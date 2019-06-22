«Томь» подписала контракты с четырьмя футболистами

Футбольный клуб «Томь» официально объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.



«Томь» пополнила состав вратарем Денисом Вавилиным (Тамбов), защитниками Александром Горбатюком (Тамбов) и Виталием Каленковичем (Балтика), а также полузащитником Павлом Киреенко (Сибирь).

Контракт с Каленковичем заключен на два года, остальные футболисты подписали однолетние соглашения.

Все четыре игрока перешли в команду на правах свободных агентов.

