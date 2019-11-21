День рождения Деда Мороза, вкусный праздник и опера-сказка. Афиша Томска

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Музыкально-поэтическая программа для мам в честь их праздника пройдет в Доме искусств в воскресенье, 24 ноября. В программе вечера: музыка Александра Колобанова и ансамбля «Вдохновение», а также стихи томских поэтесс Ольги Комаровой, Татьяны Прокопьевой и Валентины Чубковец. Начало праздника в 16:00. О других культурных событиях в Томске расскажем в афише.

День рождения Деда Мороза

Фото: из официальной группы «Банка развлечений» vkontakte

Те, кто следит за главным новогодним волшебником, знают, что 17 ноября российский Дед Мороз отмечает день рождения. По такому случаю в его томской резиденции пройдет большой праздник. Гостей ждут 23 и 24 ноября в Музее истории Томска на Воскресенской горе.



В программе: игры, конкурсы и викторины, знакомство с обычаями и традициями прошлых времен, чаепитие в настоящей русской избе. Встречает всех томский Дед Мороз, который принял у своего российского коллеги из Великого Устюга ключ новогоднего настроения. Дедушке можно подарить свои рисунки и передать письмо с желанием.



Вход платный.

Когда: 23 и 24 ноября в 12:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Спектакли в театре «2+Ку»

Хочется побывать в сказке и зарядиться хорошим настроением? Спешите на встречу с волшебными героями спектаклей Владимира Захарова. Театр «2+Ку» все так же тепло встречает гостей.

В пятницу, 22 ноября, можно увидеть спектакль про Ежика и Медвежонка и запись постановки мастера «Двое, трое». В субботу и воскресенье уютный зал театра не пустеет. За день в нем проходит пять представлений. В том числе и премьера — «Чемодан для моря». Спектакль поставила ученица Владимира Захарова Ольга Горелова. История понравится и маленьким, и взрослым зрителям.

С подробной афишей можно ознакомиться здесь.

Когда: 22-24 ноября Где: театр «2+Ку»

Семинар по детской психологии

Фото: pxhere.com

Можно ли ребенку разрешать смотреть телевизор? Нужно ли бежать на его зов в ту же секунду? Что делать, если чадо устроило истерику в магазине? На эти и другие вопросы попробуют ответить участники встречи — родители и психолог Виктория Багреева.

Тема семинара: «Что такое границы и как их установить с ребенком». Что можно разрешать, а что нужно запрещать и как это правильно сделать, чтобы ребенок воспринял все спокойно — об этом пойдет речь во вторник вечером в Хобби-центре.

⠀ Семинар проводится для родителей дошкольников. Вопросы по телефону: 244-271.

Вход свободный.

Когда: 26 ноября в 18:00 Где: Хобби-центр (ул. Елизаровых, 70а)

Вкусный праздник «Мамины пироги»

Не знаете, куда сходить на День матери? Проведите его в теплой компании и со вкусными угощениями. 24 ноября в большом концертном зале Томской филармонии пройдет традиционный праздник «Мамины пироги». Проводит праздник благотворительный фонд Алены Петровой.

Торты и пирожные от известных томских кондитерских, выпечка, приготовленная заботливыми руками дома, ароматное «мамочкино варенье». Голодным с этого праздника не уходит никто.

Гости приходят сюда не только чтобы вкусно покушать и интересно провести время на мастер-классах. Цель праздника — помочь тем, кому это очень нужно. Все собранные средства в этом году пойдут на помощь семье Аганиных с пятью детьми. Паша Аганин — подопечный фонда, в начале года ему сделали операцию по удалению опухоли. А в ноябре у семьи полностью сгорел дом. Администрация выделяет жилье для семьи, но на обустройство и покупку вещей нужны средства.

Фонд Алены Петровой приглашает присоединиться к празднику творческих людей, готовых подарить несколько часов своего времени. Если вы можете и хотите провести мастер-класс для детей и поделиться своим опытом на безвозмездной основе, звоните по телефону 22-72-92.

Вход свободный.



Когда: 24 ноября с 12:00 до 16:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Музыка Франции в Сибири

Фото: из группы проекта "Моцарт с пеленок" ВКонтакте

Совершить путешествие во Францию, не покидая Томск, предлагают маленьким и большим меломанам в воскресенье утром организаторы проекта «Моцарт с пеленок» . Аккордеон, который ассоциируется у многих с музыкой Эйфелевой башни и Елисейских полей, будет звучать в окружении экспозиций Томского областного художественного музея.

Звезды концерта — Анастасия Сатарова, Степан Пономарев и зрители. Подыгрывать и подпевать может каждый. В программе песни из репертуара Эдит Пиаф, Мирей Матье, Далиды, Патрисии Каас.

При себе иметь вторую обувь. Запись за концерт: mozartspelenok.ru или по телефону 222-231.

Когда: 24 ноября в 11:00 Где: Областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Опера Эдисона Денисова «Иван-Солдат»

Опера Эдисона Денисова «Иван-Солдат» — выпускное произведение томского композитора из аспирантуры Московской консерватории. Либретто написано по мотивам волшебных сказок, собранных А. Афанасьевым.

Сказка об Иване-Солдате по традиции начинается с испытания. Поможет ли смекалка главному герою и как он выпутается из сложной ситуации, можно будет услышать 26 ноября в 19:00 в БКЗ.

В постановке оперы участвуют солисты Томска и Новосибирска, Губернаторский камерный хор Кузбасса, Томский академический симфонический оркестр. Дирижеры — Михаил Грановский и Ольга Шабалина.



Когда: 26 ноября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Моноспектакль «Бозон Хиггса…» из Мариинска

Фото: с официальной страницы театра "Желтое окошко"

Максимально авторский спектакль везет в Томск из Мариинска Петр Зубарев. Он сам — актер, режиссер, композитор и основатель театра «Желтое окошко». Постановка «Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой» — попытка постичь тайну мира. Петр Зубарев рассуждает о смысле жизни, Боге, любви, человечности и приглашает зрителей к нему присоединиться.

Несколько сюжетных линий, юмор и легкий слог держат внимание на протяжении всей постановки. Каждый найдет в ней что-то ценное для себя. В 2016 году спектакль стал лауреатом второй степени Всероссийского фестиваля-конкурса камерных спектаклей и моноспектаклей «Один, два, три» в Новосибирске.

Возрастное ограничение: 16+



Когда: 22 ноября в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Премьера «Аббатство Даунтон»

Туманный Альбион. Начало ХХ века. В центре внимания картины «Аббатство Даунтон» — британская аристократия. 21 ноября на большие экраны России выходит полнометражный фильм по сценарию Джулиана Феллоуза. Это продолжение событий шести сезонов знаменитого сериала.

В жизни героев происходит главное событие — прием королевской четы в родовом гнезде. Однако выясняется, что в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля. Чем закончится история — можно узнать уже сегодня.

Когда: с 21 ноября Где: в кинотеатрах города

Концерт знаменитого пианиста Кирилла Рихтера