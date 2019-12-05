Добрые новости
05 декабря,
2019
Ипотека под 4,5 %?!

Хитрости, которые
позволят выгодно взять квартиру в ипотеку
Крупнейший застройщик города — ТДСК — отвечает на вопросы читателей Агентства новостей ТВ2
Ипотека — это звучит страшно. Но не так страшен кредит, как его малюют. Просто к этому делу нужно подходить с умом. Есть масса программ, по которым процентная ставка ипотеки снижается и условия становятся льготными. Ипотека — как раз тот случай, когда стоит обратиться к специалистам в этой области. Не бойтесь. Вы не переплатите, а даже сэкономите, так как они знают то, чего не знаете вы.

Мы решили узнать, какие вопросы, связанные с ипотекой, волнуют томичей. На электронную почту пришло больше десятка вопросов. За ответами редакция ТВ2 обратилась к специалисту по ипотечным сделкам ТДСК Наталье Дубич.
Спрашивает Михаил:
Где выгоднее всего брать ипотеку: у застройщика, в банке или в агентстве недвижимости?
Наталья:
Любой человек может прийти в банк. Но у разных банков разные условия, поэтому вам придется либо довериться одному сотруднику, либо посетить несколько различных консультаций, что займет значительно больше времени.

Обратиться в агентство недвижимости тоже можно, но, скорее всего, их услуги будут стоить каких-то денег, возможно, немаленьких.

Какие плюсы, если вы приходите именно к нам. В одном месте можно не только выбрать квартиру, но и одновременно получить консультацию по поводу ее приобретения в ипотеку. Вам расскажут, какие документы нужно предоставить, более того, сформируют пакет, который рассмотрят сразу в нескольких банках. А ТДСК, как надежному застройщику, во многих банках предоставляют определенную скидку.
Спрашивает Катерина:
Можно ли не страховать квартиру при оформлении ипотеки?
Наталья:
По закону объект недвижимости должен быть застрахован. Свою жизнь гражданин может не страховать, но в этом случае процентная ставка увеличивается.
Процентная ставка по ипотеке
в Томской области
от 4,5 %
минимальная процентная ставка по программе «Семейная ипотека»
8,4 %
средняя процентная ставка при покупке квартиры в ипотеку
Спрашивает Юрий:
На что можно получить налоговый вычет при оформлении квартиры в ипотеку?
Наталья:
Возврат возможен либо со стоимости квартиры, либо с процентов, уплаченных по кредиту. Один раз в год в банке берется справка, что вами выплачено такое-то количество процентов, которая предоставляется в налоговый орган.
Спрашивает Татьяна:
Если человек не брал ни одного кредита до ипотеки, отразится ли это как-то на процентной ставке?
Наталья:
На сегодняшний день нулевая кредитная история на процентной ставке не отражается. Процентная ставка зависит от суммы первоначального взноса, от того, является ли человек зарплатным клиентом банка или нет. Также в самой заявке есть свои нюансы, например, множество акций, под которые клиент может так или иначе подпадать.

Есть банки, которые дают ипотеку вообще без первоначального взноса. Однако в основном все-таки чем больше первоначальный взнос, тем ниже процентная ставка. Что делать, если не хватает средств на первоначальный взнос? Например, есть небольшая сумма, но хотелось бы процентную ставку по ипотеке иметь пониже. В этом случае ТДСК может предоставлять вам недостающую сумму с рассрочкой оплаты.
Программы ТДСК
по поддержке покупателей
Губернаторская ипотека
Выбор:
*4 % — снижение ставки на три года или
*10 % — компенсация от стоимости квартир
Бери сейчас — плати потом
*Есть половина взноса? Остальное доплатит ТДСК
*На возврат — три месяца. Без процентов
Рассрочка платежа 70/30
*Взнос сразу — 70 %
*Оставшиеся 30 % — в рассрочку на два года
Трейд-ин и ипотечный обмен
*Вашу квартиру приобретает ТДСК
*Вы переезжаете в новую
Спрашивает Олег:
Может ли многодетная семья рассчитывать на особые условия при покупке квартиры?
Наталья:
Для многодетных семей работает программа с государственной поддержкой «Семейная ипотека». В ней могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй (третий, четвертый и более) ребенок. Ставка — от 4,5 % годовых. Первоначальный взнос — 20 % стоимости недвижимости.

