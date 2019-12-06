Geek-ярмарка, Science Slam, Zero-Waste. Афиша Томска
Выходные на пороге. Если вы еще не знаете, чем будете заниматься в ближайшие дни, самое время строить планы. Обзор интересных событий Томска для меломанов, спортсменов, киноманов, ценителей моды, и не только — в нашей афише.
Geek-ярмарка
У фанатов мультиков, сериалов, комиксов и компьютерных игр намечается большой сбор. Большая Geek-ярмарка от фестиваля «Con.версия» пройдет 8 декабря во Дворце зрелищ и спорта. Вас ждут кольца всевластия, бомбические стикеры, фигурки с персонажами Dota 2, Death Note, аксессуары по World Of Warcraft, World of Tanks и еще много интересного. А еще Geek-ярмарка — возможность лишний раз примерить любимый костюм.
Тот, кто хочет создать настроение, может обменяться открытками: принести свою или купить у художника на ярмарке. На ней организаторы предлагают написать пожелания, посоветовать любимую книгу или куда сходить на новогодних праздниках. А можно таким образом просто познакомиться, если указать там свои контакты. Подходите к зоне для обмена открытками, выбирайте понравившуюся и меняйте на свою.
Когда: 8 декабря в 12:00
Где: Дворец спорта (ул. Красноармейская, 126)
Открытие лыжного сезона
Любите кататься на беговых лыжах? Присоединяйтесь к открытию сезона. Лыжники во главе с олимпийской чемпионкой Натальей Барановой собираются 7 декабря на стадионе «Политехник». Девятикилометровый забег пройдет на «Тропе здоровья». В середине пути — рядом с детским домом «Орлиное гнездо» — всех участников компания «Эскимос» будет угощать чаем с блинами. А еще лыжники получат специальные купоны, которые смогут на финише обменять на подарки от «Эскимоса».
Кроме лыжных гонок, на стадионе «Политехник» будет организована и развлекательная программа. Ребятишки могут поиграть с большим северным мишкой и сфотографироваться с самоедами.
Когда: 7 декабря в 14:00
Где: стадион «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20/1)
Российско-германский Science Slam
Научная битва грядет в Томске. На сцене ночного клуба «Театро» встретятся шесть молодых ученых: трое — из ТГУ, трое — из университетов Берлина и Байорота. Вечером в субботу они будут удивлять публику докладами о своих исследованиях. Даже если вы далеки от мира науки, вы все поймете и вам понравится.
Фишка Science Slam в том, что информация подается в форме стендап-шоу. У каждого слэмера есть только 10 минут, чтобы доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих научных достижениях. Разрешено все, кроме заумных терминов!
Вход свободный по регистрации.
Когда: 7 декабря в 18:00
Где: ночной клуб «Театро» (пр. Фрунзе, 103)
Конкурс дизайнеров «Особая мода»
Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода» в девятый раз стартует в Томске. Яркое шоу пройдет в ТЮЗе 6 декабря. Темы модных коллекций в этом году: «Повседневность», «Работа», «Отдых», «Торжество», «Экология» и «Творческий эксперимент». Модельеры — любители и профессионалы, с особенностями здоровья и без, из многих регионов России. В жюри — профессионалы в сфере культуры, моды, социальной реабилитации.
В дефиле примут участие 40 моделей, в том числе ученики первой в России школы моделей с инвалидностью.
В 15:00 — кулинарные, творческие и игровые мастер-классы.
В 17:00 — гала-показ «Особой моды».
Когда: 6 декабря
Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)
«Маленький принц» в «Версии»
Любимую сказку взрослых и детей можно будет посмотреть в театре «Версия» в воскресенье утром. Но в этот раз «Маленького принца» будут рассказывать… мыльные пузыри. Сюжетное шоу режиссера Юлии Лапиной по мотивам сказки Экзюпери вызывает бурю эмоций у маленьких зрителей. Необычное прочтение трогательной истории о путешествии, любви и дружбе закончится погружением в гигантский мыльный пузырь.
Возрастное ограничение: 4+
Когда: 8 декабря в 11:00
Где: театр «Версия» (ул. Белинского, 40)
ЭКО форум «Поколение ZERO-WASTE»
Если вы интересуетесь темой экологии и хотите знать больше о сокращении отходов, запланируйте на выходные посещение форума «Поколение ZERO-WASTE». Откроется он 8 декабря в выставочном зале ГМВЦ РОСИЗО.
В программе экологического форума: мастер-шоу «Нефтяная палитра России», практическая лекция об эко-проектах и презентация от Сибирского центра дизайна ТГУ на тему «Вторая жизнь одежды. Как старой футболке подарить новую жизнь», а также показ и продажа новой модной коллекции.
Желающие могут поспорить на тему экологии на кофе-брейках, а инстаграмщики и инстаграмщицы увидеть и запечатлеть себя в новом свете в эко-фотозоне с СИНТЕЗ-лампой.
Вход на все мероприятия форума свободный.
Когда: 8 декабря в 17:00
Где: выставочный зал ГЦСИ РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а)
Музыка для малышей
Пришло время зимних, новогодних и рождественских композиций. 7 декабря «Моцарт с пеленок» приглашает малышей и взрослых на программу «Зимний калейдоскоп». Михаил Хлестунов исполнит «Let it snow», «Last Christmas», «Jingle Bells», «Зима», «Три белых коня» и другие популярные композиции на русском и английском языках.
А в воскресенье, 8 декабря, маленьких меломанов приглашают послушать дуэт арфы и контрабаса. Мария Миронова (арфа) и Максим Садченко (контрабас) исполнят легкий JAZZ и европейские рождественские песни в авторской обработке. В зале во время концерта работает сенсорная площадка, дети могут подыгрывать музыкантам на инструментах и свободно передвигаться по залу.
Запись на программу: mozartspelenok.ru или по телефону 222-231.
Когда: 7 и 8 декабря в 11:00
Где: Областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Премьера комедии «Рождество на двоих»
Под Рождество, как известно, всегда происходит что-то необычное. Во всяком случае в фильмах. Так и получилось в новой романтической комедии Пола Фейга «Рождество на двоих». Главную роль здесь играет «мать драконов» Эмилия Кларк.
Лондон. Зима. И Кейт, у которой не сложилась личная жизнь. Может ли получиться что-то хорошее из работы в магазине праздничных товаров? Стоит ли верить в приметы? Получить ответы на эти вопросы можно уже сегодня. «Рождество на двоих» — на больших экранах в кинотеатрах города.
Когда: с 5 декабря
Где: в кинотеатрах Томска
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?