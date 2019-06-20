Как одеть стены по моде со скидкой

«Чаще всего люди приходят в магазин за моющимися обоями, — говорит Ирина Литвинова. — Мы рекомендуем им виниловые обои с маркировкой «две волны» и более. Виниловые обои делятся на «вспененный винил», «винил горячего тиснения» и «компакт-винил» (что-то среднее между первым и вторым). Винил горячего тиснения очень плотный, может быть с металлизированной обработкой или шелкографией. Он подойдет, если у вас дома живут котики — они такие обои не дерут. В отличие от вспененного винила, который тоже является влагостойким, но у него степень истираемости ниже. Для сравнения, винил горячего тиснения может прослужить до 17 лет. В то время как обоев из вспененного винила «хватит» лет на 5-7».