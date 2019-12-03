Делаем ремонт и сохраняем нервы. Лайфхаки

Кухня у нас получилась очень компактная, но в то же время эргономичная. Холодильник и раковину мы спрячем за небольшой перегородкой. На виду — только элегантные филенки на шкафах и варочная панель с белым духовым шкафом. При этом рабочего пространства достаточно. Оно увеличилось еще и за счет грамотного оформления вентиляции: мы «зашили» ее в один из подвесных шкафов. При этом технически она подключена к настоящей вентиляции, а мы имеем дополнительное место для хранения. Высота в квартире больше трех метров, и мы решили это использовать. К стандартным шкафам добавили антресоль и подчеркнули ее другим цветом.