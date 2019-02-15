«Забег поцелуев», битва гончаров и мастер-класс от «Лизы Алерт». Афиша на выходные

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Вы влюблены, но не успели отметить День святого Валентина? Приходите 16 февраля в Городской сад. В четыре часа дня там устроят большой праздник для всех влюбленных «ICE BONUS». Гостей ожидает большой розыгрыш подарков, катание на коньках и еще много чего интересного. О других событиях Томска читайте в афише.

ZOOбарахолка

Фото: из официальной группы ZOOбарахолки vkontakte

Тех, кто хочет провести выходные весело и с пользой для четвероногих друзей, приглашают на «ЗООбарахолку». Уже ставшие традиционными гаражные распродажи организовывает зоозащитное объединение «Вместе» ЗОВ 70.

Два дня в ТЦ «Статус» по смешным ценам можно будет купить все что угодно: украшения, бижутерию, сумки, игрушки, сувениры, канцтовары, посуду, предметы интерьера, книги, парфюмерию, зоотовары, материалы для творчества, подарки, открытки и много чего еще. Организаторы приготовили для гостей много вкусных лотов. В программе «ЗООбарахолки» — беспроигрышная лотерея, творческие мастер-классы для детей и взрослых, мехенди, аквагрим и другие сюрпризы.

Все вырученные средства будут направлены в зоозащитные организации Томска и области. Также хвостатые ДОБРОполучатели будут рады подаркам. Можно принести крупы, корма, игрушки, наполнители, газеты и все, что может понадобиться собакам и кошкам, у которых пока нет своего дома и любящего хозяина.

Когда: 16 февраля с 12:00 до 19:00 и 17 февраля с 12:00 до 18:00 Где: ТЦ «Статус», 3 этаж (пл. Батенькова, 2)

Мастер-класс для детей от отряда «Лиза Алерт»

Как быть, если ребенок потерялся? Что в этот момент нужно делать родителям, а что — самому ребенку? Не знаете ответы на эти вопросы — приходите на мастер-класс от волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

На мастер-классе можно будет принять участие в интерактивной викторине для детей. В игровой форме будут смоделированы ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются добровольцы «Лиза Алерт»: ребенок потерялся в лесу, в магазине, в городе. Участие в мастер-классе бесплатное. Но необходима предварительная запись по телефону: 8-913-858-17-88.

Когда: 16 февраля в 14:00 (дети 5-6 лет), в 15:00 (дети 7-9 лет) Где: «Сказкина школа» (ул. Герцена, 26 )

Поход на Таловские чаши

Любителей активного отдыха клуб вольных туристов Томска приглашает на прогулку к Таловским чашам. Если вы еще не видели одно из чудес природы Томской области — самое время посмотреть. Даже зимой чаши не замерзают. Вода в них +5 - +6°C. В программе похода: знакомство с заснеженной тайгой, обливание у источника и, конечно, свежий воздух. Заряд бодрости на всю рабочую неделю после такой прогулки обеспечен.

С собой организаторы советуют взять удобную теплую одежду, высокую обувь на низком каблуке, рукавицы, купальные костюмы и полотенца (для смельчаков, которые будут обливаться) и горячий чай.

Когда: 17 февраля в 10:00 Где: отъезд от гостиницы «Томск» (пр. Кирова, 65 )

«Забег поцелуев»

Томские любители бега отметят День святого Валентина забегом. Пройдет он 16 февраля в полдень на набережной Томи.

Длина дистанции — три километра. Сбор, старт и финиш пройдет на площади у герба Томску. Организаторы ожидают не меньше 500 бегунов.

Этот забег проводится в рамках подготовки к международному Томскому легкоатлетическому марафону, который пройдет 9 июня. Прием заявок на участие уже идет. Напомним, в прошлом году томский забег собрал более двух тысяч участников из разных уголков мира и стал одним из самых ярких событий лета. Большой спортивный праздник вошел в ТОП-5 лучших российских марафонов после Москвы, Санкт- Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

Возраст участников не ограничен. Регистрация и выдача стартовых номеров начнется в 10:30 часов. Предварительная регистрация проходит на сайте Томского легкоатлетического марафона.

