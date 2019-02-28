СКР задержал заммэра Анну Подгорную по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Заместитель мэра Томска, начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Анна Подогорная задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте регионального СКР.

По информации ведомства, в 2016 году в городской департамент архитектуры и градостроительства обратилась томичка с заявлением о выдаче разрешения на использование земель на пять лет в поселке Радиоцентр в окрестностях города Томска, государственная собственность на которые не была разграничена.





«В соответствии с проектной документацией объекта предусматривалось строительство единой линейной системы газоснабжения, включающей в себя как газопровод низкого давления, так и газопровод высокого давления, что требовало получения разрешения на строительство, наличие которого являлось обязательным. Несмотря на то, что такого разрешения заявительницей получено не было, должностные лица Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска незаконно издали распоряжение на использование испрашиваемых земель, в результате чего стало возможным незаконное строительство объекта системы газоснабжения, представляющего повышенную опасность и создающего угрозу для экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья человека», — сообщили в региональном СК РФ.





Ведомство отмечает, что сегодня по подозрению в совершении преступления задержана заместитель мэра города Томска, начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Анна Подгорная (Касперович).





В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведены обыски в администрации города Томска и ряде жилых помещений, проводятся допросы подозреваемой и свидетелей.





Добавим, о возбуждении уголовного дела по материалам регионального ФСБ стало известно накануне. По информации источника, томичка, обратившаяся в департамент архитектуры, мать Анны Подгорной. В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что деятельность Анны Подгорной проверяла комиссия городской администрации. Проверка не обнаружила конфликта интересов в работе вице-мэра.



