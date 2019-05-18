Бал в честь главного героя интерьеров дадут в Томске 19 мая

Стилизованное под гостевой прием музыкальное событие состоится 19 мая в 13.00 на ул. Нахимова, 8, строение 2 в день открытия центра интерьерных решений «Оранжевое небо», известного многим томичам мебельного центра, переехавшего с улицы Котовского.

В день открытия с 13.00 до 16.00 гостей ждет насыщенная развлекательно-познавательная программа для детей и взрослых и, конечно, новые магазины. На обновленной площадке покупателям представлена концепция, объединяющая в себе строительные и отделочные направления, магазины мебели и аксессуаров для дома.





Флагманские направления строительно-отделочного и мебельного сегментов представлены такими магазинами, как KERAMA MARAZZI, Декорация и LAZURIT. Теперь выбрать керамическую плитку, подобрать обои и приобрести мебель для всей семьи будет легко и удобно в центре интерьерных решений «Оранжевое небо».





Новый дом «Оранжевого неба» — это историческое здание в стиле LOFT. Танцы в классическом стиле подчеркнут историческое значение здания, в которое переехал торговый центр, и откроют праздничную тему в честь новоселья. В завершении программы состоится уютное выступление джазового коллектива «GEORGE FEFELOFF BAND». Организаторы отмечают, что будут рады видеть на новом месте постоянных покупателей «Оранжевого неба» и тех, кто впервые собирается посетить центр.