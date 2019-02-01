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01 февраля,
2019
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В соцсетях запустили акцию #подвезипешехода

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Морозы под 40 стали причиной появления в Томске нового доброго флешмоба. Горожане в соцсетях предложили организовать акцию #подвезипешеходаТомск, чтобы помочь жителям и гостям города добраться до мест назначения в сложных метеоусловиях.

В соцсетях запустили акцию #подвезипешехода

В группе  сообщества «Регион-70» ВКонтакте пишут: «На остановках, особенно утром и вечером, в отдаленных районах можно наблюдать картину, когда люди не могут добраться домой на общественном транспорте. Пожилые люди, мамы с детьми стоят на морозе -30 и выше долгое время. Если вы едете на работу или по делам и никуда не торопитесь, остановитесь! Спросите, куда им нужно, и, если вам по пути и не составит труда, подвезите их БЕСПЛАТНО!».


Также активисты призывают томичей быть человечными, помогать автомобилистам на дороге в случаях поломок и других экстренных ситуациях.

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