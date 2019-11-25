Ставки ниже: в Томске прошел пикет против роста налогов

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С 2020 года налоги будут исчисляться, исходя из кадастровой стоимости. Депутаты городской Думы утверждают, что резкого роста налога из-за перехода не произойдет. Они просят не политизировать данное решение.

Однако в Томске вторую неделю подряд проходят пикеты против роста налогов.

23 ноября в переулке 1905 года пикет провели коммунисты. Изначально они планировали провести его у здания городской Думы, но там им проведение мероприятия не согласовали.

Депутат гордумы Андрей Петров отметил, что сейчас больше всего вопросов вызывает величина ставок. Так, за гараж по новым ставкам Петров станет платить в пять раз больше.

Одно дело резкое повышение, а другое — сама ставка, — комментирует Андрей Петров ТВ2. — У практически всех томичей она составит 0,3 %. Но если посмотреть на другие города, то видно, что там ставка ниже. В Новосибирске, где мэр-коммунист, ставка 0,1 %. Чем Томск хуже или лучше соседей? В Кемерове вообще дифференцированная ставка: чем дороже недвижимость, тем больше платишь. Почему у нас не так?

Ранее на аналогичные пикеты выходили представители ЛДПР. Депутат Госдумы Алексей Диденко комментировал это решение так:

Депутатам предлагают обложить томичей налогом, подкинув кота в мешке. На сегодняшний день даже не завершена кадастровая оценка, а значит, нет представления о том, чем это обернется для горожан. Уже сейчас могу сказать, что налог станет значительно выше текущего – в два, три и более раз, — отмечал Алексей Диденко. — В условиях, когда по всей стране говорят о необходимости снижения налогового бремени над гражданами, решение томской власти выглядит необдуманно. Сперва нужна оценка последствий изменений, затем следует ознакомить с результатами томичей и только потом принимать решение о переходе на кадастровую оценку. Сейчас расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют львиную долю трат граждан. Именно поэтому ЛДПР против такого решения и требует пересмотра изменений. Более того, в партии возмущены тем, что другие оппозиционные партии демонстрируют молчаливое согласие с губительным решением томской власти.