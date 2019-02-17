Букет, духи, конфеты. А что вы готовы подарить женщине на 8 марта? Хорошо бы преподнести то, что ей нравится и хочется, но она сама вряд ли купит. То, что принесет и эстетическое удовольствие, и пользу. Тысяча вариантов таких сюрпризов от европейских брендов можно найти в «Интерьерном салоне».
Эксклюзивная посуда
Тончайший фарфор, стекло оригинальной обработки с добавлением декора предлагают сегодня своим клиентам со всего мира европейские бренды.
В последних коллекциях дизайнеры склоняются к простоте и незамысловатым рисункам. Естественность приветствуется и в форме, и в декоре. Никаких сложных элементов. Оптические мотивы и абстрактные узоры. Сегодня в моде асимметричные тарелки, чашки и блюдца с рельефной поверхностью и изгибами.
Текстиль
Любая женщина знает, что в создании домашнего уюта трудно переоценить значение текстиля. Шторы, постельное белье, полотенца, фартуки, многочисленные подушки превращают помещение в уютный дом. А если они выполнены из качественного материала, то к ним еще и приятно прикасаться.
С красивой скатертью любой обед или ужин превратится в маленький праздник. Добавьте к скатерти текстильные салфетки — и каждое застолье будет смотреться по-новому. Французские дизайнеры советуют сервировать стол с акцентом на середине. Обозначить ее можно вазой с цветами, интересной статуэткой или свечами. И, конечно, сервиз. Традиции, когда богатый сервиз из десятков предметов и серебряные приборы были семейной реликвией возвращаются.
Тысяча мелочей
Уют складывается из мелочей. Маленьких статуэток, красивых рамочек для фотографий, настольных ламп необычных форм, симпатичных кукол и десятков подобных вещиц, которые сами по себе, может, и не несут большого функционального значения, но в интерьере смотрятся как детали в общей картине.
Французы всегда были ценителями выразительных акцентов. Необычные мыльницы, элегантные кольца для салфеток, столики для завтрака в постели, оригинальные подставки для пасхальных яиц. Пара-тройка таких вещиц станет довольно интересным подарком любимой женщине или подруге.
Зеркала и туалетные столики
Для модницы прекрасным подарком станет зеркало — необычной формы или с оригинальной отделкой. А если подарить целый туалетный столик, женской радости не будет предела: все необходимые мелочи, которых у каждой девушки много, можно попрятать по ящичкам. Обратите внимание на нежные модели в стиле «Прованс». Изготовители мебели из мировой столицы моды предусмотрели все, что может понадобиться настоящей женщине.
И кое-что для мужчин
Среди сильной половины человечества нередко встречаются ценители интерьерных изысков. Если ваш мужчина из их числа, удивите его оригинальными часами, предметами декора и эксклюзивной мебелью из натуральных материалов.
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