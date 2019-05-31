Арт-фест «мУкА» и праздники для детей: как провести выходные в Томске

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Вот и лето пришло. По крайней мере, календарное. 1 июня празднуется День защиты детей, а значит, маленьким томичам будет чем заняться в городе. Но и для их родителей развлечения найдутся.

Арт-фест «мУкА»

С 31 мая по 2 июня в Томске пройдет арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова».



В рамках фестиваля напротив разрушающегося здания Складов будет установлена мобильная паблик-арт-инсталляция, которая станет временной выставочной площадкой.

Арт-фестиваль соберет более десятка томских современных художников, которые в разных жанрах и техниках (от живописи до инсталляции и граффити) исследуют прошлое и будущее памятника. Участие примут Лукия Мурина и Николай Исаев, известные Томску акцией «Сжечь нельзя сохранить». Будут представлены работы художниц Елены Бабошко, Ани Бакшаевой, Кати Пушниковой, учениц известного томского художника Петра Гавриленко, Аксиньи и Вероники Сарычевых, группы «Сну Сну», Мити Главанакова, Адоная Кафа, Ильи Маломощенко и др. Все художники создадут новые работы для фестиваля.

Выставка будет сопровождаться лекторием. Приглашенные эксперты (журналисты, художники, краеведы, активисты) из Москвы, Челябинска, Нижнего Новгорода и Томска расскажут о том, как сохранять культурное наследие, не теряя связи с глобальными арт-трендами. В рамках мастерских взрослые и дети смогут поучаствовать в фотокроссе, в создании анимационного мультфильма и арт-объекта, смастерить открытку и приобщиться к практикам современного искусства. В программе фестиваля саунд-перформансы, экскурсии и площадка «Арт-пикник» от партнеров проекта.

Фестиваль короткого метра

В субботу, 1 июня, в 17.00 и в 19.00 в ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78) стартует кинопоказ лучших короткометражных фильмов «SHNIT SHORTS – 2019».



Откроет кинопоказ в 17.00 «SHNIT SHORTS | BEST OF. Анимация», а продолжит в 19.00 «SHNIT SHORTS | BEST OF». И мультфильмы, и игровые короткометражки будут состоять из 6-8 увлекательных фильмов. Все кинокартины в программах SHNIT SHORTS отобраны командой профессионалов и не оставят равнодушным ни одного зрителя. Все фильмы на языке оригинала с субтитрами на русском языке.



Показ короткометражной программы «SHNIT SHORTS – 2019» продлится до 23 июня.



Посмотреть анимационное кино программы «SHNIT SHORTS | BEST OF. Анимация» можно будет также 2, 9, 15, 16, 22 и 23 июня в 17.00.



Увидеть игровые фильмы программы «SHNIT SHORTS | BEST OF» можно будет также 2, 7, 9, 13, 14, 15 и 16 июня в 19.00.

Всемирный фестиваль короткометражных фильмов «SHNIT SHORTS» с 2003 года смело и амбициозно разворачивается во многих городах на пяти континентах, объединив более 35 000 создателей и поклонников фильмов, что редко случается вне рамок фестиваля.

Ежегодно «SHNIT SHORTS | BEST OF» представляет подборку наиболее увлекательных, занимательных и динамичных короткометражек прошедшего года. Это дает возможность поклонникам короткометражного кино посмотреть лучшие из лучших фильмов международного конкурса за пределами центральных площадок.

День маленького томича

Главный детский праздник Томска переехал с сентября на июнь. Празднование начнется в субботу на Ново-Соборной площади в 13.00, где будут работать 14 интерактивных площадок, а также пройдут концерт и дискотека.

Так, на площадке «Время скорости» в переулке Спортивном дети смогут посидеть за рулем полицейского автомобиля и сфотографироваться в шлеме пожарного на фоне большой красной машины. Также они увидят карету скорой помощи, автомобили «Спецавтохозяйства», образцы мототехники томского байк-клуба и ретромобили.

В переулке Спортивном развернется площадка «Время песен», где дети смогут в караоке исполнить любимые композиции.

На площадке «Время виртуальной реальности» томичи, в том числе и с помощью VR-очков виртуальной реальности, смогут познакомиться с устройством роботов и их возможностями. Там же будет работать и выставка робототехники.

На площадке «Время меткости» гостей ждут лазертаг и стрельба из лука, на площадке «Время творить» — мастер-классы по прикладному искусству: паперкрафт, оригами, аппликации, поделки из гофрированной бумаги, а на площадке «Время красок» — раскраски.

На площадке «Время красоты» пройдет показ коллекций детской одежды от томских дизайнеров и брендов. Там же можно будет сделать аквагрим или блеск-тату. На площадке «Время воды» будет организован пенный лабиринт, рыбалка в бассейне и бой на водяных пистолетах.

Посмотреть мультфильмы можно будет сразу в трех шатрах, которых установят на одноименной площадке. Томские и северские театры на площадке «Время сказок» представят свои постановки. На площадке «Время чудес» можно будет увидеть жонглеров, мимов и циркачей, а на площадке «Время сильных» — гимнастов, акробатов, каратистов.

Перекусить можно будет на площадках «Время чаепития» и «Время перекусить».

Завершится праздник дискотекой, которая пройдет с 17.30 до 18.00.

«Обыкновенное чудо»

В субботу, 1 июня, с 12 до 15 часов в Городском саду пройдет финал ХIII благотворительного марафона «Обыкновенное чудо».

На сцене Городского сада выступят: барабанное шоу «Percussion project», студия вокала «Звездная мастерская», школа танцев «Юди», студия джазового вокала «Рэгтайм», музыкальная кавер-группа «Touch cover band», школа-студия «Sерпантин», трио «Миссис Хадсон», народный ансамбль современного танца «Вавилон», школа танца «Успех», студия ирландского танца «Эрика» и другие.

Также будет организована hand-made ярмарка и шоу мыльных пузырей. Гостей праздника ждут сахарная вата и игры от «Томского молока».

Экскурсия «Аниматроника»

Томичей приглашают познакомиться со сложным организмом – куклой-аниматроник. Что это за организм? В нем замешены механика и электроника, программирование и звукорежиссура, кедровая скульптура и бутафория.

Во время экскурсии 2 июня томичи посетят небольшую галерею. Там они познакомятся с куклами, услышат, как они появились, и узнают, как их делают.

Начало экскурсии – 11.00. Подробности — здесь.

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