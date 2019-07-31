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31 июля,
2019
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Афиша Томска: кино на крыше, арбузная вечеринка и прогулка в «Болото»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На арбузную вечеринку приглашают всех любителей сладкой ягоды и хорошей музыки. В пятницу вечером в музейном саду у краеведческого пройдет «Арбузный open-air». Музыкальное сопровождение — московский актер Юрий Николаенко, который известен зрителям ролью участкового Соколова в сериале «УЛИЦА» на ТНТ. Актер и музыкант исполнит известные произведения из кино. Начало в 19:00. О других интересных событиях в Томске читайте в афише. 

Афиша Томска: кино на крыше, арбузная вечеринка и прогулка в «Болото»

Семейный марафон 

Любите проводить выходные всей семьей на свежем воздухе? Тогда запоминайте: в воскресенье на площади Ново-Соборной пройдет марафон событий «В каникулы с ребенком». Собирайте близких и участвуйте в семейной эстафете.


Этапы: стрельба из лука, рыцарский турнир, перетягивание каната, футбол на парашюте, метание поролонового копья и еще много интересного.


После этого дня ваш семейный альбом пополнится множеством интересных снимков.


Когда: 4 августа с 13:00 до 15:00

Где: пл. Ново-Соборная

Афиша Томска: кино на крыше, арбузная вечеринка и прогулка в «Болото»

Фестиваль мультфильмов «Анимашки»

Шестой фестиваль мультфильмов пройдет на Воскресенской горе в ближайшую субботу. Зрителей ждут косплей-спектакли и музыкальные номера от студии анимации, мастер-классы в стиле аниме, викторина с призами, кинозал с любимыми мультиками.


Хотите стать частью фестиваля? Приходите в костюме любимого героя и участвуйте в конкурсе. Обладателя самого оригинального костюма ждет сюрприз.

Когда: 3 августа с 14:00 до 17:30

Где: Воскресенская гора (ул. Бакунина, 3) 

Афиша Томска: кино на крыше, арбузная вечеринка и прогулка в «Болото»
Фото: из официальной группы киноклуба vkontakte

Киноклуб на крыше

Мягкие кресла-груши, подушки, пледы, чай со сладостями и кино. Такой уютный вечер наверняка понравился бы многим. А если его перенести на крышу с шикарным видом на закат, то приятных эмоций будет в два раза больше.


Правила киноклуба: никакого алкоголя, 18+, места бронируются заранее


Просмотры на этой неделе:


ЧТ (01.08) — «Звезда родилась» 
ПТ (02.08) — «Вечное сияние чистого разума» 
СБ (03.08) — «Гарри Поттер» 

Когда: 1-3 августа, сбор гостей в 22:30, показ в 22:45

Где: пр. Фрунзе, 103 (точный адрес говорят во время регистрации)

Афиша Томска: кино на крыше, арбузная вечеринка и прогулка в «Болото»

Прогулка с писателем

Для тех, кто интересуется историей родного города, известный писатель Владимир Костин раскроет тайны старинного района «Болото». Именно здесь по сюжету разворачиваются события его романа «Колокол и Болото». Во время маршрута томский литератор расскажет, что в его книге правда, а что вымысел.


Экскурсанты смогут окунуться в атмосферу старинного города, пофантазировать на тему «как это было» и ярче представить картинки романа. Выдуманные сюжеты Костина сочетаются в нем с историческими фактами из жизни Томска. Обсудить и книгу, и прогулку можно будет на чаепитии в Доме искусств после экскурсии.


Когда: 4 августа в 11:00

Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Афиша Томска: кино на крыше, арбузная вечеринка и прогулка в «Болото»

Ильин день в музейном саду

Ильин день отметят второго августа в музейном саду краеведческого. Гостей познакомят с народными традициями и обрядовыми играми, а также раскроют тайну Живого Огня.

Все желающие померятся силой, ловкостью и удалью, примут участие в хороводах, играх и забавах. Гости попробуют себя в сбивании масла, ткачестве из травы, изготовлении кукол, пилении дров и плетении пояса.

Вход бесплатный.

Когда: 2 августа в 12:00

Где: сад Краеведческого музея (пр. Ленина, 75)

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