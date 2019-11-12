Чем привлекательны внедорожники Volkswagen?
В модельной линейке Volkswagen, представленной на российском рынке, есть три внедорожника, среди которых подходящий вариант найдет каждый из вас.
Volkswagen Tiguan — компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю.
Хорош в городе и далеко за его пределами
Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.
Ознакомиться поближе с комплектациями и ценами Volkswagen Tiguan можно здесь.
Volkswagen Teramont — один из самых больших автомобилей марки Volkswagen. В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом.
Очень большой снаружи и еще больше внутри
Volkswagen Teramont производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях, и вырвавшись из них на бездорожье, он смотрится одинаково органично. Везде он уместен, везде он в своей среде. И где бы он ни оказался, его дерзкий дизайн и внушительные размеры приковывают к себе восхищенные взгляды.
Ознакомиться поближе с комплектациями и ценами Volkswagen Tiguan, а также записаться на бесплатную тестовую поездку можно здесь.
Volkswagen Touareg — самый инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen, хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке, витрина высоких технологий.
Восхищает возможностями
Флагман модельного ряда Volkswagen, один из самых совершенных и инновационных автомобилей в модельном ряду. Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4MOTION, пневматическая подвеска и пакет Off-road.
Ознакомиться поближе с комплектациями и ценами Volkswagen Touareg, а также записаться на бесплатную тестовую поездку можно здесь.
Узнайте больше о внедорожниках Volkswagen в дилерском центре по адресу:
г. Томск, Шегарский тракт, 1, Фольксваген Центр Евразия
Тел.: 8 (382) 278-22-78
Сайт: vw.tomsk.ru
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