День абитуриента, «Царская уха» и ликбез от пожарника. Афиша Томска

Полезно

Задорные казачьи песни и свист шашек будут слышны в Томске и области с 25 по 27 июля. В это время проходит фестиваль казачьей культуры «Братина». С этого года праздник стал межрегиональным — собрал казаков со всей Сибири. Интересных событий тоже прибавилось. Подробную программу праздника можно посмотреть здесь. О том, где еще можно хорошо провести время в ближайшие дни, расскажем в афише.

Ночь абитуриента в ТГУ

Фото: из официальной группы проекта «Я в ТГУ» vkontakte

Вы только подали документы на поступление? Тогда этот праздник для вас! Ночь абитуриента пройдет в Университетской роще ТГУ 31 июля. Начнется праздник, как и любое университетское событие, с выступления ректора в 20:00.

В программе: инсталляции от ведущих дизайнеров Томска, арт-площадки «Шум улиц», «Гипер куб», «Барель знаний», «Машина будущего», явление духа профессора XIX века, интерактивные площадки «Магия науки» в главном корпусе. Все это — под аккомпанемент струнного трио «Silenzium». Во время праздника можно бесплатно пройтись по всем музеям ТГУ. Будут и другие приятные сюрпризы и подарки.

Не успели донести в приемную комиссию оригинал документа об образовании? Можете сделать это в Ночь абитуриента до 23:00! А еще это хороший шанс познакомиться с деканом своего факультета.

Когда: 31 июля в 20:00 Где: главный корпус ТГУ (пр. Ленина, 36)

Ботаническая экспедиция для малышей

Маленьких и любопытных ботаников от пяти лет и старше приглашают в экспедицию. Ведет начинающих юннатов бабочка Элина.

Группа пройдет по Воскресенской горе и узнает много интересного и полезного о растениях и цветах Сибири. Завершится общение с бабочкой мастер-классом. Что будут делать участники — пока сюрприз. Но результат трудов они смогут оставить себе на память.



Экскурсия платная. Количество участников экспедиции: от 5 до 10 человек. Предварительная запись по телефону: 65-72-55.

Когда: 28 июля в 14:00 Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Прогулки по Томску с писателем

В это воскресенье на прогулку по городу всех желающих приглашает томская поэтесса Елена Клименко. Во время экскурсии гости узнают интересные подробности о литературном объединении «Томь», которое действовало в 1980-е годы в Томске. Писатели и поэты, которые в него входили, активно выступали на агитплощадках, радио и телевидении, высаживались с литературными десантами в районах области.

Что вдохновляло известных томских поэтов того времени на создание своих произведений? Об этом и не только вы узнаете во время экскурсии. Чтение стихов, посвященных старинным домам, памятникам и городским скверам, приветствуется.

После прогулки можно выпить чаю в Доме искусств и поделиться впечатлениями с поэтессой. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (3822) 528-348.

Когда: 28 июня в 11:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Томский католический фестиваль

Фото: с портала Pixabay.com

Томичей любой национальности и вероисповедания приглашают на второй католический фестиваль имени Святого Игнатия Лойолы. Он пройдет в Храме Покрова Пресвятой Богородицы.

В программе: красивая музыка, добрые беседы, веселые аттракционы и полезные мастер-классы для ребятишек, вкусное угощение, ярмарка и лотерея. Главный приз — велосипед.



Вход свободный. Стоимость лотерейного билета – 200 руб., по нему можно принять участие в мастер-классах.

Когда: 28 июля в 12:30 Где: Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)

Праздник «Полосатый рейс» в Северском зоопарке

Фото: с портала Pixabay.com

29 июля отмечается День тигра. Поклонники хищных представителей семейства кошачьих со всего мира придумывают развлекательные программы на этот день. Но главная часть празднования заключается в угощении диких кошек в зоопарках. Присоединиться к празднику решил и Северский зоопарк. В воскресенье там ждут тех, кто хочет попасть на «Полосатый рейс».

В программе: игры, мастер-классы, занимательный квест и флешмоб «Все в полоску». Самых полосатых гостей ждут сладкие призы.



Когда: 28 июля в 14:00 Где: Северский природный парк

Гастрономический фестиваль «Царская уха»

Фото: pixabay.com

Вы поклонник ухи? Любите не только ее есть, но и готовить? Тогда подавайте заявку на гастрономический фестиваль «Царская уха». Проходит он уже не первый раз. Гости фестиваля называют его одним из самых вкусных событий, на которых бывали.

В этом году повара и любители сразятся в музейном саду краеведческого. Команды и «одиночники» будут готовить уху по своим оригинальным рецептам. Гостей фестиваля ждет гастрономическое шоу от шеф-повара Дениса Марачковского, приправленное байками участника команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Вячеслава Гуливицкого и новым прочтением темы ухи от рэп-исполнителя GuntanoMo. Голодным с этого фестиваля не уйдет никто.

Прием заявок на конкурс здесь. Вход для гостей платный.

Когда: 26 июля в 19:00 Где: сад Краеведческого музея (пр. Ленина, 75)

Спектакли в театре «2+Ку»

Лето — самое подходящее время сходить в театр живых кукол «2+Ку». Здесь можно посмотреть всеми любимые спектакли Владимира Захарова в записи, обновленные постановки мастера в исполнении его учеников и новые спектакли от друзей театра. Спектакли идут в пятницу вечером, днем в субботу и воскресенье. Подробную афишу театра можно посмотреть на сайте театра живых кукол.

Когда: 26-28 июля Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Экскурсия «Пожарное дело» для детей

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Ваш ребенок хочет стать пожарным? Познакомьте его ближе с профессией мечты в Музее истории Томска. В субботу в полдень там пройдет театрализованная экскурсия «Пожарное дело».

Ребята поднимутся на каланчу, познакомятся с историей пожарного дела и побывают в комнате дежурного. Настоящий каланчист проведет мастер-класс по подаче сигналов и расскажет много интересного о своей службе на смотровой площадке.

В конце занятия каждый участник получит сертификат, удостоверяющий, что теперь он — «Верный помощник пожарного Афанасия».

Экскурсия платная. Проводится для группы от пяти человек. Приглашаются гости 6+. Предварительная запись по телефону: 65-72-55.

Когда: 27 июля в 12:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Премьера «Шаг вперед 6: год танцев»