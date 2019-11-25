«Черная пятница»: где ждать скидок и как не прогадать на покупках

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28 ноября в России стартует «Черная пятница». Три дня покупателей будут ждать эксклюзивные скидки от 20 % до 70 % (а на некоторые позиции они могут достигать и 90 %). Что такое «Черная пятница», где можно выгодно сделать покупки и как не отдать деньги мошенникам – читайте в материале ТВ2.

Кто участвует в акции?

В России «Черная пятница» традиционно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой акцию проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй – Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания «Блэк фрайдэй».

Согласно информации на сайте blackfridaysale.ru, к акции присоединились «ИЛЬ Де БОТЭ», «Ситилинк», Sela, «Эльдорадо», Samsung, «585* Золотой», «Связной», «Матрас.ру», TUI, «Империя сумок», Lancome, Insity, Londa Professional, «Лабиринт» и прочие.

На сайте b-friday.com в списке интернет-магазинов, которые участвуют в распродаже, присутствуют Ozon.ru, «М.Видео», «Детский мир», «Билайн», «Спортмастер», Zenden, Askona, Adidas, Sumsung, Amediateka и многие другие.

Фото: flickr.com

Среди категорий, вызвавших всплеск пользовательской активности — бытовая техника, гаджеты и электроника, фото, видео и аудиотехника, компьютеры. Значительно вырос интерес покупателей к парфюмерии и косметике.

Так «Эльдорадо», «Связной», «М.Видео» сообщили, что готовы отдать товар с 75% скидкой. Также скидки ждут в магазинах Apple. Так в прошлом году средняя стоимость ноутбуков в момент акции снизилась с 154 305 рублей до 133 355 рублей, а смарт-часов – с 44 647 рублей до 30 323 рублей.

К «Черной пятнице» присоединятся почти все крупные федеральные сети, представленные в Томске. Магазины одежды «Глория Джинс» предлагают скидки до 80%, в SELA — скидки до 75%, в «Остине» — скидки до 50% на выборочный ассортимент и скидка 10% на новую коллекцию.

С чего началась «Черная пятница»?

«Черная пятница» пришла в Европу из США. Примерно 50 лет назад в Америке впервые прошел день тотальной распродажи.

«Черная пятница» в США продолжается три дня, начинаясь сразу же после Дня благодарения. Магазины начинают работать с 5 часов утра, а некоторые торговые сети открываются уже в полночь. Как уверяет статистика, пятую часть всех покупок жители США совершают в конце года между «Черной пятницей» и Рождеством. А черной она называется потому, что в американском бухучете прибыль записывается черным цветом, а убыток — красным.

Первая «черная пятница» в России прошла в 2013 году.

Фото: flickr.com

Как не потерять деньги?

Специалисты советуют заранее сходить в магазин, выбрать понравившиеся вещи и сфотографировать ценник с артикулом. Потом, в день распродажи вы можете сравнить ценники.

Если вы покупаете товар на интернет-сайте, чтобы понять, не применялось ли искусственных скидок (это когда цену на товар специально поднимают за несколько недель до распродажи, а потом торжественно перечеркивают и ставят новую — якобы со скидкой 50–60%), то можно посмотреть сохраненную копию страницы в кеше поисковика либо воспользоваться специальными сайтами.

Работает так: вы копируете ссылку на товар в интернет-магазине, вставляете ее в поле на сайте или сервисе, и он показывает кешированную копию. Есть и отдельные расширения для браузера, которое показывают, как менялась цена на товар за последний месяц.

Фото: flickr.com