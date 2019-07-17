Электропередвижение: что нужно знать о гироскутерах, сегвее и электросамокатах

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В середине июля в Томске девятилетний школьник, катавшийся по дороге на гироскутере, попал под колеса проезжавшей мимо «Тойоты». Ребенка госпитализировали.

Сейчас средства передвижения на электротяге становятся все популярней: бензин не нужен, выхлопных газов не выпускают, плюс они компактны, и многие используют гироскутеры, чтобы добраться на них на работу.

Как ездить на гироскутерах: по тротуару или же по проезжей части? Нужны ли при себе документы на сегвей или электросамокаты? Под какую категорию вообще попадают эти средства передвижения? Редакция Агентства новостей ТВ2 ответила на эти и другие вопросы.

Транспорт ли?

Для того чтобы назвать средство передвижения транспортом, нужны две вещи – мощный двигатель и обязательный паспорт. Транспортным средством считается устройство с двигателем мощностью более 4 кВт, которое должно развивать скорость более 50 км/ч. Сегвей, например, разгоняется максимум до 36 км/ч. Гироборды, или мини-сигвеи, развивают скорость от 8 км/ч до 18 км/ч.

Значит, такие средства передвижения не транспорт. Тогда что? Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Томской области Виктор Карташов рассказал ТВ2, что больше всего гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, сегвеи попадают под определение «пешеход». Хотя и это спорное понятие, так как подобные гаджеты появились совсем недавно.

Всем возрастам покорны?

Виктор Карташов говорит о том, что ограничений в использовании гироскутеров, сегвеев, электросамокатов нет.

«Если только в паспорте самого гироскутера будет написано, до скольки лет им нельзя пользоваться», — добавляет он.

Однако технический регламент «о безопасности игрушек» сообщает, что кататься на электрических гаджетах лучше с 14 лет. Документы на владение электрическим гаджетом брать не обязательно. Они могут понадобиться лишь для того, чтобы подтвердить право собственности при ДТП или подозрении в краже. ​ При покупке оформляется сертификат: для детей от трех лет – «О безопасности игрушек», от 14 и старше – «Электромагнитная совместимость».

Где передвигаться «пешеходам на колесах»?

Тротуары, пешеходные и велопешеходные дорожки, парки, скверы, дворы – вот где обладателям электрических гаджетов дан зеленый свет, отмечается на сайте областного УМВД. Выезжать на проезжую часть запрещено.

Виктор Карташов подчеркивает, что при переходе через дорогу нужно обязательно спешиваться, вне зависимости от того, едете вы на сегвее или мчите на гироскутере. Для безопасности.

Как могут оштрафовать?