Любой человек может прийти в банк. Но у разных банков разные условия, поэтому вам придется либо довериться одному сотруднику, либо посетить несколько различных консультаций, что займет значительно больше времени.
Обратиться в агентство недвижимости тоже можно, но, скорее всего, их услуги будут стоить каких-то денег, возможно, немаленьких.
Какие плюсы, если вы приходите именно к нам. В одном месте можно не только выбрать квартиру, но и одновременно получить консультацию по поводу ее приобретения в ипотеку. Вам расскажут, какие документы нужно предоставить, более того, сформируют пакет, который рассмотрят сразу в нескольких банках. А ТДСК, как надежному застройщику, во многих банках предоставляют определенную скидку.