Добрые новости
24 февраля,
2019
Стиль и возраст: нАТАЛЬЯ уСОВА
ПРАВО БЫТЬ ШОПОГОЛИКОМ
Маргарита Некратова
стилист, фэшн-журналист
Бойцовские качества и женственность редко уживаются в одном теле. Но только не в случае юриста Натальи Усовой. Ее путь воина - 12 лет на руководящих должностях в муниципалитете, а затем партнерство в ООО "УчётНалогиПраво", одной из ведущих в Томске фирм в сфере гражданских и арбитражных споров. На такой карьерной лестнице впору закалиться железному
нраву, да по дороге вверх боги моды поцеловали Наталью в русую макушку. Без обиняков она высказалась о дресс-коде юристов, а также в защиту любительниц норковых шуб и шопоголиков.
Йога, молодость, успех...
По определению Всемирной организации здравоохранения молодость длится до 44 лет. Но в России редко говорят о молодости после 35. Вы согласны с тем, что после этой цифры женщине при выборе на судьбоносных развилках нужно делать больше поправок на возраст?

Наталья: Не согласна. Никогда не понимала, почему возраст считают показателем чего бы то ни было. Можно стать счастливой и в 20, и в 60 лет. Самой мне, кстати, 38. Меня вдохновляют такие примеры, как Алла Пугачева и Лидия Федосеева-Шукшина. Ведь Лидии Николаевне 80 лет, а она живет так, как будто у нее впереди еще, как минимум, два развода и два брака. Никогда не поздно начать быть счастливым.


А для хорошего самочувствия в любом возрасте, как показывает опыт долгожителей, важны умеренный образ жизни и наличие увлечений. Я стараюсь это соблюдать. Для внешности, в частности хорошего цвета и подтянутого овала лица, важна прямая спина. В моей жизни есть йога. Я увлеклась ею, когда первоочередные задачи (покупка квартиры и ремонт в ней) были решены. Мне захотелось придать себе мягкости – психологической и телесной. Ведь профессия юриста плоха тем, что в ней слишком много стресса. А после первой тренировки на йоге у меня было ощущение, что я две недели в отпуске была. Сейчас я занимаюсь йогой с тренером в зале 4 раза в неделю примерно по 2 часа и еще дома. И это я, которая с детства была хилой и ненавидела физкультуру, всегда добиваясь освобождения от нее!

Сейчас отовсюду воспевается некая абстрактная «успешная женщина». Что вы вкладываете в это собирательное понятие? В чем вы измеряете свой успех?

Наталья: Это женщина, которая смогла вдохновить своего мужчину зарабатывать больше, чем она успевает потратить. Она давно замужем, ее холят и лелеют. Свой земной – не абстрактный – успех вижу в том, что я здорова, у меня есть дело, в котором меня ценят, и я востребована. У меня бывают свободное время и средства, которые я могу потратить на увлечения. Есть любимый мужчина, которого я стараюсь воодушевлять на подвиги.

О дресс-коде юриста
Сфера юриспруденции – это жесткая среда для построения карьеры. Отстаивая интересы клиентов в суде, вы преображаетесь - становитесь более хладнокровной и решительной, чем обычно?

Наталья: Юрист – это человек, который по роду профессии попадает в неудобные ситуации. Но его мастерство заключается в том, чтобы держать лицо, несмотря ни на что. К юристу не идут с розами. Ему приходится наблюдать нелицеприятные вещи. К счастью, я работаю в паре с партнером, который часть энергетически затратных процедур берет на себя. Моя область – юриспруденция: продумывание тактики ведения дела и выстраивание психологии взаимодействия со стороной противника.





Да, на заседаниях приходится быть очень жесткой и уверенной в себе. Если сомневаешься в своей правоте, тебе нечего делать в судебном процессе. При этом нужно ощущать свою правоту даже в заведомо проигрышных делах, где основная задача – минимизировать ущерб. Юристы-судебники всегда готовы дать отпор. Второго шанса для него может и не быть. Это наша профессиональная деформация: характер становится взрывоопасным. Мне, если честно, в себе это не нравится. Я работаю над тем, чтобы не заводиться с пол-оборота. Противостояние бытовому хамству у меня бывает слишком яростным и ядовитым, ведь я знаю, куда ударить больнее. Но женщина должна быть леди. Всегда можно ответить крайне неприятно и в то же время очень тактично. А я пока девушка слишком горячая.

Сейчас вы партнер в успешной юридической компании, и для юриста это достижение. Помогает ли вам в работе и построении карьеры имидж стильной штучки?

Наталья: Есть разного толка юристы, и у всех разные коньки. Выигрыш дел, безусловно, более вероятен, если ты хорошо выглядишь. Приятная внешность позволяет проще наладить контакт с людьми. Но всегда в нашей работе на первом месте адекватность. Нужно знать, что на некоторые встречи и в некоторые места неприлично приходить в норковой шубе. Люди порой попадают в очень тяжелые ситуации, и не нужно, общаясь с ними, выглядеть слишком пафосно. Лучше походить на собеседника. А понты почти всегда лишние.




Формула имиджа успешного юриста – «просто, скромно, со вкусом». Но иногда достаточно одного «просто». Большая часть адвокатов – мужчины. А что мужчине надо для красоты? Чистый, постриженный, в костюме – и молодец. Иной раз заходишь в здание суда, а там полно аккуратно одетых мужчин, красующихся друг перед другом. Они задают тон. Поэтому мое увлечение модой отражается, скорее, на моем Инстаграме, чем на образах для работы. Обычно на встречи и заседания я надеваю неконтрастную одноцветную одежду, чаще всего брючные костюмы. Яркие и смелые образы я позволяю себе в выходные дни. Но у юристов бывают и неожиданные процессы. Однажды мне пришлось явиться на заседание в кроссовках Balenciaga и пальто oversize. В коридоре оппонент назвал нас с коллегой клоунами, вынудив с ним повздорить. Потом, после процесса, он перед нами извинился. Видите ли, мы, юристы, не путаем взаимоотношения клиентов и коллег. Это бессмысленно. В процессе мы волки, вступаем в бой без правил, где все средства хороши. А в неформальной атмосфере мы можем спокойно и дружелюбно общаться друг с другом.