Когда: 16 февраля в 12:00 Где: набережная Томи

XIV Международный сибирский фестиваль керамики

Все это можно увидеть на XIV Международном сибирском фестивале керамики. Он откроется в Первом музее славянской мифологии 15 февраля в пять часов вечера.

На открытии Вас ждет битва сильнейших гончаров Сибири и дефиле в украшениях из керамики. Кроме того, на открытии фестиваля можно будет послушать «керамический блюз». Оказывается, каждый керамический предмет имеет свой неповторимый звук, а если мастерски сложить звуки в композицию, то получится музыкальное произведение. Покажет, как это происходит, музыкант Борис Еремеев. Он виртуозно сыграет на НЕ музыкальных предметах знакомые музыкальные композиции. Фестиваль продлится до 14 апреля. В течение двух месяцев для томичей будет работать выставка керамики: смешение техник и стилей, идейного и декорационного оформления.

Впервые на Фестивале в глине воплотятся известные художественные образы: Демон и Царевна-Лебедь М.А. Врубеля, рыбки А. Матисса и счастливые влюбленные Шагала.

Посетители выставки смогут не только полюбоваться эксклюзивными изделиями, но и приобрести их. Также в рамках фестиваля пройдут сборные экскурсии и мастер-классы от ведущих керамистов. Расписание и подробную программу смотрите на сайте музея или в официальной группе vkontakte.

Когда: 15 февраля в 17:00 открытие. Выставка работает до 14 апреля Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Концерт Наргиз

Голосовой тембр в пять октав и ее мощнейшая энергетика сражают поклонников наповал. Одна из самых неординарных артисток современной эстрады Наргиз едет в Томск.

Благодаря эпатажной внешности и уникальному исполнению Наргиз пользуется большой популярностью. Только за последние три года певица дала более тысячи сольных концертов. Особенно они ценятся поклонниками этно и рок-музыки.



Ее альбом «Вдвоем» всего за несколько часов после выпуска занял лидирующую позицию в российском топ-чарте iTunes. В нем представлены песни, которые стали безоговорочными хитами и занимали первые строчки в чартах: «Я не твоя война», «Ты — моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги», а совместная песня Наргиз и Максима Фадеева «Вдвоем» также вошла в альбом, как одна из самых значимых для певицы композиций. Песня не оставила равнодушными поклонников и клип на песню собрал уже более 72 млн. просмотров на YouTube.

«Каждый свой концерт я проживаю как новую жизнь, — говорит Наргиз. — Это мой путь. Только мои зрители и их энергия помогают открыть мне новые грани себя.»



Когда: 16 февраля в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Концерт для самых маленьких

Фото: из официальной группы проекта «Моцарт с пеленок» vkontakte

Песни из любимых мультфильмов и кино смогут послушать 16 февраля маленькие и большие зрители нового концерта «Моцарт с пеленок». Бархатистый баритон - Павел Евграфов под аккомпанемент скрипки, фортепиано и барабанов исполнит «Песенку Львенка и Черепахи», «Тридцать три коровы», «Луч солнца золотого», «Песня про зайцев» и много других хитов нашего детства.



Малыши, по традиции, будут подыгрывать исполнителям на треугольниках, бубенцах, маракасах, и других звенящих и шумящих инструментах. Танцевать и бегать по залу разрешается. С собой иметь сменную обувь или теплые носки.

Фото: из официальной группы проекта «Моцарт с пеленок» vkontakte

Продолжит мультяшную музыкальную тему «Концерт мамы и сына» - Анастасии Сатаровой и Андрея Бочтарева. 17 февраля полюбившийся зрителям семейный дуэт выступит с обновленным репертуаром, который пополнился новыми композициями. «Гвоздем» концертной программы станет песня «Прости и забудь» из мультфильма «Холодное сердце».

На сенсорной площадке малыши смогут заняться бизибордами и другими развивающими играми.

Когда: 16 и 17 февраля в 11:00

Где: Томский областной краеведческий музей (пр.Ленина, 75)⠀

Премьера от театра «Индиго»