Фестиваль фитнеса, зообарахолка и лайфхак от планетария. Афиша Томска

Полезно

Почему магнит притягивает металл? Что такое магнитное поле и где его искать? Вы не можете ответить на эти вопросы ребенку? Тогда приводите его 10 августа в музей начала наук «Точка гравитации». На экскурсию «Притягательный магнит» приглашают любознаек от шести лет. Будут и научные опыты. Где еще в нашем городе можно интересно провести время — читайте в афише.

Лайфхак от планетария

Если ваш ребенок интересуется космосом, не пропустите новую программу от Томского планетария — «Ориентирование по небесным светилам».



Зная траекторию движения звезд и умея находить некоторые созвездия, можно легко определить направление сторон света. Любителям астрономии расскажут: от чего зависит вид звездного неба, что такое околополярные и летние созвездия, а также вручат карту звездного неба и научат ею пользоваться.

Не обязательно дожидаться ночи или ясной погоды, чтобы применить свои знания на практике. В планетарии всегда ясная погода, на куполе — идеальное «небо» для наблюдений.

Когда: 8 августа в 18:00 Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82а, стр. 1)

Зообарахолка в музейном саду

Фото: из официальной группы зоозащитного объединения "Вместе" vkontakte

Хорошо провести время и заодно помочь бездомным животным можно в воскресенье, 11 августа, в музейном саду Томского краеведческого. Там пройдет благотворительная барахолка. Украшения, сумки, игрушки, книги, предметы интерьера, материалы для творчества и другие полезные вещи будут продавать по смешным ценам. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.



В программе: познавательные лекции, тематические мастер-классы, игротека, живая музыка, фудкорт для мясоедов и вегетарианцев. И никуда без обнимашек с хвостатыми волонтерами.

Подарки для подопечных зоозащитного объединения «Вместе» приветствуются. Также во время зообарахолки будет проводиться сбор пластиковых крышек и старых газет. Если есть ненужные, захватите с собой.

Когда: 11 августа с 12:00 до 19:00 Где: музейный сад Краеведческого (пр. Ленина, 75)

День рождения Городского сада

Любите ходить на дни рождения? Не пропустите праздник самого большого развлекательного парка в Томске. Администрация Городского сада приготовила большую развлекательную программу и для взрослых, и для маленьких томичей.

В полдень на площадке со стороны Герцена начнутся игры для самых маленьких. В два часа — большой праздничный концерт на главной сцене, а в восемь вечера «зажигать» томичей будет кавер-группа «Chok». Завершится день рождения в 22:00 огненным шоу.



Когда: 10 августа с 12:00 Где: Городской сад

Летний фестиваль фитнеса

Фитнес-разминку для сотен томичей проведут в субботу в полдень у Белого озера. Это праздник для тех, кто следит за своей фигурой и привык вести активный образ жизни. Гости большого спортивного праздника попрыгают на стэпах, поскользят на слайдах, потанцуют Зумбу или займутся любым другим видом фитнеса. Тренировки проводят профессиональные тренеры крупных томских фитнес-клубов.

Тот, кому ближе боевые искусства, может принять участие в мастер-классах по каратэ и айкидо. В качестве шоу — показательные выступления тренеров на батутах. На них, кстати, всех желающих тоже научат прыгать правильно.

Когда: 10 августа в 12:00 Где: площадка у Белого озера

Семейная игротека

Фото: pxhere.com

Любители монополии, домино и морского боя всех возрастов, объединяйтесь! «Совет отцов Томска» приглашает всех принять участие в турнире по настольным играм.

Возраст участников: от семи до 100 лет. Одна семья — одна команда. Пять видов настольных игр и море хорошего настроения от общения с близкими.



Участие для всех бесплатно.

Когда: 11 августа, 13:00-15:00 Где: пл. Ново-Соборная (площадка у СФТИ)

Прогулки с писателем

С тайнами подземелий будет знакомить томичей писатель, журналист, автор нескольких романов Дмитрий Барчук. В основу авторского маршрута ляжет повесть «Грустина», посвященная тайнам томских подземелий и старинному городу. Участники прогулки узнают, сколько было подземных ходов под казачьим острогом и куда они вели, познакомятся с подземельями времен золотой лихорадки, как они строились, и услышат мифы и легенды купеческого Томска.

Дмитрий Барчук расскажет и о древнем городе Грустина, который, по мнению писателя, располагался на территории современного Томска еще задолго до начала освоения Сибири. Обсудить экскурсию и тему подземелий с литератором можно будет в Доме искусств.

Когда: 11 августа, в 11:00 Где: экскурсия стартует от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10)

Премьера фильма «Однажды... в Голливуде»