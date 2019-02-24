Формула имиджа успешного юриста – «просто, скромно, со вкусом».
Но иногда достаточно одного «просто». Большая часть адвокатов – мужчины. А что мужчине надо для красоты? Чистый, постриженный, в костюме – и молодец. Иной раз заходишь в здание суда, а там полно аккуратно одетых мужчин, красующихся друг перед другом. Они задают тон. Поэтому мое увлечение модой отражается, скорее, на моем Инстаграме
, чем на образах для работы. Обычно на встречи и заседания я надеваю неконтрастную одноцветную одежду, чаще всего брючные костюмы. Яркие и смелые образы я позволяю себе в выходные дни. Но у юристов бывают и неожиданные процессы. Однажды мне пришлось явиться на заседание в кроссовках Balenciaga и пальто oversize. В коридоре оппонент назвал нас с коллегой клоунами
, вынудив с ним повздорить. Потом, после процесса, он перед нами извинился. Видите ли, мы, юристы, не путаем взаимоотношения клиентов и коллег. Это бессмысленно. В процессе мы волки, вступаем в бой без правил, где все средства хороши. А в неформальной атмосфере мы можем спокойно и дружелюбно общаться друг с другом.