«Черная пятница»: где ждать скидок и как не прогадать на покупках
28 ноября в России стартует «Черная пятница». Три дня покупателей будут ждать эксклюзивные скидки от 20 % до 70 % (а на некоторые позиции они могут достигать и 90 %). Что такое «Черная пятница», где можно выгодно сделать покупки и как не отдать деньги мошенникам – читайте в материале ТВ2.
Кто участвует в акции?
В России «Черная пятница» традиционно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой акцию проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй – Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания «Блэк фрайдэй».
Согласно информации на сайте blackfridaysale.ru, к акции присоединились «ИЛЬ Де БОТЭ», «Ситилинк», Sela, «Эльдорадо», Samsung, «585* Золотой», «Связной», «Матрас.ру», TUI, «Империя сумок», Lancome, Insity, Londa Professional, «Лабиринт» и прочие.
На сайте b-friday.com в списке интернет-магазинов, которые участвуют в распродаже, присутствуют Ozon.ru, «М.Видео», «Детский мир», «Билайн», «Спортмастер», Zenden, Askona, Adidas, Sumsung, Amediateka и многие другие.
Среди категорий, вызвавших всплеск пользовательской активности — бытовая техника, гаджеты и электроника, фото, видео и аудиотехника, компьютеры. Значительно вырос интерес покупателей к парфюмерии и косметике.
Так «Эльдорадо», «Связной», «М.Видео» сообщили, что готовы отдать товар с 75% скидкой. Также скидки ждут в магазинах Apple. Так в прошлом году средняя стоимость ноутбуков в момент акции снизилась с 154 305 рублей до 133 355 рублей, а смарт-часов – с 44 647 рублей до 30 323 рублей.
К «Черной пятнице» присоединятся почти все крупные федеральные сети, представленные в Томске. Магазины одежды «Глория Джинс» предлагают скидки до 80%, в SELA — скидки до 75%, в «Остине» — скидки до 50% на выборочный ассортимент и скидка 10% на новую коллекцию.
С чего началась «Черная пятница»?
«Черная пятница» пришла в Европу из США. Примерно 50 лет назад в Америке впервые прошел день тотальной распродажи.
«Черная пятница» в США продолжается три дня, начинаясь сразу же после Дня благодарения. Магазины начинают работать с 5 часов утра, а некоторые торговые сети открываются уже в полночь. Как уверяет статистика, пятую часть всех покупок жители США совершают в конце года между «Черной пятницей» и Рождеством. А черной она называется потому, что в американском бухучете прибыль записывается черным цветом, а убыток — красным.
Первая «черная пятница» в России прошла в 2013 году.
Как не потерять деньги?
Специалисты советуют заранее сходить в магазин, выбрать понравившиеся вещи и сфотографировать ценник с артикулом. Потом, в день распродажи вы можете сравнить ценники.
Если вы покупаете товар на интернет-сайте, чтобы понять, не применялось ли искусственных скидок (это когда цену на товар специально поднимают за несколько недель до распродажи, а потом торжественно перечеркивают и ставят новую — якобы со скидкой 50–60%), то можно посмотреть сохраненную копию страницы в кеше поисковика либо воспользоваться специальными сайтами.
Работает так: вы копируете ссылку на товар в интернет-магазине, вставляете ее в поле на сайте или сервисе, и он показывает кешированную копию. Есть и отдельные расширения для браузера, которое показывают, как менялась цена на товар за последний месяц.
По закону о защите прав потребителей любой товар можно обменять или вернуть потраченные на него деньги в течение двух недель после покупки. Если товар был куплен в интернете (то есть дистанционным способом) — его можно вернуть только в течение 7 дней. Но есть исключение: вернуть товар не получится, если он входит в категорию невозвратных.
Кроме того будьте внимательны: в дни «Черной пятницы» можно наткнуться на фишинговые сайты (страницы-подделки, которые полностью копируют внешний вид интернет-магазинов и даже адрес сайта). На них публикуют информацию о товарах с большими скидками и привязывают систему приема платежей, чтобы вы сразу могли купить. Однако купленную вещь вам не отправят – так работают мошенники. Эксперты советуют обращать внимание на адресную строку сайта (там не должно быть лишних букв), а также не передавать никому личные данные, пароли или кодовые слова.
К слову, Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, какие наиболее нелепые покупки случалось делать россиянам в «Черную пятницу». В опросе приняли участие более двух тысяч человек из 12 крупных городов России.
«Жалеют обычно больше всего о повторной технике, одежде меньшего размера, карнавальных костюмах и секс-игрушках, а в список нелепых и необдуманных покупок попали арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавилка, ласты, самовар, пижама для кота и массажер для пяток», — говорится в исследовании.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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