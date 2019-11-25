Ставки ниже: в Томске прошел пикет против роста налогов
С 2020 года налоги будут исчисляться, исходя из кадастровой стоимости. Депутаты городской Думы утверждают, что резкого роста налога из-за перехода не произойдет. Они просят не политизировать данное решение.
Однако в Томске вторую неделю подряд проходят пикеты против роста налогов.
23 ноября в переулке 1905 года пикет провели коммунисты. Изначально они планировали провести его у здания городской Думы, но там им проведение мероприятия не согласовали.
Депутат гордумы Андрей Петров отметил, что сейчас больше всего вопросов вызывает величина ставок. Так, за гараж по новым ставкам Петров станет платить в пять раз больше.
Одно дело резкое повышение, а другое — сама ставка, — комментирует Андрей Петров ТВ2. — У практически всех томичей она составит 0,3 %. Но если посмотреть на другие города, то видно, что там ставка ниже. В Новосибирске, где мэр-коммунист, ставка 0,1 %. Чем Томск хуже или лучше соседей? В Кемерове вообще дифференцированная ставка: чем дороже недвижимость, тем больше платишь. Почему у нас не так?
Ранее на аналогичные пикеты выходили представители ЛДПР. Депутат Госдумы Алексей Диденко комментировал это решение так:
Депутатам предлагают обложить томичей налогом, подкинув кота в мешке. На сегодняшний день даже не завершена кадастровая оценка, а значит, нет представления о том, чем это обернется для горожан. Уже сейчас могу сказать, что налог станет значительно выше текущего – в два, три и более раз, — отмечал Алексей Диденко. — В условиях, когда по всей стране говорят о необходимости снижения налогового бремени над гражданами, решение томской власти выглядит необдуманно. Сперва нужна оценка последствий изменений, затем следует ознакомить с результатами томичей и только потом принимать решение о переходе на кадастровую оценку. Сейчас расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют львиную долю трат граждан. Именно поэтому ЛДПР против такого решения и требует пересмотра изменений. Более того, в партии возмущены тем, что другие оппозиционные партии демонстрируют молчаливое согласие с губительным решением томской власти.
В настоящее время налог на имущество физлиц исчисляется, исходя из суммарной инвентаризационной стоимости объектов. С 2020 года будет считаться «по кадастру».
По данным властей, томский областной центр инвентаризации и кадастра должен предоставить окончательные результаты по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости к концу ноября. Пока мэрия предлагает установить ставку в двух диапазонах.
Так, для объектов недвижимости, которые имеют кадастровую стоимость более 500 тысяч рублей, предлагается ставка налога 0,3 %, для объектов стоимостью менее 500 тысяч рублей — 0,2 %.
Малоимущих граждан, владеющих недвижимостью стоимостью до миллиона рублей, предлагается полностью освободить от налога. Если стоимость больше миллиона, то ставка будет льготной — 0,1 %.
Для многодетных семей предусматривается дополнительное уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости. Так, за каждого несовершеннолетнего ребенка будут отнимать пять квадратных метров общей площади комнаты, квартиры или части квартиры или семь «квадратов» общей площади дома или части жилого дома.
Также налогом не будет облагаться квартира площадью 20 квадратных метров, жилой дом площадью 50 квадратных метров и жилая комната площадью 10 квадратных метров.
При этом при внедрении новой системы предусмотрен переходный период. Правда, действовать он будет не для всех, а только для собственников жилья, введенного в эксплуатацию в 2013-2019 годы, у которого отсутствует инвентаризационная стоимость.
Так, за 2020 год налог будет исчисляться с понижающим коэффициентом. Полноценная ставка для собственников таких объектов начнет действовать с 2024 года.
Кроме того, если сумма налога по кадастру будет превышать налог от инвентаризационной стоимости, также предусмотрен переходный период в течение трех лет. Так, в 2021 году собственник заплатит прежнюю сумму налога плюс 20 % от суммы прироста (разница между налогами). В 2022 году — плюс 40 %, в 2023-м — плюс 60 %. С 2024 года начнется оплата в полном объеме.
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