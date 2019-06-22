«Томь» подписала контракты с четырьмя футболистами

Футбольный клуб «Томь» официально объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Томь» пополнила состав вратарем Денисом Вавилиным (Тамбов), защитниками Александром Горбатюком (Тамбов) и Виталием Каленковичем (Балтика), а также полузащитником Павлом Киреенко (Сибирь).
Контракт с Каленковичем заключен на два года, остальные футболисты подписали однолетние соглашения.
Все четыре игрока перешли в команду на правах свободных агентов.
Напомним, что в прошлом сезоне «Томь» заняла третье место в первенстве ФНЛ. Команда получила путевку в стыковые матчи, где по сумме двух игр уступила «Уфе».
Сегодня, 22 июня, в 12:30 на стадионе «Труд» состоится первый в новом сезоне товарищеский матч «Томи» и красноярского «Енисея». Вход на стадион будет свободный.