Geek-ярмарка, Science Slam, Zero-Waste. Афиша Томска

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Выходные на пороге. Если вы еще не знаете, чем будете заниматься в ближайшие дни, самое время строить планы. Обзор интересных событий Томска для меломанов, спортсменов, киноманов, ценителей моды, и не только — в нашей афише.

Geek-ярмарка

У фанатов мультиков, сериалов, комиксов и компьютерных игр намечается большой сбор. Большая Geek-ярмарка от фестиваля «Con.версия» пройдет 8 декабря во Дворце зрелищ и спорта. Вас ждут кольца всевластия, бомбические стикеры, фигурки с персонажами Dota 2, Death Note, аксессуары по World Of Warcraft, World of Tanks и еще много интересного. А еще Geek-ярмарка — возможность лишний раз примерить любимый костюм.

Тот, кто хочет создать настроение, может обменяться открытками: принести свою или купить у художника на ярмарке. На ней организаторы предлагают написать пожелания, посоветовать любимую книгу или куда сходить на новогодних праздниках. А можно таким образом просто познакомиться, если указать там свои контакты. Подходите к зоне для обмена открытками, выбирайте понравившуюся и меняйте на свою.



Когда: 8 декабря в 12:00 Где: Дворец спорта (ул. Красноармейская, 126)

Открытие лыжного сезона

Любите кататься на беговых лыжах? Присоединяйтесь к открытию сезона. Лыжники во главе с олимпийской чемпионкой Натальей Барановой собираются 7 декабря на стадионе «Политехник». Девятикилометровый забег пройдет на «Тропе здоровья». В середине пути — рядом с детским домом «Орлиное гнездо» — всех участников компания «Эскимос» будет угощать чаем с блинами. А еще лыжники получат специальные купоны, которые смогут на финише обменять на подарки от «Эскимоса».

Кроме лыжных гонок, на стадионе «Политехник» будет организована и развлекательная программа. Ребятишки могут поиграть с большим северным мишкой и сфотографироваться с самоедами.

Когда: 7 декабря в 14:00 Где: стадион «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20/1)

Российско-германский Science Slam

Научная битва грядет в Томске. На сцене ночного клуба «Театро» встретятся шесть молодых ученых: трое — из ТГУ, трое — из университетов Берлина и Байорота. Вечером в субботу они будут удивлять публику докладами о своих исследованиях. Даже если вы далеки от мира науки, вы все поймете и вам понравится.

Фишка Science Slam в том, что информация подается в форме стендап-шоу. У каждого слэмера есть только 10 минут, чтобы доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих научных достижениях. Разрешено все, кроме заумных терминов!



Вход свободный по регистрации.



Когда: 7 декабря в 18:00 Где: ночной клуб «Театро» (пр. Фрунзе, 103)

Конкурс дизайнеров «Особая мода»

Фото: из группы «Школы моделей с инвалидностью «Особая мода» ВКонтакте

Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода» в девятый раз стартует в Томске. Яркое шоу пройдет в ТЮЗе 6 декабря. Темы модных коллекций в этом году: «Повседневность», «Работа», «Отдых», «Торжество», «Экология» и «Творческий эксперимент». Модельеры — любители и профессионалы, с особенностями здоровья и без, из многих регионов России. В жюри — профессионалы в сфере культуры, моды, социальной реабилитации.

В дефиле примут участие 40 моделей, в том числе ученики первой в России школы моделей с инвалидностью.

В 15:00 — кулинарные, творческие и игровые мастер-классы. В 17:00 — гала-показ «Особой моды».

Когда: 6 декабря Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

«Маленький принц» в «Версии»

Фото: со страницы Юлии Лапиной ВКонтакте

Любимую сказку взрослых и детей можно будет посмотреть в театре «Версия» в воскресенье утром. Но в этот раз «Маленького принца» будут рассказывать… мыльные пузыри. Сюжетное шоу режиссера Юлии Лапиной по мотивам сказки Экзюпери вызывает бурю эмоций у маленьких зрителей. Необычное прочтение трогательной истории о путешествии, любви и дружбе закончится погружением в гигантский мыльный пузырь.

Возрастное ограничение: 4+

Когда: 8 декабря в 11:00 Где: театр «Версия» (ул. Белинского, 40)

ЭКО форум «Поколение ZERO-WASTE»

Если вы интересуетесь темой экологии и хотите знать больше о сокращении отходов, запланируйте на выходные посещение форума «Поколение ZERO-WASTE». Откроется он 8 декабря в выставочном зале ГМВЦ РОСИЗО.



В программе экологического форума: мастер-шоу «Нефтяная палитра России», практическая лекция об эко-проектах и презентация от Сибирского центра дизайна ТГУ на тему «Вторая жизнь одежды. Как старой футболке подарить новую жизнь», а также показ и продажа новой модной коллекции.



Желающие могут поспорить на тему экологии на кофе-брейках, а инстаграмщики и инстаграмщицы увидеть и запечатлеть себя в новом свете в эко-фотозоне с СИНТЕЗ-лампой.



Вход на все мероприятия форума свободный.

Когда: 8 декабря в 17:00 Где: выставочный зал ГЦСИ РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а)

Музыка для малышей

Фото: из официальной группы проекта «Моцарт с пеленок» ВКонтакте

Пришло время зимних, новогодних и рождественских композиций. 7 декабря «Моцарт с пеленок» приглашает малышей и взрослых на программу «Зимний калейдоскоп». Михаил Хлестунов исполнит «Let it snow», «Last Christmas», «Jingle Bells», «Зима», «Три белых коня» и другие популярные композиции на русском и английском языках.

А в воскресенье, 8 декабря, маленьких меломанов приглашают послушать дуэт арфы и контрабаса. Мария Миронова (арфа) и Максим Садченко (контрабас) исполнят легкий JAZZ и европейские рождественские песни в авторской обработке. В зале во время концерта работает сенсорная площадка, дети могут подыгрывать музыкантам на инструментах и свободно передвигаться по залу.

Запись на программу: mozartspelenok.ru или по телефону 222-231.

Когда: 7 и 8 декабря в 11:00 Где: Областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Премьера комедии «Рождество на двоих»