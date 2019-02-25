Для похудения нужно делать три вещи

Оля: Скажите, можно ли использовать читмил? В интернете много информации об этом. Мне кажется, что это очень вредно для здоровья, хотя положительных отзывов много. Или иногда можно давать себе послабление? Есть продукты, от которых потолстеть нельзя? А какие строго нельзя?



Ангелина Соболевская: Опять повторю про стресс для организма. Он любит постоянство. Нельзя посидеть на диете, а потом сорваться и не набрать. Сейчас модно говорить не о диетах, а о правильном питании, ПП. Мне это больше нравится. Потому что правильное питание подразумевает кратность приема, белки, жиры и углеводы, точное количество воды. Если придерживаться его, правильно кушать, то не будет желания срываться, давать себе какие-то послабления, потому что ты и так расслаблен.



Максим Пасюков: Я подпишусь под всеми словами Ангелины. Желание, которое звучит в вашем вопросе, Ольга: в чем-то себя ограничить, как-то себя задавить. Я думаю, что это какая-то внутренняя потребность получить четкие границы и рамки в своем поведении. В первую очередь в пищевом, а может, и не только. И в этом плане вы правы, что есть подходы, сформированные столетиями: питание должно быть комплексным, дробным, сбалансированным. И тогда нет необходимости в чем-то себе отказывать и объедаться. Когда ты можешь себе позволить сытную и вкусную еду четыре-пять раз в день после 18 и даже после 22 часов (!). Для чего нужны читмилы?



Кстати, психотерапевты уже описывают расстройства, связанные с ПП. Называется это орторексия: человек слишком заморачивается и доходит до фанатизма, отслеживая то, что съел. Человек только об этом и думает, только об этом и читает. Но ведь все хорошо в меру.

Здесь важно понимать, что для успешного снижения веса необходимо несколько базовых принципов питания: оно должно быть комбинированным, мясо должно обязательно сочетаться с медленными углеводами, например, картошка с макаронами. Чтобы в каждом приеме овощей были овощи. И обязательно в конце приема пищи каждому человеку умственного труда необходимо что-то сладенькое: бананы, конфеты, тортик — все, что вы любите. И такое питание можно себе шесть раз в день организовать. В том числе и на ночь. И при этом худеть. Потому что от формы приготовления пищи зависит ее калорийность и энергоемкость. Иногда люди едят мало, но толстеют. Они в недоумении. Все дело в энергии. Есть огромные порции еды, в которой очень мало энергии. Поэтому можно есть, как говорится, как слон, и худеть. В это трудно поверить, пока ты не убедишься на собственном опыте. И почему нужен психотерапевт в процессе снижения веса? Не просто рассказать человеку об этом, а чтобы взять его за руку и лично провести по этому пути, чтоб он убедился, как это работает.



Ангелина Соболевская: Еда должна быть в удовольствие. Если мы решили выполнять программу ПП, нам это должно нравиться. Только тогда организм придет в гармонию с собой и вы не будете поправляться.

