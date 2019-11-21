День рождения Деда Мороза, вкусный праздник и опера-сказка. Афиша Томска
Музыкально-поэтическая программа для мам в честь их праздника пройдет в Доме искусств в воскресенье, 24 ноября. В программе вечера: музыка Александра Колобанова и ансамбля «Вдохновение», а также стихи томских поэтесс Ольги Комаровой, Татьяны Прокопьевой и Валентины Чубковец. Начало праздника в 16:00. О других культурных событиях в Томске расскажем в афише.
День рождения Деда Мороза
Те, кто следит за главным новогодним волшебником, знают, что 17 ноября российский Дед Мороз отмечает день рождения. По такому случаю в его томской резиденции пройдет большой праздник. Гостей ждут 23 и 24 ноября в Музее истории Томска на Воскресенской горе.
В программе: игры, конкурсы и викторины, знакомство с обычаями и традициями прошлых времен, чаепитие в настоящей русской избе. Встречает всех томский Дед Мороз, который принял у своего российского коллеги из Великого Устюга ключ новогоднего настроения. Дедушке можно подарить свои рисунки и передать письмо с желанием.
Вход платный.
Когда: 23 и 24 ноября в 12:00
Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
Спектакли в театре «2+Ку»
Хочется побывать в сказке и зарядиться хорошим настроением? Спешите на встречу с волшебными героями спектаклей Владимира Захарова. Театр «2+Ку» все так же тепло встречает гостей.
В пятницу, 22 ноября, можно увидеть спектакль про Ежика и Медвежонка и запись постановки мастера «Двое, трое». В субботу и воскресенье уютный зал театра не пустеет. За день в нем проходит пять представлений. В том числе и премьера — «Чемодан для моря». Спектакль поставила ученица Владимира Захарова Ольга Горелова. История понравится и маленьким, и взрослым зрителям.
С подробной афишей можно ознакомиться здесь.
Когда: 22-24 ноября
Где: театр «2+Ку»
Семинар по детской психологии
Можно ли ребенку разрешать смотреть телевизор? Нужно ли бежать на его зов в ту же секунду? Что делать, если чадо устроило истерику в магазине? На эти и другие вопросы попробуют ответить участники встречи — родители и психолог Виктория Багреева.
Тема семинара: «Что такое границы и как их установить с ребенком». Что можно разрешать, а что нужно запрещать и как это правильно сделать, чтобы ребенок воспринял все спокойно — об этом пойдет речь во вторник вечером в Хобби-центре.
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Семинар проводится для родителей дошкольников. Вопросы по телефону: 244-271.
Вход свободный.
Когда: 26 ноября в 18:00
Где: Хобби-центр (ул. Елизаровых, 70а)
Вкусный праздник «Мамины пироги»
Не знаете, куда сходить на День матери? Проведите его в теплой компании и со вкусными угощениями. 24 ноября в большом концертном зале Томской филармонии пройдет традиционный праздник «Мамины пироги». Проводит праздник благотворительный фонд Алены Петровой.
Торты и пирожные от известных томских кондитерских, выпечка, приготовленная заботливыми руками дома, ароматное «мамочкино варенье». Голодным с этого праздника не уходит никто.
Гости приходят сюда не только чтобы вкусно покушать и интересно провести время на мастер-классах. Цель праздника — помочь тем, кому это очень нужно. Все собранные средства в этом году пойдут на помощь семье Аганиных с пятью детьми. Паша Аганин — подопечный фонда, в начале года ему сделали операцию по удалению опухоли. А в ноябре у семьи полностью сгорел дом. Администрация выделяет жилье для семьи, но на обустройство и покупку вещей нужны средства.
Фонд Алены Петровой приглашает присоединиться к празднику творческих людей, готовых подарить несколько часов своего времени. Если вы можете и хотите провести мастер-класс для детей и поделиться своим опытом на безвозмездной основе, звоните по телефону 22-72-92.
Вход свободный.
Когда: 24 ноября с 12:00 до 16:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)
Музыка Франции в Сибири
Совершить путешествие во Францию, не покидая Томск, предлагают маленьким и большим меломанам в воскресенье утром организаторы проекта «Моцарт с пеленок» . Аккордеон, который ассоциируется у многих с музыкой Эйфелевой башни и Елисейских полей, будет звучать в окружении экспозиций Томского областного художественного музея.
Звезды концерта — Анастасия Сатарова, Степан Пономарев и зрители. Подыгрывать и подпевать может каждый. В программе песни из репертуара Эдит Пиаф, Мирей Матье, Далиды, Патрисии Каас.
При себе иметь вторую обувь. Запись за концерт: mozartspelenok.ru или по телефону 222-231.
Когда: 24 ноября в 11:00
Где: Областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Опера Эдисона Денисова «Иван-Солдат»
Опера Эдисона Денисова «Иван-Солдат» — выпускное произведение томского композитора из аспирантуры Московской консерватории. Либретто написано по мотивам волшебных сказок, собранных А. Афанасьевым.
Сказка об Иване-Солдате по традиции начинается с испытания. Поможет ли смекалка главному герою и как он выпутается из сложной ситуации, можно будет услышать 26 ноября в 19:00 в БКЗ.
В постановке оперы участвуют солисты Томска и Новосибирска, Губернаторский камерный хор Кузбасса, Томский академический симфонический оркестр. Дирижеры — Михаил Грановский и Ольга Шабалина.
Когда: 26 ноября в 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)
Моноспектакль «Бозон Хиггса…» из Мариинска
Максимально авторский спектакль везет в Томск из Мариинска Петр Зубарев. Он сам — актер, режиссер, композитор и основатель театра «Желтое окошко». Постановка «Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой» — попытка постичь тайну мира. Петр Зубарев рассуждает о смысле жизни, Боге, любви, человечности и приглашает зрителей к нему присоединиться.
Несколько сюжетных линий, юмор и легкий слог держат внимание на протяжении всей постановки. Каждый найдет в ней что-то ценное для себя. В 2016 году спектакль стал лауреатом второй степени Всероссийского фестиваля-конкурса камерных спектаклей и моноспектаклей «Один, два, три» в Новосибирске.
Возрастное ограничение: 16+
Когда: 22 ноября в 19:00
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
Премьера «Аббатство Даунтон»
Туманный Альбион. Начало ХХ века. В центре внимания картины «Аббатство Даунтон» — британская аристократия. 21 ноября на большие экраны России выходит полнометражный фильм по сценарию Джулиана Феллоуза. Это продолжение событий шести сезонов знаменитого сериала.
В жизни героев происходит главное событие — прием королевской четы в родовом гнезде. Однако выясняется, что в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля. Чем закончится история — можно узнать уже сегодня.
Когда: с 21 ноября
Где: в кинотеатрах города
Концерт знаменитого пианиста Кирилла Рихтера
Известный пианист и композитор Кирилл Рихтер — один из самых ярких представителей российской неоклассики — даст в Томске единственный концерт в Центре культуры ТГУ.
Молодой пианист успел дать десятки концертов: от сольных фортепианных до программ с крупными оркестровыми составами. Его портфолио постоянно пополняется: музыка для фортепианных концертов, балетов и даже для футбола! Кирилл Рихтер написал официальную тему для трансляций Чемпионата мира по футболу.
28 ноября в Центре культуры Томского государственного университета камерный оркестр Кирилла Рихтера и его трио в составе Алены Зиновьевой (скрипка) и Августа Крепака (виолончель) исполнят сочинения из нового альбома и новые произведения, написанные автором для камерного оркестра.
Когда: 28 ноября в 19:00
Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)
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