Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Афиша Томска

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Ослабляйте пояса — впереди Масленица! С 4 марта начинается масляничная неделя. Самое время подыскивать интересные рецепты блинов. Не умеете их печь? Мы расскажем, где в ближайшую неделю можно ими угоститься. Читайте и о других интересных событиях города в рубрике «Афиша».

Масленица в краеведческом музее

Если вы хотите поучаствовать в старинных русских забавах, готовы петь и плясать, приходите в Томский областной краеведческий музей. Масленицу здесь отмечают с 26 февраля. В залах музея для томичей проведут традиционные масленичные игры и мастер-классы. Гости обязательно будут водить хороводы и пить чай с блинами.

Также в программе праздника интересная беседа про русских народных кукол. Вы узнаете, какие делались для ребятишек, а какие вовсе не предназначены для игр. Все вместе гости смастерят чучело, которое, по-традиции, сожгут.



Когда: с 26 февраля по 10 марта в 11:00 и в 14:00

Где: Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Масленица для малышей

Встретить Масленицу вместе с Матрешкой и Змеем Горынычем предлагают маленьким томичам в баре «Time Public». Ребят познакомят с игровыми традициями Древней Руси: молодецкой забавой «Шапки», играми «Ручеек» и «Золотые ворота». Маленькие гости узнают о значении каждого дня масленичной недели и создадут обрядовую куколку Масленицы своими руками.



Когда: 3 марта в 13:00 Где: бар «Time Public» (пр. Ленина, 80А)

Итальянское кино в «Аэлите»

С 7 марта в широкий российский прокат выходит мелодрама «Сделано в Италии» от известного рок- и блюз-музыканта, обладателя «Золотого Глобуса» режиссера Лучано Лигабуэ. Новая киноистория — это поэтическое признание в любви к красоте отношений между мужчиной и женщиной.

У главного героя Рико, казалось бы, есть всё для счастья: работа, собственный дом, молодая жена Сара и верные друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. Но однажды его жизнь кардинально меняется. Что будет делать герой? Узнает тот, кто успеет на один из кинопоказов в «Аэлите» до 10 марта.

Для справки, фильм «Сделано в Италии» принял участие более чем в 30 европейских и международных кинофестивалях, получил самую важную итальянскую кинопремию «Серебряная лента» за лучший сценарий и десятки других наград.

Когда: с 1 марта в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Выставка рисунков анималиста Сергея Строганова

Фото: со страницы Сергея Строганова vkontakte

Впервые в Томском художественном музее открывается персональная выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова «Отражения». Основа выставки — иллюстрации к наиболее известным басням Эзопа и Лафонтена. Часть из них создана в эстетике актуального современного направления — гиперреализм (прим. ред.: современное направление живописи, которому характерна техника изображения объектов и предметов с максимальным сходством с фотокартиной).

Работы художника – это яркий пример современного карандашного искусства. Впечатляющая техника, детализация, скрупулёзность и точное понимание иллюстрируемого материала позволили создать целую галерею запоминающихся образов и сюжетов.

Когда: открытие — 1 марта в 17.00

Где: Томский художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Представления в Театре живых кукол Владимира Захарова

В первый день весны театр живых кукол «2+кy» снова открывает свои двери, чтобы вспомнить Владимира Захарова. Здесь, как и раньше, зазвучит голос его создателя, но теперь – на плёнке. Снова оживут куклы Пьеро и фотограф, Айболит с обезьянкой, неутомимый Коля Шторкин со своим колокольчиком. И когда Коля объявит третий звонок, мы вместе посмотрим видеозапись самого любимого зрителями спектакля «Про Ёжика», а также фильм о Мастере «Иллюзия» режиссера Рамоны Гастль (Германия).



Эта программа будет показана несколько раз, чтобы ее смогли увидеть все желающие.

Когда: 1 марта в 19.00, 2 и 3 марта в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00

Где: Театр «2+кy»​ Владимира Захарова (пер. Южный, 29)

Органный концерт «Под небом Парижа»

Фото: с портала pxhere.com

Париж – город любви, мечта миллионов человек. Музыканты Томской филармонии предлагают томичам в первый весенний день перенестись в столицу Франции. И, слушая произведения известных композиторов, увидеть в них местные достопримечательности. «Дуэт цветов» из оперы «Лакмэ» Делиба напомнит о том, что она была поставлена в Национальном театре комической оперы. А «Вестминстерские колокола» слепого органиста Луи Вьерна сотни раз сам композитор играл в соборе Парижской богоматери на острове Ситэ.

За органом — Дмитрий Ушаков.

Когда: 1 марта в 19:00 Где: органный зал Томской филармонии (пр. Ленина, 75)

Весна в Томском планетарии

Фото: с портала pixabay.com

Вашему малышу четыре года, а он уже интересуется звездами и хочет знать все о космосе? Сводите его в планетарий на программу «Звездные друзья зайчонка Тафика». Сказочный сюжет, анимация, оригинальная графика и специальное музыкальное оформление этой программы сделаны специально для малышей. Это делает ее понятной и интересной.

Ваши «почемучки» смогут узнать ответы на многие важные вопросы: Почему Солнышко появляется в одной стороне, а исчезает в другой? Почему наступают день и ночь? Или почему Земля вращается?

Для тех, кто постарше — программа «Астрономифы». Сюда приглашают любознательных ребятишек со второго по девятый классы. Они станут очевидцами событий галактических масштабов. Полнокупольный фильм рассказывает о созвездиях осеннего неба, знакомит с их самыми яркими объектами и героями греческой мифологии, имена которых увековечены на звёздном небе. В 25-минутном полнокупольном шоу из Греции оживают мифологические существа. Маленькие зрители от этого в полном восторге.

Подробную программу на выходные смотрите здесь.

Когда: 2 и 3 марта Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82А )

Музыка для малышей от «Моцарта с пеленок»

Фото: из официальной группы «Saxobeats» vkontakte