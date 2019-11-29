«На мой век не хватит»: пикет за решение экологических проблем прошел в Томске

Пикет за решение экологических проблем города и региона прошел в Томске на пересечении Фрунзе и Красноармейской. По словам организатора мероприятия, активиста Александра Цоя, участниками стали около 15 человек.

Мне не нравится видеть мусор на улицах или наблюдать за изменениями климата. К примеру, за наводнениями в Иркутской области этим летом. Я не хочу жить в мире, где людям все равно, — так объяснила ТВ2 свое участие в пикете десятиклассница Марина.

Изначально количество участвовавших в пикете было невелико. Как позднее пояснил редакции организатор Александр Цой, большинство участников подошли ближе к середине мероприятия.

Цель данного мероприятия в том, чтобы обратить внимание властей города и региона на те экологические проблемы, которые влияют на изменение климата, — комментирует ТВ2 Александр. — К ним относится мусорная проблема. Мусор складируется на свалках и аккумулирует парниковые и токсичные газы, которые попадают в атмосферу. Также это транспорт. В прошлом году ТТУ было под риском уничтожения. А в Томске развит маршрутный транспорт, большинство автобусов ездят на бензине, что также негативно влияет на атмосферу. Мы же хотим, чтобы транспорт обязали перейти на газовое топливо. Еще очень важная проблема — сибирские леса, так как в Томской области вырубается их слишком много.

Пикет организован томским отделением всемирной организации Fridays For Future — «Пятницы за будущее».





«Это движение, которое было анонсировано в 2018 году шведской школьницей Гретой Тунберг. Она каждую пятницу выходила к зданию правительства Швеции с требованием соблюдать международные нормы по снижению парниковых газов в атмосферу. К движению сначала присоединились десятки людей, потом сотни, а сейчас организация насчитывает больше 1,5 млн человек во всем мире. В России это движение есть в 22 городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи, Ростове-на-Дону, Архангельске сегодня также пройдут аналогичные акции», — объясняет Александр.





В планах у него проведение экологического лектория. Активист планирует пригласить представителей экологических движений города, специалистов департамента природных ресурсов, ученых. Первую встречу планируется организовать после Нового года.





«Экологические проблемы существуют, но решать их по силам каждому. Каждый может сократить потребление пластика, пластмассы. Отказываться от пакетов в супермаркете, выбирать более экологичную упаковку, организовать и участвовать в субботниках», — отмечает Александр.