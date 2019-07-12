Директор-бог или друг-директор?

Поделитесь каким-то секретом вашей фирменной выпечки?
— Главная ценность наших гостей, как и всего современного общества – это время. Мы ценим его, поэтому все делаем быстро. Однако в одном моменте не стоит торопиться. Когда наливаешь тесто, раскатываешь блин и переворачиваешь его на другую сторону, не нужно сразу смазывать его маслом. Лучше сделать это прямо перед выкладкой начинки. Таким образом, вторая сторона блина выпечется быстрее. И, конечно, главный секрет: когда блин приготовлен с любовью, он будет самым вкусным!