Как тренировать вкус
Вы не всегда были такой модницей. Что стало отправной точкой для поиска своего стиля?

Наталья: Я всегда считала себя женщиной со сложной внешностью. Все встречи с визажистами и парикмахерами заканчивались моими слезами, на которые мне отвечали примерно следующее: «Девушка, ну чего вы хотите? Вы же не красавица!». Я поняла, что я из тех, кому не подходят общие стандарты красоты, заинтересовалась стилем, много читала и смотрела влоги стилистов. Приходилось перерабатывать информацию, и я до сих пор еще учусь, тренирую вкус, как растяжку в йоге. К слову, и она сыграла роль в моем интересе к моде. Когда я увидела результат занятий – красивое тело, – мне захотелось его приодеть. К тому же стало больше магазинов, в которых продавцы не стоят над душой с воплем «Купи!». Да и что скрывать, мой доход вырос, а вместе с ним и бюджет на шопинг.



Раз пошла речь о достатке, давайте обсудим проблему натуральных меховых шуб. Их не пинал только ленивый стилист. Вы носите шубы и отстаиваете их право на место в женском гардеробе. В чем, по-вашему, плюсы и минусы норковых шуб с точки зрения моды?

Наталья: У меня 5 шуб, и я ношу все. Сперва хотелось бы вынести за скобки проблему этики. Я уважаю выбор людей, которые не носят мех, потому что не хотят смерти животных. Но многие отказываются от шуб, потому что это якобы не стильно. Действительно, стильную, со вкусом сшитую шубу купить сложно. Это шуба, как ни странно для многих, классического кроя, прямого или трапецевидного силуэта средней длины с минимумом декора, английским воротником или, на худой конец, воротником-стойкой. Такие и 30 лет назад были уместны, и еще через 30 лет будут смотреться хорошо. Большинство шуб на российском рынке скроены
неудачно, со складками, оборками и прочими излишествами. Такая вещь не будет базовой, а ведь желательно, чтобы она сочеталась со всем, что есть в гардеробе. У норковой шубы есть еще один недостаток – это пафос. Его можно сгладить спортивным стилем и casual. Получится образ эдакой гопницы 90-х. Я частенько ношу шубу с кроссовками и спортивным трико.

Раз даже нашумевшие норковые шубы далеко не безнадежны, что в таком случае вы считаете убийцами стиля?

Наталья: Образы по типу "все лучшее сразу". В России не учили одеваться хорошо. Культуры стиля как таковой не было, носили то, что есть. Поэтому когда у людей появляются средства приобрести больше, они стремятся надеть все атрибуты успеха одновременно – золото, бриллианты, ремешок со стразами, сумку Gucci, красные сапоги. Получается «дорого-богато». На курсе имиджелогии в университете нас учили, что чем выше статус, тем тоньше должна быть полоска на костюме. Нужно аккуратно показывать свой достаток. Излишняя демонстрация чего-либо и есть проявление дурного вкуса.

Как часто вы позволяете себе приятные покупки? Чем руководствуетесь при выборе одежды?

Наталья: Шопинг я позволяю себе до неприличия часто – раз в неделю точно, оффлайн и онлайн. Я переболела покупкой и ношением всего лучшего сразу. Теперь ориентируюсь на универсальность вещи. Трендовые предметы, которые поносишь сезон, потом выбросишь, – это классно, но не рационально. А вот черно-белых вещей в гардеробе много не бывает. Такие вещи я ношу долго – это верхняя одежда (шубы, пальто), водолазки и прочее. Учитываю свой цветотип и покупаю только подходящие цвета. Лет 10–15 назад мы покупали вещи, как можно меньшего размера. Сейчас я часто беру одежду и обувь на 1–2 размера больше своего.



Мы далеко от столицы с тысячами бутиков. По опыту где посоветуете пополнять гардероб
томским модницам?

Наталья: Если только начинаете интересоваться модой, нужно много смотреть и много мерить. Метод такой: заходишь и меришь все подряд. Потому что пока не наработан навык видения на себе, покупать онлайн не стоит. Зато когда такой навык появится, можно смело "шопиться" в Интернет-магазинах – Wildberries, LaModa и других. Это очень удобно. Покупки в Интернете подходят тем, кто не любит торговые центры и процесс шопинга, но важное условие – более или менее пропорциональная фигура, иначе вещи будут плохо сидеть. Одежду из масс-маркета опасно заказывать онлайн, потому что неизвестно, каким окажется качество. Зато у H&M, если в магазине нет в наличии вашего размера, можно посмотреть вещь и заказать потом на сайте. Еще у них на сайте есть отличная премиум коллекция, которой в оффлайне не бывает. В последний раз, когда я забирала свой заказ с почты, там все было завалено пакетами из H&M.

Определенно наметились положительные тенденции. Недавно я ехала в маршрутке и удивилась: на 8 женских пуховиков пришлось 2 голубых, 3 зеленых, розовый, желтый и только один чёрный. Я обрадовалась: наконец-то у нас дали бой вездесущему черному цвету. И только через пару остановок эту радостную картину омрачила стайка черных курток и пуховиков. Но в целом у нас начали лучше чувствовать стиль и разбираться в моде, что меня очень радует.

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