Афиша Томска: кино на крыше, арбузная вечеринка и прогулка в «Болото»
На арбузную вечеринку приглашают всех любителей сладкой ягоды и хорошей музыки. В пятницу вечером в музейном саду у краеведческого пройдет «Арбузный open-air». Музыкальное сопровождение — московский актер Юрий Николаенко, который известен зрителям ролью участкового Соколова в сериале «УЛИЦА» на ТНТ. Актер и музыкант исполнит известные произведения из кино. Начало в 19:00. О других интересных событиях в Томске читайте в афише.
Семейный марафон
Любите проводить выходные всей семьей на свежем воздухе? Тогда запоминайте: в воскресенье на площади Ново-Соборной пройдет марафон событий «В каникулы с ребенком». Собирайте близких и участвуйте в семейной эстафете.
Этапы: стрельба из лука, рыцарский турнир, перетягивание каната, футбол на парашюте, метание поролонового копья и еще много интересного.
После этого дня ваш семейный альбом пополнится множеством интересных снимков.
Когда: 4 августа с 13:00 до 15:00
Где: пл. Ново-Соборная
Фестиваль мультфильмов «Анимашки»
Шестой фестиваль мультфильмов пройдет на Воскресенской горе в ближайшую субботу. Зрителей ждут косплей-спектакли и музыкальные номера от студии анимации, мастер-классы в стиле аниме, викторина с призами, кинозал с любимыми мультиками.
Хотите стать частью фестиваля? Приходите в костюме любимого героя и участвуйте в конкурсе. Обладателя самого оригинального костюма ждет сюрприз.
Когда: 3 августа с 14:00 до 17:30
Где: Воскресенская гора (ул. Бакунина, 3)
Киноклуб на крыше
Мягкие кресла-груши, подушки, пледы, чай со сладостями и кино. Такой уютный вечер наверняка понравился бы многим. А если его перенести на крышу с шикарным видом на закат, то приятных эмоций будет в два раза больше.
Правила киноклуба: никакого алкоголя, 18+, места бронируются заранее.
Просмотры на этой неделе:
ЧТ (01.08) — «Звезда родилась»
ПТ (02.08) — «Вечное сияние чистого разума»
СБ (03.08) — «Гарри Поттер»
Когда: 1-3 августа, сбор гостей в 22:30, показ в 22:45
Где: пр. Фрунзе, 103 (точный адрес говорят во время регистрации)
Прогулка с писателем
Для тех, кто интересуется историей родного города, известный писатель Владимир Костин раскроет тайны старинного района «Болото». Именно здесь по сюжету разворачиваются события его романа «Колокол и Болото». Во время маршрута томский литератор расскажет, что в его книге правда, а что вымысел.
Экскурсанты смогут окунуться в атмосферу старинного города, пофантазировать на тему «как это было» и ярче представить картинки романа. Выдуманные сюжеты Костина сочетаются в нем с историческими фактами из жизни Томска. Обсудить и книгу, и прогулку можно будет на чаепитии в Доме искусств после экскурсии.
Когда: 4 августа в 11:00
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Ильин день в музейном саду
Ильин день отметят второго августа в музейном саду краеведческого. Гостей познакомят с народными традициями и обрядовыми играми, а также раскроют тайну Живого Огня.
Все желающие померятся силой, ловкостью и удалью, примут участие в хороводах, играх и забавах. Гости попробуют себя в сбивании масла, ткачестве из травы, изготовлении кукол, пилении дров и плетении пояса.
Вход бесплатный.
Когда: 2 августа в 12:00
Где: сад Краеведческого музея (пр. Ленина, 75)
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