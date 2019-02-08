Бесплатные уроки танго, «9 навыков человека будущего» и Певцов с Высоцким. Афиша на неделю

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На необычный спектакль приглашает Драмтеатр маленьких зрителей в воскресенье 10 февраля. Им откроют тайну, как рождается спектакль. Постановка «Тайны кулис» - это интерактивное представление, которое покажет детям, как возникает театральная магия. Самые активные даже смогут поучаствовать в репетиции спектакля. «Тайна кулис» откроется в 18:00 часов. О других культурных событиях в жизни Томска читайте в афише.

Бесплатные уроки танго

Мечтали научиться танцевать танго, но все никак не решались начать? Вам кажется, что вы слишком полный, взрослый или неуклюжий для этого? Отбросьте все сомнения и отговорки. Танго может танцевать любой. И в ближайшие дни вы сможете убедиться в этом лично. 11 и 13 февраля студия танца «В ритме танго» проводит бесплатные открытые уроки.

Причин, по которым люди приходят в танго, множество, — говорит известный танцор танго из Аргентины Джо Корбата. — Во-первых, это вызов! Ты учишься разделять момент с другим человеком без слов. Каждая мелодия, каждый танцевальный вечер разный, и в этом для нас вызов. Для людей взрослых вызов еще и в том, что здесь нужно говорить телом. Тело человека в возрасте уже нагружено опытом жизни. Поэтому для них это еще сложней. Но посмотрите, сколько пар в возрасте танцуют танго. А все потому, что оно того стоит! Ты принял этот вызов и растворился в своих ощущениях, в удовольствии.

Приводите на открытый урок вторую половинку. Это добавит отношениям новые краски. Нет пары? Не проблема. Вы удивитесь, как это просто — двигаться в одном ритме с незнакомым человеком. Танго ведь не зря называют «социальным» танцем. Это прекрасный способ завести новые знакомства.

Во время открытых уроков в школе «В ритме танго» можно будет приобрести абонемент на курс для начинающих по специальной цене. За 16 занятий вы изучите основные движения танго, научитесь правильному взаимодействию в паре, познакомитесь с основными идеями аргентинского танца, узнаете о его истории и философии.

Когда: 11 и 13 февраля в 19:00 Где: студия «В ритме танго» (ул. Беленца, 8)

Проверь свои знания на «Открытой лабораторной»

Проверить свои представления о мире через призму физических, химических и биологических знаний предлагают томичам 9 февраля. В этот день наш город присоединится к международной акции по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная», посвященной Году периодической таблицы Менделеева.

На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дается всего 30 минут, после чего опытные «завлабы» — ученые и популяризаторы науки — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание и расскажут, как простые химические приемы могут упростить бытовую жизнь.

В Томске «Открытая лаборатория» пройдет на пяти площадках: Центр занимательных наук «Склад ума», информационный центр по атомной энергии, образовательное кафе «Кафедра», кофейня «Эндорфин» и кафе LatteArt.

Для участия в акции пройдите регистрацию в группе мероприятия ВКонтакте. Проверить, насколько хорошо вы помните законы физики и химии, можно онлайн – задания будут доступны 9 февраля на сайте «Открытой лабораторной».

Когда: 9 февраля Где: пять площадок Томска

Концерт детских песен со всего мира

Фото: из официальной группы проекта «Family Weekend» vkontakte

У каждой страны свои детские песни. Маленьких томичей и их родителей приглашают их послушать 9 февраля в рамках музыкальной гостиной «Family Weekend». Очередная встреча называется «Вокруг света с музыкой». Напевы малышей Италии, Франции и даже Антарктиды томским зрителям наиграют музыканты ансамбля русских народных инструментов «Сибирские узоры». Во время концерта танцевать и бегать разрешается.

Когда: 9 февраля в 11.00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Премьера спектакля «Рыжая история» в ТЮЗе

Фото: из официальной группы Театра юного зрителя vkontakte

Путешествие по разным странам и континентам продолжится на театральной сцене. Главным героем премьеры ТЮЗа станет Лис. Вместе с ним маленькие зрители побывают не только в разных уголках суши, но и на дне океана. Кстати, загадочный подводный мир актеры покажут зрителям с помощью театра теней.

«Рыжая история» подобна домашнему театру. Декорации здесь — обычные, знакомые всем вещи. Полиэтилен превращается в айсберг, чемодан в дом, а сковородка становится китом. Так зрители спектакля учатся, как можно по-новому использовать привычные предметы.

Режиссер «Рыжей истории» — Александра Ловянникова, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» и премии «Прорыв», участник многочисленных фестивалей и режиссерских лабораторий. Ее театр часто называют «трогательным», потому что персонажей ее спектаклей можно потрогать в прямом смысле слова.

