Арт-фест «мУкА» и праздники для детей: как провести выходные в Томске

В субботу, 1 июня, в 17.00 и в 19.00 в ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78) стартует кинопоказ лучших короткометражных фильмов «SHNIT SHORTS – 2019».



Откроет кинопоказ в 17.00 «SHNIT SHORTS | BEST OF. Анимация», а продолжит в 19.00 «SHNIT SHORTS | BEST OF». И мультфильмы, и игровые короткометражки будут состоять из 6-8 увлекательных фильмов. Все кинокартины в программах SHNIT SHORTS отобраны командой профессионалов и не оставят равнодушным ни одного зрителя. Все фильмы на языке оригинала с субтитрами на русском языке.



Показ короткометражной программы «SHNIT SHORTS – 2019» продлится до 23 июня.



Посмотреть анимационное кино программы «SHNIT SHORTS | BEST OF. Анимация» можно будет также 2, 9, 15, 16, 22 и 23 июня в 17.00.



Увидеть игровые фильмы программы «SHNIT SHORTS | BEST OF» можно будет также 2, 7, 9, 13, 14, 15 и 16 июня в 19.00.