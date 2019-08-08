Фестиваль фитнеса, зообарахолка и лайфхак от планетария. Афиша Томска
Почему магнит притягивает металл? Что такое магнитное поле и где его искать? Вы не можете ответить на эти вопросы ребенку? Тогда приводите его 10 августа в музей начала наук «Точка гравитации». На экскурсию «Притягательный магнит» приглашают любознаек от шести лет. Будут и научные опыты. Где еще в нашем городе можно интересно провести время — читайте в афише.
Лайфхак от планетария
Если ваш ребенок интересуется космосом, не пропустите новую программу от Томского планетария — «Ориентирование по небесным светилам».
Зная траекторию движения звезд и умея находить некоторые созвездия, можно легко определить направление сторон света. Любителям астрономии расскажут: от чего зависит вид звездного неба, что такое околополярные и летние созвездия, а также вручат карту звездного неба и научат ею пользоваться.
Не обязательно дожидаться ночи или ясной погоды, чтобы применить свои знания на практике. В планетарии всегда ясная погода, на куполе — идеальное «небо» для наблюдений.
Когда: 8 августа в 18:00
Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82а, стр. 1)
Зообарахолка в музейном саду
Хорошо провести время и заодно помочь бездомным животным можно в воскресенье, 11 августа, в музейном саду Томского краеведческого. Там пройдет благотворительная барахолка. Украшения, сумки, игрушки, книги, предметы интерьера, материалы для творчества и другие полезные вещи будут продавать по смешным ценам. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
В программе: познавательные лекции, тематические мастер-классы, игротека, живая музыка, фудкорт для мясоедов и вегетарианцев. И никуда без обнимашек с хвостатыми волонтерами.
Подарки для подопечных зоозащитного объединения «Вместе» приветствуются. Также во время зообарахолки будет проводиться сбор пластиковых крышек и старых газет. Если есть ненужные, захватите с собой.
Когда: 11 августа с 12:00 до 19:00
Где: музейный сад Краеведческого (пр. Ленина, 75)
День рождения Городского сада
Любите ходить на дни рождения? Не пропустите праздник самого большого развлекательного парка в Томске. Администрация Городского сада приготовила большую развлекательную программу и для взрослых, и для маленьких томичей.
В полдень на площадке со стороны Герцена начнутся игры для самых маленьких. В два часа — большой праздничный концерт на главной сцене, а в восемь вечера «зажигать» томичей будет кавер-группа «Chok». Завершится день рождения в 22:00 огненным шоу.
Когда: 10 августа с 12:00
Где: Городской сад
Летний фестиваль фитнеса
Фитнес-разминку для сотен томичей проведут в субботу в полдень у Белого озера. Это праздник для тех, кто следит за своей фигурой и привык вести активный образ жизни.
Гости большого спортивного праздника попрыгают на стэпах, поскользят на слайдах, потанцуют Зумбу или займутся любым другим видом фитнеса. Тренировки проводят профессиональные тренеры крупных томских фитнес-клубов.
Тот, кому ближе боевые искусства, может принять участие в мастер-классах по каратэ и айкидо.
В качестве шоу — показательные выступления тренеров на батутах. На них, кстати, всех желающих тоже научат прыгать правильно.
Когда: 10 августа в 12:00
Где: площадка у Белого озера
Семейная игротека
Любители монополии, домино и морского боя всех возрастов, объединяйтесь! «Совет отцов Томска» приглашает всех принять участие в турнире по настольным играм.
Возраст участников: от семи до 100 лет. Одна семья — одна команда. Пять видов настольных игр и море хорошего настроения от общения с близкими.
Участие для всех бесплатно.
Когда: 11 августа, 13:00-15:00
Где: пл. Ново-Соборная (площадка у СФТИ)
Прогулки с писателем
С тайнами подземелий будет знакомить томичей писатель, журналист, автор нескольких романов Дмитрий Барчук. В основу авторского маршрута ляжет повесть «Грустина», посвященная тайнам томских подземелий и старинному городу.
Участники прогулки узнают, сколько было подземных ходов под казачьим острогом и куда они вели, познакомятся с подземельями времен золотой лихорадки, как они строились, и услышат мифы и легенды купеческого Томска.
Дмитрий Барчук расскажет и о древнем городе Грустина, который, по мнению писателя, располагался на территории современного Томска еще задолго до начала освоения Сибири. Обсудить экскурсию и тему подземелий с литератором можно будет в Доме искусств.
Когда: 11 августа, в 11:00
Где: экскурсия стартует от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10)
Премьера фильма «Однажды... в Голливуде»
Голливуд. Конец 60-х годов ХХ века. Мир киноиндустрии, который постоянно меняется. В атмосферу заката «золотого» века американской киностолицы переносит своего зрителя Квентин Тарантино в новой картине «Однажды... в Голливуде».
В главных ролях золотой состав: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Марго Робби и другие знаменитые актеры.
«Однажды... в Голливуде» стал самой ожидаемой премьерой года по версии кинокритиков. После показа на Каннском фестивале зал аплодировал ему шесть минут. Повторится ли такое в Томске — узнаем в день премьеры, 8 августа.
Когда: 8 августа
Где: в кинотеатрах города
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