Добрые новости
18 февраля,
2019
23 + 8
Мужчины— женщинам, женщины — мужчинам. Выбираем подарки к праздникам
Если вы считаете, что пена для бритья и носки — не лучший подарок к 23 февраля, если ваша женщина не признает цветы/конфеты/духи, наш проект «23+8» для вас. Оригинальные решения для тех, кто еще не определился с подарком мужчине или не знает, что лучше преподнести женщине к весеннему празднику.
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В материале использованы фотографии с порталов pixabay.com и pxhere.com.
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