Также с 2019 года при рождении третьего ребенка выделяются президентские 450 тысяч рублей, которые можно потратить на погашение ипотеки. Для этого необходимо обратиться в банк с документами об ипотеке и свидетельствами о рождении детей.

Еще у семьи с двумя и более детьми может быть материнский и региональный капитал. В Томской области есть ряд банков, которые готовы взять маткапитал в качестве первоначального взноса. Кроме того, его можно вложить в досрочное погашение ипотеки.

Если маткапитала нет, то мы уточняем, будет или нет первоначальный взнос, и если будет, то в каком объеме. Определяем банки, которые готовы поработать с этими людьми. Пакет документов стандартный — чаще всего это паспорта, СНИЛСы, копия трудовой книжки, справка 2-НДФЛ.
Спрашивает Олег:
Молодая семья. Второй ребенок, квартира маленькая, решили расширяться. Есть ли какие-то варианты?
Наталья:
У ТДСК есть программа трейд-ин, когда мы можем взять ваше вторичное жилье. Наши специалисты оценивают квартиру, если всех все устраивает, то мы занимаемся ее дальнейшей реализацией. И ваша квартира идет в качестве первоначального взноса на приобретаемую новую. А на недостающую сумму можно оформить ипотеку. Преимущество трейд-ина — вы въезжаете в новую квартиру, не дожидаясь продажи своей.
Спрашивает Катерина:
Можно ли выгодно оформить ипотеку бюджетнику?
Наталья:
Банки при рассмотрении заявок бюджетников отдают им приоритеты. Для них даже могут быть отдельные скидки, однако зачастую условия по специальным акциям выгоднее.
Спрашивает Ирина:
Чем выгодна «Губернаторская ипотека»?
Наталья:
В этой программе стремятся участвовать все, кто узнает о ней. Конечно, при оформлении данной программы есть ряд нюансов. Нужно иметь определенный доход, который считается от количества человек в семье. Также в программе есть свои требования к недвижимости — вы можете либо совсем не иметь ее, либо иметь определенную квадратуру, исходя из количества членов семьи. Чтобы стать участником программы, необходимо собрать пакет документов. После этого администрация рассматривает их. В случае если человек соответствует заявленным требованиям, то с ним заключается договор. Клиенту предоставляется либо субсидирование процентной ставки, либо часть денег в качестве первоначального взноса. Квартиры, которые можно купить по этой программе, находятся в микрорайоне Ясный (г. Северск), ЖК Радонежский и мегарайоне Южные ворота.

Подробнее, как стать участником программы, можно узнать по ссылке: https://tdsk.tomsk.ru/howtobuy/gi/index.php
«У каждого свои приоритеты при покупке квартиры. Кто-то смотрит только на цену, но большинство людей обращают внимание на транспортную доступность, инфраструктуру — садики, школы. Это очень важный аспект. Поэтому сегодня что Южные ворота, что Радонежский соответствуют всем требованиям граждан. Надо просто самому съездить, посмотреть и получить личные впечатления».

Наталья Дубич
специалист по ипотечным сделкам
Шпаргалка для тех, кто хочет взять ипотеку
Выбор квартиры
  • Поиск квартиры мечты
Работа со специалистом по ипотечным сделкам
  • Специалист выясняет, что хочет купить клиент.
  • Определяется категория клиента (зарплатные клиенты, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса; клиенты, пришедшие через партнерские каналы, все, кто не относятся к указанным выше категориям).
  • Определяется сумма кредита — стоимость потенциальной квартиры минус первоначальный взнос, а также подсчитывается ежемесячный платеж.
Сбор документов
  • Сбор документов и оформление заявки.
  • Рассмотрение заявки в срок от 1 до 3 дней.
  • Получение решения. Клиент получает уведомление - смс на телефон или по электронной почте. Срок действия разрешения составляет три месяца.
В среднем весь путь занимает 1,5 месяца.

5.12.2019

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