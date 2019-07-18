День бокса, праздник сладкоежек и забег с колясками. Афиша Томска

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Познакомиться с народными ремеслами и освоить азы кузнечного дела можно будет в субботу в селе Семилужки. 20 июля там пройдет фестиваль исторической реконструкции. Участие в нем примут исторические клубы Томска, Новосибирска и Кемерова. Где еще можно интересно провести выходные, читайте в афише.

День рождения «Сибирских блинов»

По случаю своего 15-летия компания «Сибирские блины» устроит большой праздник для томичей. 20 июля на площади Ново-Соборной можно будет поиграть в лимбо, пострелять в мегарогатку и посмотреть на акробатические трюки. Также в программе футбольный фристайл. Любой желающий сможет научиться виртуозно владеть мячом.

Гости праздника продегустируют более 20 видов блинов с любимыми начинками. Кульминация праздника — итоги розыгрыша, который «Сибирские блины» запустили еще в июне: случайным образом будут выбраны счастливые обладатели iPHone XS, электросамоката, гироскутера, PlayStation 4 или туристической путевки.

Когда: 20 июля в 17:00 Где: пл. Ново-Соборная

Семейный фестиваль «Я люблю тебя, мама!»

Фото: с портала Pxhere.com

Легко ли быть мамой? С какими трудностями ей приходится сталкиваться каждый день и как она выходит из сложных ситуаций? На эти и многие другие вопросы попробуют ответить психологи и сами мамы во время семейного фестиваля, который пройдет 20 июля.

Во время праздника будут работать площадки: мастер-классы для взрослых, чтение сказок вслух, спортивный клуб для юных футболистов и фотозона. Отдельно организуют место для пикника, где можно выпить чаю.

В то время как родители будут слушать лекции детских психологов и других специалистов, малыши могут поиграть в специальной зоне с аниматорами или поучаствовать в мастер-классах и эстафетах. Будет и специальный конкурс для родителей — забег с колясками.

Для участия в забеге или эстафетах необходима предварительная регистрация по телефону 8-913-850-1285 (ежедневно с 10:00 до 17:00). Информацию об участниках можно сообщить в WhatsApp: имя, возраст, название команды и контактный телефон.

Когда: 20 июля в 13:00 Где: «Оранжевое небо» (ул. Нахимова, 8, стр. 2)

Праздник сладостей в «Околице»

Фото: pxhere.com

А вы знали, что 20 июля отмечается международный день торта? Теперь знайте. И в этот день обязательно угоститесь кусочком «Праги», «Дамского каприза» или «Астории». Можно прямо на празднике, который в честь дня торта и устраивается. Тусовка сластен пройдет в субботу в сельском парке «Околица». В программе: вкусные задания, мастерские по росписи пряников, тематические оригами и сладкий квест.



Когда: 20 июля в 12:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

День сладкоежки

В воскресенье всех сладкоежек Томска приглашают полакомиться мороженым. Компания «Эскимос» предлагает продегустировать новые вкусы и полакомиться уже любимыми. В 12:00 — на Белом озере, в 16:00 — на площади у «Томских товаров».

В программе праздника: конкурсы, викторины, призы и подарки, а также танцы на «Отмороженном пати».

Когда: 21 июля Где: в 12:00 на Белом озере и в 16:00 в «Солнечном городке» (ул. Красноармейская, 122)

Фестиваль интеллектуального отдыха «MUSEУМ»

Интересный семейный отдых предлагают попробовать томичам в областном краеведческом музее. Фестиваль интеллектуального отдыха для детей и взрослых «Музеум» пройдет в музейном саду в субботу, 20 июля.

Ребятишек и их родителей ждут захватывающее путешествие в будущее, полет на другие планеты, уникальные мастер-классы, встречи с создателями крутых проектов, мини-квесты, настольные игры всех сортов и мастей и призы.

В 19:00 — вечерный квиз.

Когда: 20 июля в 11:00, 13:00 и 15:00 Где: сад у краеведческого музея (пр. Ленина, 75)

Концерт участницы шоу «Голос»

R&B, соул и джаз в исполнении Эми Уайнхаус до сих пор помнят многие поклонники британской певицы. Она прославилась своим неповторимым вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров.

Хиты одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов исполнит участница шоу «Голос» Лера Филиппова. Ее концерт пройдет в пятницу вечером в клубе «Маяк». Также в репертуаре Леры – произведения группы «Queen» в авторских аранжировках.

Живой звук!

Когда: 19 июля в 21:00 Где: клуб «Маяк» (ул. Белозерская, 13/1)

День бокса

22 июля — День бокса. Отмечать его в этом году будут 204 страны мира, в том числе и Россия. В Томске поклонники зрелищного вида спорта соберутся в воскресенье, 21 июля, на площади Ново-Соборной.

Любой желающий сможет проверить свою реакцию, дыхание, речевой аппарат, сразиться с «Мастером» или побиться подушками. Начать это делать можно в 14:00. Победители состязаний получат полезные призы: боксерские перчатки, сертификаты на занятия боксом или в бассейн и другие подарки.

В 15:00 наградят лучших боксеров Томска 2018-2019 гг. Сразу после пройдут показательные выступления спортивных школ Томска, мастер-класс от чемпиона и открытая тренировка для всех желающих.

Когда: 21 июля в 14:00 Где: пл. Ново-Соборная

Концерт для малышей от «Моцарта с пеленок»

«Музыку детства» приглашают послушать самых маленьких томичей и их родителей организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Воскресным утром в саду краеведческого музея гости будут петь «Крылатые качели», «Чунга-Чангу», «Если добрый ты», «Ветер перемен», «Песню Красной Шапочки» и другие любимые многими поколениями композиции. Солирует в народном хоре Татьяна Стукалова.

С собой иметь плед или коврик, чтобы постелить на газон. Запись на концерт: mozartspelenok.ru или по телефону: 222-231.

Когда: 21 июля в 11:00 Где: сад краеведческого музея (пр. Ленина, 75, вход с ул. Гагарина)

Прогулка с писателем

В это воскресенье на «Прогулке с писателем» можно будет узнать интересные факты из жизни православного Томска. Гид очередной встречи — искусствовед Ирина Евтихиева. Она расскажет о старинных храмах и иконах Томска.

Гости прогуляются до Воскресенской церкви. Узнают самые интересные подробности о ранней истории Томска, о Воскресенской горе, с которой начинался город, и о старинных храмах, когда-то стоявших там. Можно будет зайти в саму церковь и познакомиться с ее историей.

После путешествия по томским улицам — традиционное чаепитие в Доме искусств с обсуждением.

Когда: 21 июня в 11:00 Где: старт от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10)

Чеховские пятницы