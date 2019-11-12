Чем привлекательны внедорожники Volkswagen?

Полезно

В модельной линейке Volkswagen, представленной на российском рынке, есть три внедорожника, среди которых подходящий вариант найдет каждый из вас.

Volkswagen Tiguan — компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю.

Хорош в городе и далеко за его пределами

Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.

Ознакомиться поближе с комплектациями и ценами Volkswagen Tiguan можно здесь.

Volkswagen Teramont — один из самых больших автомобилей марки Volkswagen. В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом.



Очень большой снаружи и еще больше внутри

Volkswagen Teramont производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях, и вырвавшись из них на бездорожье, он смотрится одинаково органично. Везде он уместен, везде он в своей среде. И где бы он ни оказался, его дерзкий дизайн и внушительные размеры приковывают к себе восхищенные взгляды.

Ознакомиться поближе с комплектациями и ценами Volkswagen Tiguan, а также записаться на бесплатную тестовую поездку можно здесь.

Volkswagen Touareg — самый инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen, хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке, витрина высоких технологий.



Восхищает возможностями