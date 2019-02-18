Мужчины— женщинам, женщины — мужчинам. Выбираем подарки к праздникам
Если вы считаете, что пена для бритья и носки — не лучший подарок к 23 февраля, если ваша женщина не признает цветы/конфеты/духи, наш проект «23+8»для вас. Оригинальные решения для тех, кто еще не определился с подарком мужчине или не знает, что лучше преподнести женщине к весеннему празднику.
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