Игры, театры и кино. Фестивальные выходные в Томске

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Вы еще не успели сходить на спектакль в театр «2+Ку»? У вас есть время. Международный фестиваль кукол на запястье продлится до 30 сентября — в этот день основателю театра исполнилось бы 65 лет. Почтить память Владимира Захарова приехали актеры из разных уголков мира. 30 спектаклей будет поставлено за время фестиваля. О том, куда еще можно сходить в Томске в ближайшие дни, читайте в афише.

День рождения Института Конфуция

Фото: из официальной группы Института Конфуция vkontakte

Поклонники китайского языка и традиций, внимание! В субботу днем в театре «Версия» пройдет мероприятие, которое может быть вам интересно. 28 сентября отмечает свой день рождения Институт Конфуция, который знакомит с таинственной китайской культурой сибирских студентов, и не только.

В программе празднования: уроки живописи и каллиграфии, викторина знаний о Поднебесной, плетение узлов счастья, китайские боевые искусства и настольные игры и еще много интересного. Как и на любом празднике в Китае, на вечеринке пройдет традиционная чайная церемония.

Вход свободный.

Когда: 28 сентября в 13:00 Где: театр «Версия» (ул. Белинского, 40)

Манхэттенский фестиваль короткометражек

Лучший короткометражный фильм Манхэттенского фестиваля могут выбрать томичи вместе со всем миром. Это первый глобальный кинофестиваль, который ежегодно объединяет более 100 000 поклонников короткого метра. Все желающие участвуют в интерактивном голосовании и выбирают лучший фильм.

Под ярким слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» кинопоказы программы пройдут одновременно в Америке, России, Франции, Южной Африке, Италии, Мексике, Австрии, Великобритании и других странах.

Хотите проголосовать вместе с мировым жюри? Успевайте на просмотры короткометражек в зрелищный центр «Аэлита» с 26 по 29 сентября.

Когда: 26-29 сентября в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Лекторий от «Мурашов Центра»

О любви к старому городу как о методе познания города современного будут говорить на лектории в галерее «В главном». Он посвящен выставке «мУкА. Склады искусства». Это экспозиция о памятнике архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова». Организаторы расскажут о том, как зайти на леса и победить выученную беспомощность, о перформансе длиною в четыре месяца, но в итоге – о людях, которым просто нужен был импульс, чтобы круто провести лето, спланировать зиму и замахнуться на весну.

В 16:00 экскурсия по выставке, проведет куратор Анастасия Куклина. В 16:30 диалог с аудиторией.

Вход на мероприятия бесплатный, но нужна регистрация.

Когда: 28 сентября в 16:00 Где: пр. Ленина, 36 (главный корпус ТГУ), 318 аудитория

Экскурсия для тех, кто любит «подсматривать»

Любите заглядывать в окна? Обратите внимание на экспериментальный проект «OKAY, GОРОД!». Это вечерняя прогулка по Томску, во время которой зрителям официально разрешено подглядывать в окна квартир.

«В начале прогулки всем зрителям выдается карта маршрута и доступ к специальному трек-листу, — рассказывают организаторы. — Звучит атмосферная музыка, и прогулка начинается. За стеклом одних окон — самые обыкновенные семейные ситуации, других — весьма нестандартные случаи из жизни незаурядных личностей».

После прогулки за чаем с печеньем можно будет обсудить увиденное. Участие платное. Подробности можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте.

Когда: 28 сентября и 5 октября в 19:30 Где: школа музыки, театра и кино «Виртуозы» (ул. Герцена, 10, 3 этаж)

Фестиваль игр «ПСИленная»

Фото: с сайта фестиваля

На этот фестиваль собрали самые интересные бизнес-, трансформационные и психологические игры со всего мира. Играть участники будут под руководством опытных мастеров, бизнес-тренеров и игропрактиков из Киева, Новосибирска, Бийска, Горно-Алтайска и Томска.

Участник выбирает мастера, игру, тему запроса, глубину погружения в процесс, и его ждут два дня в другом мире. ⠀

Участие платное. Ограничение по возрасту 8+.

Когда: 28-29 сентября Где: ресторан «Кайзерхоф» (ул. Красноармейская, 122/3)

Концерт ВИА «Синяя птица»