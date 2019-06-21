Афиша Томска на выходные

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Повеселиться на праздник летнего солнцестояния «Купала» приглашают томичей 22 июня в 13:00 часов. Молодецкие забавы, хороводы, костер, купальские обряды и еще много интересного можно будет увидеть на озере Рожневом недалеко от села Зоркальцево. Автобус туда отправится в 12:30 от Лагерного сада. О других интересных событиях в Томске в ближайшие дни расскажем в афише.

Праздник летнего солнцестояния

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Отметить вместе самый длинный день и самую короткую ночь в году предлагает томичам и Первый музей славянской мифологии.

В программе праздника: молочная тайнопись и рисование на молоке, плетение венков и рассказ о том, как собирать лечебные травы, катание по росе и плетение кос.

Гости услышат музыкальные сказки на гуслях, гармони и ложках, а потом смогут сами поиграть на инструментах. Интересующиеся историей познакомятся с обрядом «Завивание березки». И, конечно, какой русский праздник без хоровода? Традиционные русские забавы, игры и пускание венков по воде, — все это ожидает тех, кто придет в воскресенье в музей славянской мифологии.



Вход платный. Дети до пяти лет — бесплатно. Пришедшим в национальных костюмах скидка на билет 50%.

Когда: 23 июня в 14:00 Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Концерт виолончелиста Давида Герингаса

Для его виолончели писали музыку Эдисон Денисов и Альфред Шнитке. Давид Герингас — первый музыкант в мире, который исполнял произведения этих композиторов. Он — ученик Мстислава Ростроповича и обладатель золотой медали конкурса имени П.И. Чайковского — познакомил западного слушателя с новейшей российской музыкой.

Давид Герингас стал широко известен не только благодаря своей виртуозной игре на виолончели. Его репертуар необычен: в него входят редко исполняющиеся произведения эпохи раннего барокко и не исполнявшиеся раньше никем сочинения современных авторов. Кроме того, виолончелист из Германии интересуется авангардной музыкой. Он экспериментирует с электронными инструментами. Например, одна из новейших моделей электронной виолончели Silent Electric Cello знаменитой фирмы Yamaha была создана специально для Давида Герингаса.



В Томске виолончелист сыграет произведения Баха, Гайдна, Россини и других известных композиторов. Эта программа подчеркивает классическую основу фестиваля «Классическое лето имени Эдисона Денисова».



Когда: 29 июня в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Выставка военной археологии

После окончания Великой Отечественной войны прошло больше 70 лет, но каждый год археологи и люди, интересующиеся этой темой, продолжают находить предметы военного времени.

В субботу, 22 июня, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова пройдет бесплатная интерактивная выставка военной археологии. В день начала войны там можно будет увидеть экспонаты, добытые томскими поисковиками на полях сражений и познакомиться с историей военной археологии. Сотрудники музея расскажут о подвиге наших соотечественников и о роли поискового движения в восстановлении страниц истории одной из самых кровопролитных войн.

Когда: 22 июня с 12:00 до 15:00 Где: Областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Концерт для малышей под открытым небом

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

Послушать хорошую музыку на свежем воздухе приглашают томичей больших и маленьких организаторы проекта «Моцарт с пеленок» и томские музыканты. Наталья Фефелова и Павел Евграфов споют всем известные рок-н-рольные композиции: «Любите девушки», «Дорога в облака», «7000 над землей», «Оранжевой галстук», «Будь со мной», «Московский бит», «Король оранжевое лето» и другие.

Зрители располагаются на ковриках и пледах в Музейном саду краеведческого музея, ловят мыльные пузыри и подпевают. После концерта малыши могут поиграть на всех музыкальных инструментах.



Запись на концерт по телефону 222-231 или на сайте mozartspelenok.ru.



Когда: 22 июня в 11:00

Где: Музейный сад краеведческого музея (ул. Ленина, 75)

Прогулка по Томску с писательницей

В нашем городе с вековой историей десятки увлекательных маршрутов. Если отправиться по ним с интересным человеком-рассказчиком, то прогулка обещает быть вдвойне приятной. Убедиться в этом предлагает томичам областная писательская организация. Ее участники создали маршруты по старинным улицам Томска, полным тайн и биографий известных творцов города, с местами, описанными в книгах томских писателей.

В воскресенье пешеходную прогулку проведет писательница и член Союза писателей России Ирина Евтихиева. А после можно будет выпить чаю с пирогами на террасе Дома искусств, обсудить прогулку с писателем и поделиться впечатлениями.

Когда: 23 июня с 11:00 до 14:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Органист Собора парижской богоматери в Томске

Не бывали в знаменитом Нотр-Дам де Пари? У вас есть возможность услышать его в Томске. В субботу в нашем городе даст единственный концерт титулярный органист Собора парижской богоматери Венсан Дюбуа. Эту должность он занял в 2016 году, пройдя сложный творческий конкурс. Как и его предшественники на этом посту, он представляет великую французскую органную культуру, продолжает и развивает многовековые традиции Нотр-Дам де Пари.

Венсан Дюбуа окончил Парижскую национальную консерваторию. Его педагогом был титулярный органист Нотр-Дам де Пари Оливье Латри. В 2002 году Дюбуа выиграл Международный конкурс органистов в Калгари и Международный конкурс органистов в Тулузе. После своих ярких побед органист начал плодотворную гастрольную деятельность в странах Европы, Северной Америки, Азии и Тихоокеанского региона. Его выступления украшают авторитетные международные фестивали.

Когда: 22 июня в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Пляжная вечеринка «To be continued» в Театре драмы

Любите пляжные вечеринки, а отпуск у моря еще не скоро? В воскресенье пляжная вечеринка пройдет и в Томске. Таким необычным образом актеры драматического театра решили закрыть 168-ой театральный сезон. Никакого официоза и высоких речей не предвидится.

Фойе театра превратится в приморскую зону, а зрители — в участников пляжной вечеринки. Театр готовит для своих гостей много сюрпризов: лёгкая летняя музыка, песни в исполнении артистов театра, тематические фотозоны, весёлые конкурсы с призами, блины, которые тут же будет печь заслуженный артист России Андрей Сидоров.

Один из главных сюрпризов — спектакль-концерт, в котором будут вспоминать основные события уходящего сезона. Зрители попадут в санаторий «Актёр», где решили провести отпуск артисты Томской драмы. Что из этого получится можно будет увидеть в воскресенье вечером.

Когда: 23 мая 18:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

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