Если вы считаете, что пена для бритья и носки — не лучший подарок к 23 февраля, если ваша женщина не признает цветы/конфеты/духи, наш проект «23+8» для вас. Оригинальные решения для тех, кто еще не определился с подарком мужчине или не знает, что лучше преподнести женщине к весеннему празднику.