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01 марта,
2019
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Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Ослабляйте пояса — впереди Масленица! С 4 марта начинается масляничная неделя. Самое время подыскивать интересные рецепты блинов. Не умеете их печь? Мы расскажем, где в ближайшую неделю можно ими угоститься. Читайте и о других интересных событиях города в рубрике «Афиша».  

Масленица в краеведческом музее

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска

Если вы хотите поучаствовать в старинных русских забавах, готовы петь и плясать, приходите в Томский областной краеведческий музей. Масленицу здесь отмечают с 26 февраля. В залах музея для томичей проведут традиционные масленичные игры и мастер-классы. Гости обязательно будут водить хороводы и пить чай с блинами.


Также в программе праздника интересная беседа про русских народных кукол. Вы узнаете, какие делались для ребятишек, а какие вовсе не предназначены для игр. Все вместе гости смастерят чучело, которое, по-традиции, сожгут.

Когда: с 26 февраля по 10 марта в 11:00 и в 14:00
Где: Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Масленица для малышей

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска

Встретить Масленицу вместе с Матрешкой и Змеем Горынычем предлагают маленьким томичам в баре «Time Public». Ребят познакомят с игровыми традициями Древней Руси: молодецкой забавой «Шапки», играми «Ручеек» и «Золотые ворота». Маленькие гости узнают о значении каждого дня масленичной недели и создадут обрядовую куколку Масленицы своими руками.

Когда: 3 марта в 13:00

Где: бар «Time Public» (пр. Ленина, 80А)

Итальянское кино в «Аэлите»

С 7 марта в широкий российский прокат выходит мелодрама «Сделано в Италии» от известного рок- и блюз-музыканта, обладателя «Золотого Глобуса» режиссера Лучано Лигабуэ. Новая киноистория — это поэтическое признание в любви к красоте отношений между мужчиной и женщиной.


У главного героя Рико, казалось бы, есть всё для счастья: работа, собственный дом, молодая жена Сара и верные друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. Но однажды его жизнь кардинально меняется. Что будет делать герой? Узнает тот, кто успеет на один из кинопоказов в «Аэлите» до 10 марта.


Для справки, фильм «Сделано в Италии» принял участие более чем в 30 европейских и международных кинофестивалях, получил самую важную итальянскую кинопремию «Серебряная лента» за лучший сценарий и десятки других наград.


Когда: с 1 марта в 19:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Выставка рисунков анималиста Сергея Строганова

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Фото: со страницы Сергея Строганова vkontakte

Впервые в Томском художественном музее открывается персональная выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова «Отражения». Основа выставки — иллюстрации к наиболее известным басням Эзопа и Лафонтена. Часть из них создана в эстетике актуального современного направления — гиперреализм (прим. ред.: современное направление живописи, которому характерна техника изображения объектов и предметов с максимальным сходством с фотокартиной).

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска

Работы художника – это яркий пример современного карандашного искусства. Впечатляющая техника, детализация, скрупулёзность и точное понимание иллюстрируемого материала позволили создать целую галерею запоминающихся образов и сюжетов.


Когда: открытие — 1 марта в 17.00
Где: Томский художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Представления в Театре живых кукол Владимира Захарова

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска

В первый день весны театр живых кукол «2+кy» снова открывает свои двери, чтобы вспомнить Владимира Захарова. Здесь, как и раньше, зазвучит голос его создателя, но теперь – на плёнке. Снова оживут куклы Пьеро и фотограф, Айболит с обезьянкой, неутомимый Коля Шторкин со своим колокольчиком. И когда Коля объявит третий звонок, мы вместе посмотрим видеозапись самого любимого зрителями спектакля «Про Ёжика», а также фильм о Мастере «Иллюзия» режиссера Рамоны Гастль (Германия).

Эта программа будет показана несколько раз, чтобы ее смогли увидеть все желающие.


Когда: 1 марта в 19.00, 2 и 3 марта в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00
Где: Театр «2+кy»​ Владимира Захарова (пер. Южный, 29)

Органный концерт «Под небом Парижа» 

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Фото: с портала pxhere.com

Париж – город любви, мечта миллионов человек. Музыканты Томской филармонии предлагают томичам в первый весенний день перенестись в столицу Франции. И, слушая произведения известных композиторов, увидеть в них местные достопримечательности. «Дуэт цветов» из оперы «Лакмэ» Делиба напомнит о том, что она была поставлена в Национальном театре комической оперы. А «Вестминстерские колокола» слепого органиста Луи Вьерна сотни раз сам композитор играл в соборе Парижской богоматери на острове Ситэ.


За органом — Дмитрий Ушаков.


Когда: 1 марта в 19:00

Где: органный зал Томской филармонии (пр. Ленина, 75)

Весна в Томском планетарии

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Фото: с портала pixabay.com

Вашему малышу четыре года, а он уже интересуется звездами и хочет знать все о космосе? Сводите его в планетарий на программу «Звездные друзья зайчонка Тафика». Сказочный сюжет, анимация, оригинальная графика и специальное музыкальное оформление этой программы сделаны специально для малышей. Это делает ее понятной и интересной.


Ваши «почемучки» смогут узнать ответы на многие важные вопросы: Почему Солнышко появляется в одной стороне, а исчезает в другой? Почему наступают день и ночь? Или почему Земля вращается?

Для тех, кто постарше — программа «Астрономифы». Сюда приглашают любознательных ребятишек со второго по девятый классы. Они станут очевидцами событий галактических масштабов. Полнокупольный фильм рассказывает о созвездиях осеннего неба, знакомит с их самыми яркими объектами и героями греческой мифологии, имена которых увековечены на звёздном небе. В 25-минутном полнокупольном шоу из Греции оживают мифологические существа. Маленькие зрители от этого в полном восторге.


Подробную программу на выходные смотрите здесь.


Когда: 2 и 3 марта

Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82А )

Музыка для малышей от «Моцарта с пеленок»

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска
Фото: из официальной группы «Saxobeats» vkontakte

Встретить весну приятной музыкой предлагают начинающим меломанам и их родителям организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Воскресным утром в краеведческом музее пройдет концерт дуэта «Saxobeats». Это современный гитарно-саксофонный проект, исполняющий популярные композиции в нестандартном звучании.


В программе песни из репертуара групп «Михей и Джуманджи», «Браво», «Haddaway», «Maroon 5», а также Майкла Джексона, Стиви Уандера, Бритни Спирс, Макса Барских и многие другие известные композиции в авторских аранжировках с пикантными вкраплениями спецэффектов. Приходите всей семьей послушать, потанцевать и подыграть на музыкальных инструментах.

Когда: 3 марта в 11:00
Где: Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

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