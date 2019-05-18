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18 мая,
2019
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«Томь» прошла лицензирование в РФС

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

«Томь» прошла лицензирование в РФС на следующий сезон, информирует пресс-служба клуба. В настоящее время команда занимает третье место в турнирной таблице и может сыграть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. Клубу осталось сыграть две игры в сезоне — 19 мая дома со «Спартаком-2» и 25 мая на выезде с «Факелом». 

«Томь» прошла лицензирование в РФС

Президент клуба и губернатор Томской области в начале апреля заявил, что ФК не планирует выходить в премьер-лигу, пока окончательно не погасит долги. По его словам, долг будет окончательно закрыт за 2019 год.


В свою очередь главный тренер «Томи» Василий Баскаков отметил, что посчитал слова Сергея Жвачкина апрельской шуткой.


«Думали, последние комментарии — первоапрельская шутка. Оказалось, там не до шуток. Тем не менее ребят попросил, чтобы они вернули народ на трибуны и веру в то, что мы будем до конца бороться. Нас никто не тормозит и никто не останавливает. Сделать это можем только мы сами, но ребята бьются и будут биться до заключительного тура», — сказал Василий Баскаков на послематчевой пресс-конференции.

В последний раз «Томь» выступала в Премьер-лиге в сезоне-2016/17 после победы в стыковых матчах. По итогам сезона томичи заняли последнее, 16 место, набрав лишь 14 очков. 


Тогда же у клуба начались финансовые проблемы. Компания «Роснефть» отказалась быть постоянным спонсором клуба, игроки и сотрудники клуба не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Позднее ситуация несколько раз повторялась.

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