«Алло, вам звонят из банка». Новые и старые способы мошенничества в Томске

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Только за 3 месяца 2019 года мошенники похитили со счетов томичей около 4 млн рублей. Хищения совершались с банковских карт, в интернете и через телефонные звонки. При этом к традиционным рассказам о том, что «я твой внук и попал в беду, отправь мне деньги», добавляются и новые уловки. О том, как не стать жертвой мошенников, в материале ТВ2.

Как обычно бывает...

Человеку на сотовый телефон поступает звонок от имени сотрудника банка. Человек на другом конце провода сообщает, что в настоящее время по банковской карте проходят подозрительные операции. Для того чтобы их предотвратить, необходимо назвать номер банковской карты и код, который придет в СМС-сообщении.

Владелец карты диктует запрашиваемые реквизиты, коды, после чего с его счета пропадают деньги. Суммы варьируются от 5 до 400 тысяч рублей, в зависимости от лимитов банка.

Кроме того, иногда просят и назвать CVV-код. А иногда и просто на телефон приходит СМСка, в которой говорится, что ваша карта заблокирована Центробанком, а для решения проблемы нужно перезвонить по определенному номеру.

В региональном УМВД рассказывают о нескольких случаях подобного мошенничества только за эту неделю.

«Потерпевшему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и сообщил, что с его счета третьи лица пытались снять деньги, поэтому необходимо перевести все деньги на банковский счет, который назвал неизвестный. Не заподозрив обмана, потерпевший перевел все денежные средства на указанный счет», — отмечает пресс-служба регионального УМВД.

А жительнице Северска, например, по телефону предложили помощь с оформлением кредита. Женщина, продиктовав проверочные коды, лишилась более 100 тысяч рублей.

Новые уловки

Но представляются мошенники не только сотрудниками банка. В УМВД отмечают, что мошенники изобретательны и используют все новые способы обмана. Так, в конце сентября в Томске было сразу несколько случаев, когда жертвам предлагали заработать на бирже или на курсе валют.

«Потерпевшая установила на компьютер программу удаленного доступа AnyDesk и сама зачисляла деньги на свою банковскую карту, которые впоследствии переводились мошенниками на другие счета с использованием доступа в личный кабинет Сбербанк-онлайн потерпевшей. Таким образом, со счетов потерпевшей было списано более 800 тысяч рублей. Позже в полицию поступило сообщение от 49-летней жительницы города Томска о том, что она стала жертвой мошенников. Заявительнице также позвонил неизвестный и предложил получение прибыли на курсе валют. Предоставив злоумышленникам доступ в личный кабинет Сбербанк-онлайн, потерпевшая лишилась денежных средств в сумме 340 тысяч рублей», — говорится на сайте УМВД.

Могут мошенники выдавать себя и за сотрудников сотовых компаний. Так, 42-летнему Константину позвонил человек, представился оператором и рассказал, что компания ошибочно подключила услугу, из-за которой ежедневно будет списываться по 30 рублей. Прямо сейчас отключить услугу можно бесплатно, но для этого нужно сообщить код из сообщения, которое сейчас придет на телефон. Константин просьбу выполнил и лишился 10 тысяч рублей.

Что делать?

Хотите себя обезопасить, воспользуйтесь советами, которые подготовили специалисты МТС. Эксперты подчеркнули, что ни один сотрудник банка или сотового оператора НИКОГДА не попросит: установить приложение;

назвать код подтверждения из СМС, CVV-код (три цифры на обороте банковской карты); пароль от личного кабинета для входа в Интернет-Банк или Мобильный Банк.

«Если у вас запрашивают эту информацию в ходе телефонного разговора (даже если у вас на экране высветился номер банка) или переписки, рекомендуем завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по телефону, указанному на обороте банковской карты или на официальном сайте банка. Также банк никогда не сообщает об отмене или проведенной операции в мессенджерах: Telegram, Viber или WhatsApp», — говорят эксперты.