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03 декабря,
2019
Ремонт в подарок
Делаем ремонт и сохраняем нервы. Лайфхаки
Белые стены, идеально ровный пол. Квартира — чистый лист. У дизайнера проекта «Ремонт в подарок» на нее свои планы. Ламинат, обои, стеновое покрытие, потолок. За этими этапами, и не только мы проследим в новой серии проекта «Ремонт в подарок». Под чутким руководством прораба сотрудники компании «МастерДом» доводят квартиру до ума.
Спойлер: уже в конце этой серии вы не узнаете квартиру :-)
В отделке стен гостиной и спальни использовали два приема: покраска и обои. Основную часть стен решено было сделать под покраску.
По желанию клиента квартиру решили оформить в классическом стиле. Однотонная ровная покраска не даст такой возможности. Поэтому в дополнение выбрали обои с классическим жаккардовым рисунком. Текстура подчеркивает пудровый цвет, который поддержали в кухонной мебели и текстиле. Все вместе это создает ту легкость в классическом стиле, которую и хотел заказчик.
Лайфхак: Выбирая цвета стен зимой, не ведитесь на яркие краски и оттенки. Чаще всего за выбор ярких красок в вас «голосует» авитаминоз. Весной и летом ярко-зеленые или оранжевые стены будут восприниматься вами совсем по-другому.
Лайфхак от дизайнера: Оттенок краски для стен лучше всего подбирать на объекте. Возьмите образцы краски в магазине и оценивайте, имея под рукой все составляющие: освещение, ламинат и обои, с которыми должен сочетаться цвет стен. Нанесите на стену образцы краски и выберите цвет, который будет гармонично смотреться в квартире.
Холодный сибирский оттенок прослеживается по всей квартире. В спальне по решению дизайнера добавили немного бирюзы. Элегантную и сдержанную цветовую гамму в интерьере подчеркивает грамотно подобранный цвет ламината.
Фишка интерьера - потайная дверь, которая ведет в спальню. Ее, по дизайнерской задумке, обыграли багетом и обоями.

Татьяна Резяпова
дизайнер интерьера
Мы немножко «поиграли», и получилась тайная комната в стиле французской королевы Марии-Антуанетты. Хозяйке очень хотелось, чтобы ее личная зона — спальня — не была на виду у всех. Если же в какое-то время наша потайная комната будет открыта, зону кровати все равно нужно максимально удалить от зала. Для этого вместо жестких перегородок мы применим «разделение через текстиль»: повесим рядом с кроватью шторы, которые придадут эффект балдахина.
Сюрприз для хозяйки — это ванная комната в спальне. Для создания уюта нижнюю часть стены отделали плиткой, верхнюю покрыли декоративной штукатуркой. Ванная комната выдержана в той же цветовой гамме и том же стиле, что и вся квартира: пастельные тона, декор «Дамаск», филенки на тумбе под умывальник. Получается эффект плавно перетекающего пространства из одного помещения в другое. Возникает чувство, что это уже не 56 квадратных метров, а гораздо больше. Этого дизайнер и добивался: чтобы пространство можно было объединять и разделять гармонично.
На то, чтобы провести отделку квартиры от белых стен до чистовой уборки, ушло две недели. Ура! Наш ремонт закончен. Получилось большое светлое пространство: прихожая плавно переходит в кухню, кухня — в зону зала. Хороший световой поток идет в прихожую через проем, который сделали в стене. Благодаря нему помещение смотрится больше и светлее. Этот эффект усилили светлым цветом стен и стеклянным фартуком в кухне, который отражает дневной свет.

Татьяна Резяпова
дизайнер интерьера
Кухня у нас получилась очень компактная, но в то же время эргономичная. Холодильник и раковину мы спрячем за небольшой перегородкой. На виду — только элегантные филенки на шкафах и варочная панель с белым духовым шкафом. При этом рабочего пространства достаточно. Оно увеличилось еще и за счет грамотного оформления вентиляции: мы «зашили» ее в один из подвесных шкафов. При этом технически она подключена к настоящей вентиляции, а мы имеем дополнительное место для хранения. Высота в квартире больше трех метров, и мы решили это использовать. К стандартным шкафам добавили антресоль и подчеркнули ее другим цветом.
Послестроительная уборка
Финальный штрих — уборка. Ею займется клининговая компания «Primex», потому что очистить квартиру после ремонта не значит просто убраться. Есть загрязнения, которые обычными бытовыми средствами устранить не удается или может быть риск повреждения поверхностей. В арсенале клининговой компании есть профессиональные химические средства, которые удаляют самые сложные загрязнения: парогенераторы, специализированные пылесосы и так далее.

Юлия Ильева
менеджер клининговой компании «Primex»
Человеку редко требуются специализированное оборудование и средства для уборки, но бывают случаи, когда без них никуда. Один из таких случаев — послестроительная, генеральная уборка и мытье окон.
Пыль во время ремонта оседает везде. До потолка или, например, мелких деталей декора человеку добраться трудно. Да и устранить с таких мест остатки пыли влажной тряпкой практически невозможно. Мы для таких целей, например, используем специальный строительный пылесос и специальные мопы. Для удаления наклеек с сантехники — парогенераторы и профессиональную химию. И еще много других средств.
Работы, которые нужно сделать в квартире после ремонта:
  • сухая и влажная уборка стен, полов, плинтусов
  • сухая и влажная уборка в труднодоступных местах
  • снятие/удаление пленки с мебели и дверей
  • мытье окон с внутренней стороны
  • мытье подоконников, радиаторов отопления, экранов
  • мытье всех зеркальных и стеклянных поверхностей
  • мытье осветительных приборов
  • обеспылевание бытовой техники
  • удаление следов затирки, цемента, раствора,
  • мытье и дезинфекция ванны / душ. кабины, унитаза
  • удаление налета, водного камня, ржавчины
  • дезинфекция сантехники, смесителей
  • мытье кафеля
  • очистка вентиляционных решеток
  • влажная уборка кух. шкафов и кух. мебели со всех сторон по фасадам и внутри
  • мытье кухонного фартука, раковины, крана
  • сбор и вынос малогабаритного строительного мусора до 15 кг
Стоимость послестроительной уборки от «Primex» — 90 рублей за квадратный метр.
С предыдущей квартиры нашей героини остался матрас. Специалисты компании «Primex» произвели его химчистку и обработали УФ-пылесосом, чтобы обновить и удалить пыль после переезда.

Если бытовая техника в новую квартиру «переезжает» вместе с вами, то обновить ее можно легко.
Лайфхак от «Primex»: Как почистить микроволновку лимоном. Вам потребуется 1-2 стакана воды, 1 лимон, чашка для микроволновки. Наливаем воду в чашку, выжимаем сок лимона. Остатки фрукта разрезаем и тоже помещаем в емкость. Нагреваем все в микроволновке на полной мощности 10-15 минут. Ждем пару минут и протираем. Таким способом легко убрать запах и жировые загрязнения.
Послестроительная уборка в квартире площадью 56 квадратных метров займет примерно 6-8 часов. Результат вы увидите в заключительной части нашего проекта. Там же мы познакомим вас с героиней, для которой и готовили этот «Ремонт в подарок».

Продолжение следует…
Партнерский материал.
3 декабря 2019
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