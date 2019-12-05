Наталья:

Для многодетных семей работает программа с государственной поддержкой «Семейная ипотека». В ней могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй (третий, четвертый и более) ребенок. Ставка — от 4,5 % годовых. Первоначальный взнос — 20 % стоимости недвижимости.



Также с 2019 года при рождении третьего ребенка выделяются президентские 450 тысяч рублей, которые можно потратить на погашение ипотеки. Для этого необходимо обратиться в банк с документами об ипотеке и свидетельствами о рождении детей.



Еще у семьи с двумя и более детьми может быть материнский и региональный капитал. В Томской области есть ряд банков, которые готовы взять маткапитал в качестве первоначального взноса. Кроме того, его можно вложить в досрочное погашение ипотеки.



Если маткапитала нет, то мы уточняем, будет или нет первоначальный взнос, и если будет, то в каком объеме. Определяем банки, которые готовы поработать с этими людьми. Пакет документов стандартный — чаще всего это паспорта, СНИЛСы, копия трудовой книжки, справка 2-НДФЛ.