День Нептуна, экскурсия по «Болоту»: афиша на выходные

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Куда пойти и что посмотреть в ближайшие летние дни в Томске – в нашей афише.

Суббота, 6 июля

Автоквест к 415-летию города

Квест «АВТомск» с приключенческими играми и головоломками начнется 6 июля в 11 часов. Каждый участник игры начнет движение на авто из той точки города, где будет находиться в тот момент. Игрокам нужно будет выполнить задания в разных точках Томска и онлайн. Для этого им понадобятся знание истории и географии Томска, смекалка и находчивость. Информация о заданиях появится в группе библиотеки «Фламинго» с началом квеста.​

Сферхмарафон Томские полусутки

В субботу, 6 июля, в 20.00 на стадионе «Политехник» стартует сверхмарафон «Томские полусутки». Финишируют участники 7 июля в 8.00. В течение 12 часов спортсмены пробегут дистанцию на максимальное количество километров. Желающие смогут пройти регистрацию перед стартом.

Выставка «Бричикин путь»

В Первом музее славянской мифологии состоится торжественное открытие краеведческой выставки «Бричкин путь. Экипаж от А до Я».

На выставке «Бричкин путь». Экипаж от А до Я» томичам расскажут о русском безмоторном транспорте. На выставке будет представлено около 300 подлинных экспонатов, рассказывающих о «бричкином пути»: от лесоруба, свалившего дерево, к плотнику, каретнику, кузнецу, шорнику и другими специалистам, изготовившим и оснастившим экипаж.

Воскресенье, 7 июля

День Нептуна на Белом Озере

В это воскресенье на Белом озере томичи смогут отметить семейный праздник День Нептуна. Гостей ждут водные конкурсы, секции по аквагриму, мастер-класс по плетению венков и русские народные гуляния. Дети с родителями смогут сыграть в ручеек, поучаствовать в танцевальном флешмобе, поводить хороводы и получить специальные призы.

Центральным событием Дня Нептуна станет командный турнир на меткость стрельбы из рогатки в стиле Angry Birds. Взрослых победителей ждут наборы для барбекю, детей – мягкие игрушки и мороженое. Организуют праздник команда «Аттракцион» и администрация Октябрьского района.

Иван Купала в городском саду

7 июля в томском Городском саду пройдет празднование Ивана Купалы. С 14 часов томичи смогут поучаствовать в ставшем традиционным обливании из пожарной машины, играх с аниматорами и получить сладкие подарки.

Экскурсия писателем Владимиром Костиным по марштуру «Колокол и Болото»

7 июля, в 11.00, у Дома искусств (ул. Шишкова, 10) стартует экскурсия в рамках цикла встреч «Прогулки по Томску с писателем». По маршруту «Колокол и Болото» экскурсантов проведет знаменитый томский писатель Владимир Костин. Он познакомит гостей с главными тайнами одного из самых старинных городских районов Сибири.

«Писатель расскажет, что в его романе «Колокол и Болото» правда, а что вымысел. На экскурсии будет предложено всецело окунуться в атмосферу книги, ведь район «Болото», по которому пройдет маршрут – это место, где разворачиваются ключевые события романа. А выдуманные сюжеты в произведении сочетаются с историческими фактами из жизни Томска», - анонсируют организаторы.

Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (3822) 528-348 (Дом искусств). Стоимость экскурсии: 350 р.

9 июля, вторник