Что надо знать о молочных фальсификатах

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— Зависит ли качество продукта от его срока годности? Чем короче, тем лучше?



— Живое молоко со временем должно сквашиваться, — говорит сотрудница «Деревенского молочка» Ирина Вершинина. — Но если у бабушки, которая подоила корову в ведро, молоко скиснет на второй день, то заводское, которое производилось в стерильных условиях, не обсеменялось бактериями и хранилось в холоде, может и больше 10 дней сохранять свою свежесть. Однако если на полке магазина вы видите молоко, которое стоит в тепле и имеет срок хранения год, это значит, что оно ультрапастеризованное и в нем не осталось ничего полезного.



— Недавно у меня случилось разочарование, — опять включается в разговор томич Александр. — Раньше мы кефир делали дома. Брали молоко, кипятили, добавляли сметанку или кефир и получали домашний кефир в любом объеме. А тут взял молоко, вскипятил, добавил кефир и ничего не получилось.



— Возможно, вы взяли неживой кефир и неживое молоко, — говорит сотрудница «Деревенского молочка» Екатерина Семенова. — Как всегда говорит наш директор, самый простой способ определить, какое молоко вы купили, это взять стакан молока, добавить в него ложку кефира или сметаны, и, если все ингредиенты хорошие, то к утру у вас будет стоять на столе стакан простокваши. Если какой-то продукт некачественный, ничего не получится. Поэкспериментируйте — возьмите наше молоко и сметану, попробуйте сделать простоквашу и напишите о результатах в наши соцсети!

