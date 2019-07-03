Чек-ап или диспансеризация: где и за сколько обследовать свое здоровье в Томске

Полезно

Проходить полное обследование организма врачи рекомендуют два-три раза в год. Сейчас существуют разные формы обследований: от бесплатных центров здоровья и диспансеризации до чек-апов в платных клиниках. В чем их разница? И какая будет стоимость у обследования в частной клинике? Об этом в материале ТВ2.

Диспансеризация

Диспансеризация направлена на обнаружение заболеваний на ранней стадии. Процедуру можно пройти в поликлинике по месту регистрации бесплатно. Она включает посещение врачей и сдачу анализов.

Пройти диспансеризацию в 2019 году могут люди, возраст которых делится на три целыми числами. В 2019 году это люди, родившиеся в годы: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

Фото: pixabay.com

Диспансеризация состоит из двух этапов – скрининг и работа с узкими специалистами.

На первом этапе вас осматривает терапевт: определяет перечень дальнейших осмотров, измеряет артериальное давление, смотрит флюорографию. Пациентам измеряют холестерин и уровень глюкозы в крови, предлагают пройти анонимный тест на ВИЧ.

Ряд процедур назначается при определенном возрасте пациента: ЭКГ на первом этапе проходят мужчины от 36 лет и женщины после 45, уровень глазного давления замеряют лицам старше 60 лет. Онкоскрининг женщинам проводят с 30 лет, мужчинам – с 45 лет.

Второй этап – посещение узких специалистов (невролога, маммолога, уролога, гинеколога и других врачей). Он необходим для постановки точного диагноза при выявлении проблем на первом этапе.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС, записаться к терапевту. Диспансеризацию раз в три года могут проходить люди от 18 лет. С 40 лет диспансеризацию можно проходить ежегодно.

Работник для прохождения диспансеризации может взять отгул с сохранением зарплаты раз в три года. Несмотря на то что работникам дается всего один день, сдача анализов и посещение специалистов может занять до трех дней.

В Томске пройти диспансеризацию можно в 18 медицинских учреждениях.

Сheck-up

Чек-ап – аналог диспансеризации, который предлагают платные клиники. Это полное медицинское обследование организма в сжатые сроки. Человек получает информацию о состоянии организма, рекомендации по лечению.

Чек-апы формируются с учетом возраста и пола клиентов, текущего состояния здоровья, их желаний. Клиники сегодня имеют сразу несколько программ: базовые, программы для мужчин, женщин, детей. Также есть специализированные чек-апы — например, посвященные желудочно-кишечному тракту.

Фото: pixabay.com

Базовая программа, как правило, включает УЗИ, ЭКГ, развернутые анализы мочи и крови, эхокардиографию, рентген легких, прием офтальмолога и терапевта. Женский чек-ап включает прием акушера-гинеколога, УЗИ молочных желез и ряд других анализов.

Чек-апы занимают от одного до трех дней. Для записи необходимо попасть на прием к терапевту. На первичную консультацию желательно взять результаты предыдущих обследований. Врач подбирает индивидуальную программу диагностики, назначает анализы. В стандартные перечни вносятся коррективы: убираются или добавляются новые обследования. После итоговой консультации пациенту выдают письменное заключение о состоянии здоровья и результаты проведенных анализов.

В Томске, по данным 2ГИС, медицинскими обследованиями организма занимаются свыше 100 клиник. Цены базисных чек-апов варьируются от 3 до 32 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Так, в клинике СибГМУ администратор рассказал, что стоимость базисных чек-апов составляет от 22 до 25 тысяч рублей. Консультационная встреча с терапевтом в клинике бесплатна. В клинике есть «Базисная программа» и программа для детей «Здоровье поколения». Также есть программы премиум: «Здоровье мужчины», «Здоровье женщины», «Гастроэнтерология», «Эндокринология», «Ревматология» и комплексное исследование органа зрения. «Базисная программа» включает в себя выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, репродуктивной, эндокринной систем, онкологических заболеваний. Проходит чек-ап на базе дневного стационара.

В медицинском объединении «Здоровье» стоимость базисных чек-апов составляет от 24 до 32 тысяч рублей. За каждое дополнительное обследование, не включенное в программы «Базис» и «Базис +», нужно будет доплачивать. В «Базис» включены консультации терапевта, развернутые анализы мочи и крови, ЭКГ, УЗИ, прием офтальмолога, дерматолога и невролога. Полное обследование организма обещают провести здесь за два часа.

В «ЦСМ Клиника Больничная» список необходимых обследований и стоимость определяют рекомендации терапевта. По словам администратора, стартовая цена начинается от 1156 рублей (прием терапевта): «больше 25-40 тысяч не получалось». Обследование в клинике обещают провести за два-три дня.

Медицинский центр «Гармония здоровья» проводит комплексные исследования организма от 2000 рублей (чек-ап «Оториноларингология») до 12 250 рублей («VIP Check-up» для женщин после 40 лет). Обследование здесь обещают провести в течение пяти дней.

В «Первой частной клинике» чек-апы стоят от 5 до 14 тысяч рублей. Почти все чек-апы здесь проходят в два посещения: сбор анализов и прием у специалистов. Самый дешевый чек-ап в клинике «Экспресс-диагностика. Стандарт», дорогой — «Экспресс-диагностика. Кардиология». Последний проходит в четыре посещения. Стандартная экспресс-диагностика включает в себя развернутые анализы мочи и крови, прием терапевта, ЭКГ, УЗИ почек и надпочечников, щитовидной железы, брюшной полости.

Чек-апы по профилю «Онкология» можно получить в Томском онкологическом диспансере: для мужчин — 7600 рублей, для женщин – от 3400 до 9200 рублей. На СКТ-скрининги головного мозга и легких можно попасть через поликлинику бесплатно, получив направление 057/У.

Чаще всего стоимость чек-апов в клиниках — сумма оказанных услуг с вычетом из них определенного процента.

Центры здоровья