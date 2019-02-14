«ТомскРТС» в пятницу устранит дефект на сетях на Ивана Черных

15 февраля специалисты «ТомскРТС» устранят дефект трубопровода на участке теплосети по улице Ивана Черных, 66. Из-за работ теплоснабжение около 100 жилых домов на улицах Ивана Черных, Лазарева, на 3 микрорайоне и Жилмассиве будет осуществляться по резервной схеме и на сниженных параметрах, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты «Томск РТС» в ходе осмотра оборудования обнаружили дефект трубопровода на участке тепломагистрали №8Б. Ремонтные работы начнутся в пятницу с 09:00 и займут несколько часов.





«Дефект не влияет на теплоснабжение потребителей, однако, чтобы избежать риска возникновения аварийной ситуации, было принято решение устранить его в плановом порядке в один из теплых дней текущей недели. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 15 февраля, столбик термометра не опустится ниже -8°С, что позволит провести все необходимые переключения на оборудовании и запитать потребителей по резервной схеме», — пояснил директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Борис Горяйнов.





В компании уверяют, что устранение дефекта будет выполнено максимально оперативно, после чего теплоснабжение потребителей восстановят по основной схеме.





Напомним, прорыв трубы теплосети с выходом горячей воды на поверхность случился 8 февраля на участке местности, расположенном между домами № 48 и № 109/1 по улице Ивана Черных в Томске. Из-за аварии без тепла остались 13 жилых домов. В субботу утром в «ТомскРТС» ТВ2 сообщили, что работы по ликвидации последствий прорыва завершились ночью, все оставшиеся без тепла и воды дома запитаны по основной схеме. Однако позднее произошел еще один прорыв на другом участке той же сети.





11 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей. В свою очередь глава «ТомскРТС» Сергей Панасюк рассказал, что такая реакция на событие является нормальной, а участок сети, на котором произошло повреждение, старше 20 лет.