Единственный в России и Восточной Европе центр по имплантации зубов открылся в Сибири

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Съемные протезы и операции имплантации зубов с костной пластикой без гарантии результата уходят в прошлое. Врачи находят решение для пациентов даже в самых сложных случаях, и не обязательно для этого ехать в Москву, США, Израиль или страны Европы.

Новосибирская клиника, Международный центр имплантологии iDent вошел в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров — Zygoma ZAGA Centers, которые предлагают пациентам, страдающим тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости, безопасное решение в виде установки фиксированных неподвижных протезов на скуловые имплантаты.

«Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, — утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent, хирург-имплантолог Михаил Тодер. — Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов (зигом), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, мы сводим количество безнадежных случаев практически к нулю».

Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость), — объясняет доктор Тодер. — Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики, в течение 24 часов пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о котором раньше такие пациенты могли только мечтать!

Такая имплантация выполняется при отсутствии двух и более подряд отсутствующих зубов, в других случаях выполняется классическая имплантация.

Центры ZAGA — это международная сеть профессионалов, специализирующихся на лечении потери верхней челюсти с помощью скуловых имплантатов. Среди них высокотехнологичные клиники США, Испании, Греции, Германии, Португалии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, а теперь и России — Международный центр имплантологии iDent (г. Новосибирск).

Условия для иногородних

Сегодня в клинику iDent едут пациенты от Москвы и центральной части России до отдаленных районов Севера и Дальнего Востока и даже из заграницы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть все для приезжих пациентов.

«Мы дистанционно консультируем пациентов: просим отправить снимок компьютерной томографии, изучаем и даем человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не увеличится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, – гарантирует директор клиники Инна Тодер. – Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация завтра улетать, а работа не готова исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы все успеете!».