тракт, 61, стр. 2 (здание Октябрьского рынка), Комсомольский проспект, 68/2 (Фрунзенский рынок), ул. Солнечная, 2/5 (ТЦ «Фуд-Сити» в Северске).

Контактный телефон: 8 983 232 05 87
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