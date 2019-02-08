Бесплатные уроки танго, «9 навыков человека будущего» и Певцов с Высоцким. Афиша на неделю
На необычный спектакль приглашает Драмтеатр маленьких зрителей в воскресенье 10 февраля. Им откроют тайну, как рождается спектакль. Постановка «Тайны кулис» - это интерактивное представление, которое покажет детям, как возникает театральная магия. Самые активные даже смогут поучаствовать в репетиции спектакля. «Тайна кулис» откроется в 18:00 часов. О других культурных событиях в жизни Томска читайте в афише.
Бесплатные уроки танго
Мечтали научиться танцевать танго, но все никак не решались начать? Вам кажется, что вы слишком полный, взрослый или неуклюжий для этого? Отбросьте все сомнения и отговорки. Танго может танцевать любой. И в ближайшие дни вы сможете убедиться в этом лично. 11 и 13 февраля студия танца «В ритме танго» проводит бесплатные открытые уроки.
Причин, по которым люди приходят в танго, множество, — говорит известный танцор танго из Аргентины Джо Корбата. — Во-первых, это вызов! Ты учишься разделять момент с другим человеком без слов. Каждая мелодия, каждый танцевальный вечер разный, и в этом для нас вызов. Для людей взрослых вызов еще и в том, что здесь нужно говорить телом. Тело человека в возрасте уже нагружено опытом жизни. Поэтому для них это еще сложней. Но посмотрите, сколько пар в возрасте танцуют танго. А все потому, что оно того стоит! Ты принял этот вызов и растворился в своих ощущениях, в удовольствии.
Приводите на открытый урок вторую половинку. Это добавит отношениям новые краски. Нет пары? Не проблема. Вы удивитесь, как это просто — двигаться в одном ритме с незнакомым человеком. Танго ведь не зря называют «социальным» танцем. Это прекрасный способ завести новые знакомства.
Во время открытых уроков в школе «В ритме танго» можно будет приобрести абонемент на курс для начинающих по специальной цене. За 16 занятий вы изучите основные движения танго, научитесь правильному взаимодействию в паре, познакомитесь с основными идеями аргентинского танца, узнаете о его истории и философии.
Когда: 11 и 13 февраля в 19:00
Где: студия «В ритме танго» (ул. Беленца, 8)
Проверь свои знания на «Открытой лабораторной»
Проверить свои представления о мире через призму физических, химических и биологических знаний предлагают томичам 9 февраля. В этот день наш город присоединится к международной акции по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная», посвященной Году периодической таблицы Менделеева.
На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дается всего 30 минут, после чего опытные «завлабы» — ученые и популяризаторы науки — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание и расскажут, как простые химические приемы могут упростить бытовую жизнь.
В Томске «Открытая лаборатория» пройдет на пяти площадках: Центр занимательных наук «Склад ума», информационный центр по атомной энергии, образовательное кафе «Кафедра», кофейня «Эндорфин» и кафе LatteArt.
Для участия в акции пройдите регистрацию в группе мероприятия ВКонтакте. Проверить, насколько хорошо вы помните законы физики и химии, можно онлайн – задания будут доступны 9 февраля на сайте «Открытой лабораторной».
Когда: 9 февраля
Где: пять площадок Томска
Концерт детских песен со всего мира
У каждой страны свои детские песни. Маленьких томичей и их родителей приглашают их послушать 9 февраля в рамках музыкальной гостиной «Family Weekend». Очередная встреча называется «Вокруг света с музыкой».
Напевы малышей Италии, Франции и даже Антарктиды томским зрителям наиграют музыканты ансамбля русских народных инструментов «Сибирские узоры». Во время концерта танцевать и бегать разрешается.
Когда: 9 февраля в 11.00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Премьера спектакля «Рыжая история» в ТЮЗе
Путешествие по разным странам и континентам продолжится на театральной сцене. Главным героем премьеры ТЮЗа станет Лис. Вместе с ним маленькие зрители побывают не только в разных уголках суши, но и на дне океана. Кстати, загадочный подводный мир актеры покажут зрителям с помощью театра теней.
«Рыжая история» подобна домашнему театру. Декорации здесь — обычные, знакомые всем вещи. Полиэтилен превращается в айсберг, чемодан в дом, а сковородка становится китом. Так зрители спектакля учатся, как можно по-новому использовать привычные предметы.
Режиссер «Рыжей истории» — Александра Ловянникова, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» и премии «Прорыв», участник многочисленных фестивалей и режиссерских лабораторий. Ее театр часто называют «трогательным», потому что персонажей ее спектаклей можно потрогать в прямом смысле слова.
Когда: 10 февраля в 11:00
Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)
Встреча с московским медиа-художником Ильей Соболем
Изобретатель, предприниматель и медиа-художник Илья Соболь прочтет лекцию в Сибирском центре дизайна ТГУ. Он расскажет о главных технологических трендах и о том, как они меняют наш мир. Основной блок лекции «9 навыков человека будущего» | Future Lab посвящен тому, как и чему нужно учиться сегодня, чтобы уверенно чувствовать себя в будущем.
