Делаем ремонт и сохраняем нервы. Лайфхаки

Сюрприз для хозяйки — это ванная комната в спальне. Для создания уюта нижнюю часть стены отделали плиткой, верхнюю покрыли декоративной штукатуркой. Ванная комната выдержана в той же цветовой гамме и том же стиле, что и вся квартира: пастельные тона, декор «Дамаск», филенки на тумбе под умывальник. Получается эффект плавно перетекающего пространства из одного помещения в другое. Возникает чувство, что это уже не 56 квадратных метров, а гораздо больше. Этого дизайнер и добивался: чтобы пространство можно было объединять и разделять гармонично.