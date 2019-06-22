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22 июня,
2019
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Новости

«Томь» подписала контракты с четырьмя футболистами

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Футбольный клуб «Томь» официально объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.


«Томь» пополнила состав вратарем Денисом Вавилиным (Тамбов), защитниками Александром Горбатюком (Тамбов) и Виталием Каленковичем (Балтика), а также полузащитником Павлом Киреенко (Сибирь). 
Контракт с Каленковичем заключен на два года, остальные футболисты подписали однолетние соглашения. 

Все четыре игрока перешли в команду на правах свободных агентов. 

«Томь» подписала контракты с четырьмя футболистами
Фото: футбольный клуб "Томь"

Напомним, что в прошлом сезоне «Томь» заняла третье место в первенстве ФНЛ. Команда получила путевку в стыковые матчи, где по сумме двух игр уступила «Уфе».


Сегодня, 22 июня, в 12:30 на стадионе «Труд» состоится первый в новом сезоне товарищеский матч «Томи»  и красноярского «Енисея». Вход на стадион будет свободный. 

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