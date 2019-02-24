Вы не всегда были такой модницей. Что стало отправной точкой для поиска своего стиля?



Наталья: Я всегда считала себя женщиной со сложной внешностью. Все встречи с визажистами и парикмахерами заканчивались моими слезами, на которые мне отвечали примерно следующее: «Девушка, ну чего вы хотите? Вы же не красавица!». Я поняла, что я из тех, кому не подходят общие стандарты красоты, заинтересовалась стилем, много читала и смотрела влоги стилистов. Приходилось перерабатывать информацию, и я до сих пор еще учусь, тренирую вкус, как растяжку в йоге . К слову, и она сыграла роль в моем интересе к моде. Когда я увидела результат занятий – красивое тело, – мне захотелось его приодеть. К тому же стало больше магазинов, в которых продавцы не стоят над душой с воплем «Купи!». Да и что скрывать, мой доход вырос, а вместе с ним и бюджет на шопинг.







