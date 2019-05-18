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18 мая,
2019
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Бал в честь главного героя интерьеров дадут в Томске 19 мая

ТВ2
ТВ2
18 часов назад

Стилизованное под гостевой прием музыкальное событие состоится 19 мая в 13.00 на ул. Нахимова, 8, строение 2 в день открытия центра интерьерных решений «Оранжевое небо», известного многим томичам мебельного центра, переехавшего с улицы Котовского.

Бал в честь главного героя интерьеров дадут в Томске 19 мая

В день открытия с 13.00 до 16.00 гостей ждет насыщенная развлекательно-познавательная программа для детей и взрослых и, конечно, новые магазины. На обновленной площадке покупателям представлена концепция, объединяющая в себе строительные и отделочные направления, магазины мебели и аксессуаров для дома.


Флагманские направления строительно-отделочного и мебельного сегментов представлены такими магазинами, как KERAMA MARAZZI, Декорация и LAZURIT. Теперь выбрать керамическую плитку, подобрать обои и приобрести мебель для всей семьи будет легко и удобно в центре интерьерных решений «Оранжевое небо».


Новый дом «Оранжевого неба» — это историческое здание в стиле LOFT. Танцы в классическом стиле подчеркнут историческое значение здания, в которое переехал торговый центр, и откроют праздничную тему в честь новоселья. В завершении программы состоится уютное выступление джазового коллектива «GEORGE FEFELOFF BAND». Организаторы отмечают, что будут рады видеть на новом месте постоянных покупателей «Оранжевого неба» и тех, кто впервые собирается посетить центр.

Мы сохранили все лучшее от этой истории и дополним ее современным освещением, навигацией и выставочными стендами, которые помогут покупателям создавать уют и красоту в их доме, — отметила директор девелоперской компании «Деловая недвижимость» Татьяна Кузнецова.

Сейчас в центре спланированы четыре типа помещений (торгово-выставочные, офисные, производственные и складские), позволяющие сосредоточить полный цикл бизнес-процессов на одной территории и оптимизировать затраты арендаторов. Завершенная же идея центра интерьерных решений звучит так: все от стен до заселения.

Бал в честь главного героя интерьеров дадут в Томске 19 мая

Подробнее: https://vk.com/ornebo


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