Когда: 10 февраля в 11:00 Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Встреча с московским медиа-художником Ильей Соболем

Фото: с официальной страницы Ильи Соболя vkontakte

Изобретатель, предприниматель и медиа-художник Илья Соболь прочтет лекцию в Сибирском центре дизайна ТГУ. Он расскажет о главных технологических трендах и о том, как они меняют наш мир. Основной блок лекции «9 навыков человека будущего» | Future Lab посвящен тому, как и чему нужно учиться сегодня, чтобы уверенно чувствовать себя в будущем.

Мы привыкли к тому, что наши знания, навыки и опыт накапливаются, никуда не исчезают и остаются с нами на всю жизнь, — говорит Илья Соболь. — Так было раньше. Но современный мир сильно изменился, сейчас он устроен иначе. Мы с вами последнее поколение, которое помнит жизнь без интернета, без смартфонов и даже без компьютеров (в их привычном понимании), – говорит о своей лекции Илья Соболь.– Но нас по-прежнему учат запоминать информацию, а не искать ее; следовать схемам, а не изобретать собственные. Для многих кажется парадоксальным, что сегодня не менее важно «разучиваться», забывать старый опыт, так как привычные и устоявшиеся подходы во многих сферах жизни сейчас становятся неактуальными.

Фото: из официальной группы «Изобрюло» vkontakte

Об этом и других навыках «человека будущего» Илья Соболь расскажет на бесплатной лекции в субботу. Сбор гостей в 15:45. Для справки: Илья Соболь – изобретатель, основатель изобретательского бюро «Изобрюло» и сервиса световых скульптур Polylight. Участник фестивалей света в Швеции и США. Автор проекта обучения 3D-моделированию и 3D-печати людей старшего возраста «Старший класс».

Когда: 9 февраля в 16:00 Где: кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79)

Концерт группы «СПЛИН»

13 февраля на сцене БКЗ легендарная группа «Сплин» представляет свой новый студийный альбом «Встречная полоса». Сделан он в характерном для группы стиле сюрреализма и психоделии. Звучит он как слияние струнного квартета, духовой секции и перкуссии.

Нервная заглавная песня переходит в печальную «На утро», которую сменяет боевик «Чей-то ребенок». В альбоме нашлось место как ироничным вещам - «Испанская инквизиция», «Булгаковский марш», «Шпионы» и «Яблоко», так и медитативным - «Шаман», «Когда пройдет 100 лет» и «Волк». Центральная песня альбома — «Тепло родного дома».

Кроме новых песен, на концерте, конечно, прозвучат и самые любимые хиты группы. Так что, поклонники «Сплина», готовьтесь подпевать.

Когда: 13 февраля в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Московский балет в Томске

В ближайшие выходные томичи смогут насладиться балетом, вошедшим в золотой фонд российского искусства. В исполнении столичной труппы «Классический Русский балет» пройдет два спектакля: «Спящая красавица» и «Ромео и Джульетта». Основу балетной труппы составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

В 14:00 часов на сцене БКЗ начнется «Спящая красавица». Любимый многими поколениями сюжет Шарля Перро положен на музыку Петра Ильича Чайковского. Исполняют — прима-балерина Наталья Кунгурцева, первые солисты: Дмитрий Смирнов, Александр Бутримович, Надежда Илларионова, Елена Кабанова, Елизавета Таранда. Художественный руководитель — солист театра Хасан Усманов.

В 19:00 там же сыграют «Ромео и Джульетту». Историю любви героев Уильяма Шекспира добавили в список главных «больших» балетов мировой сцены в 1940 году. С тех пор зрительные залы не пустовали.

Когда: 10 февраля в 14:00 и 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Дмитрий Певцов в спектакле «Баллада о Высоцком»

Поклонникам творчества Владимира Высоцкого вечер воскресенья предлагаем провести в центре культуры ТГУ. К 80-летию артиста там будет представлен музыкально-литературный спектакль «Баллада о Высоцком». Он наполнен произведениями знаменитого советского поэта и композитора.

«Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда», «Дом хрустальный» и многие другие песни прозвучат под аккомпанемент музыкантов «ПевцовЪ-Оркестра». На сцене выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Также в концерте примет участие Никита Высоцкий, который расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочитает ряд его стихотворений. Программа «Баллада о Высоцком» — это уникальная возможность в очередной раз прочувствовать и пережить каждую песню легендарного исполнителя.

Когда: 10 февраля в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 46)

Концерт солистов Томского муниципального русского оркестра