Мы привыкли к тому, что наши знания, навыки и опыт накапливаются, никуда не исчезают и остаются с нами на всю жизнь, — говорит Илья Соболь. — Так было раньше. Но современный мир сильно изменился, сейчас он устроен иначе. Мы с вами последнее поколение, которое помнит жизнь без интернета, без смартфонов и даже без компьютеров (в их привычном понимании), – говорит о своей лекции Илья Соболь.– Но нас по-прежнему учат запоминать информацию, а не искать ее; следовать схемам, а не изобретать собственные. Для многих кажется парадоксальным, что сегодня не менее важно «разучиваться», забывать старый опыт, так как привычные и устоявшиеся подходы во многих сферах жизни сейчас становятся неактуальными.
Об этом и других навыках «человека будущего» Илья Соболь расскажет на бесплатной лекции в субботу. Сбор гостей в 15:45.
Для справки: Илья Соболь – изобретатель, основатель изобретательского бюро «Изобрюло» и сервиса световых скульптур Polylight. Участник фестивалей света в Швеции и США. Автор проекта обучения 3D-моделированию и 3D-печати людей старшего возраста «Старший класс».
Когда: 9 февраля в 16:00
Где: кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79)
Концерт группы «СПЛИН»
13 февраля на сцене БКЗ легендарная группа «Сплин» представляет свой новый студийный альбом «Встречная полоса». Сделан он в характерном для группы стиле сюрреализма и психоделии. Звучит он как слияние струнного квартета, духовой секции и перкуссии.
Нервная заглавная песня переходит в печальную «На утро», которую сменяет боевик «Чей-то ребенок». В альбоме нашлось место как ироничным вещам - «Испанская инквизиция», «Булгаковский марш», «Шпионы» и «Яблоко», так и медитативным - «Шаман», «Когда пройдет 100 лет» и «Волк». Центральная песня альбома — «Тепло родного дома».
Кроме новых песен, на концерте, конечно, прозвучат и самые любимые хиты группы. Так что, поклонники «Сплина», готовьтесь подпевать.
Когда: 13 февраля в 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Московский балет в Томске
В ближайшие выходные томичи смогут насладиться балетом, вошедшим в золотой фонд российского искусства. В исполнении столичной труппы «Классический Русский балет» пройдет два спектакля: «Спящая красавица» и «Ромео и Джульетта». Основу балетной труппы составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.
В 14:00 часов на сцене БКЗ начнется «Спящая красавица». Любимый многими поколениями сюжет Шарля Перро положен на музыку Петра Ильича Чайковского. Исполняют — прима-балерина Наталья Кунгурцева, первые солисты: Дмитрий Смирнов, Александр Бутримович, Надежда Илларионова, Елена Кабанова, Елизавета Таранда. Художественный руководитель — солист театра Хасан Усманов.
В 19:00 там же сыграют «Ромео и Джульетту». Историю любви героев Уильяма Шекспира добавили в список главных «больших» балетов мировой сцены в 1940 году. С тех пор зрительные залы не пустовали.
Когда: 10 февраля в 14:00 и 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Дмитрий Певцов в спектакле «Баллада о Высоцком»
Поклонникам творчества Владимира Высоцкого вечер воскресенья предлагаем провести в центре культуры ТГУ. К 80-летию артиста там будет представлен музыкально-литературный спектакль «Баллада о Высоцком». Он наполнен произведениями знаменитого советского поэта и композитора.
«Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда», «Дом хрустальный» и многие другие песни прозвучат под аккомпанемент музыкантов «ПевцовЪ-Оркестра». На сцене выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Также в концерте примет участие Никита Высоцкий, который расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочитает ряд его стихотворений.
Программа «Баллада о Высоцком» — это уникальная возможность в очередной раз прочувствовать и пережить каждую песню легендарного исполнителя.
Когда: 10 февраля в 19:00
Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 46)
Концерт солистов Томского муниципального русского оркестра
Оригинальные обработки народных мелодий и известных музыкальных тем смогут послушать томичи, которые придут на концерт солистов Томского муниципального русского оркестра. Пройдет он во вторник, 12 февраля, в зрелищном центре «Аэлита».
20 солистов оркестра подарят слушателям россыпь оркестровых премьер. В мелодическом багаже коллектива много аранжировок – классических и современных симфонических произведений, эстрадных хитов. Музыкальной сенсацией стало концертное исполнение оркестром оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». До того за это сложное музыкальное произведение не брался ни один коллектив такого формата. В коллекции оркестра мелодии Beatles, мюзиклы Эндрю Ллойда Вебера, фрагменты из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».
Когда: 12 февраля в 19:00
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
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