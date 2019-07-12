Директор-бог или друг-директор?

Сложно ли внедрить новый подход в компанию? Как это работает?



— Конечно, непросто было. Мы много лет лет жили по одним правилам, а тут пришлось всем выходить из привычного коридора мышления.



Как это работает? Например, сейчас мы уходим от активной продажи к сервисной. Активные продажи – это слишком навязчиво. Гостям такой подход не нравится. Наши повара-блинопеки не будут слово в слово проговаривать сервисный диалог, если видят, что гость торопится и уже сделал выбор, но максимально расскажут о продукте и меню, если понимают, что покупателю это нужно. Мы учим сотрудников использовать в работе индивидуальный подход к гостям. Объясняем, что любой человек хочет быть значимым, уважаемым, и мы должны дать человеку это ощущение значимости, показать, что мы его ждем. И это правда.



Сейчас в компании внедрен командный подход, при котором каждый думает не только о себе, но и о тех, кто будет пользоваться результатом труда. Например, экономист, делая отчет, должен понимать, что его будут читать разные люди и все должны понять, о чем в документе идет речь. Мы транслируем коллегам, что сейчас происходит переход от директивной культуры, от иерархического управления к командному. Сами сотрудники говорят: это сложно принять, мы с детства получаем кнут и пряник.



Если раньше за отступление от стандартов мы депремировали, то сейчас пытаемся понять, что движет человеком, его убеждения, и исправляем это.



Кроме этого, мы идем по пути доверия. Одна из наших ценностей – честность и открытость. Мы доверяем коллегам и гостям. Тут действует закон бумеранга: если мы доверяем нашим гостям, то они будут непременно доверять нам.

