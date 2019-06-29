Несколько десятков томичей пытаются попасть на прием к главинспектору МВД России

В редакцию ТВ2 томичи обратились с просьбой помочь разобраться в ситуации. Сегодня в Томске главный инспектор МВД России Игорь Романовский проводит личный прием граждан по вопросам, связанным с работой полиции. К сожалению, многим гражданам на прием попасть так и не удалось.





«Мы не можем попасть на прием к главному инспектору МВД России. Все неорганизованно, со списками нам не дают ознакомиться, чтобы мы тоже могли контролировать очередь. Некоторые приехали в три часа ночи, но очередь до них еще не дошла. Нам обещают, что всех примут»,— рассказал ТВ2 Леонид Шамилов.





Чтобы попасть на прием к главному инспектору, гражданам с 24 по 27 июня нужно было предварительно записаться по телефону: 8 (3822) 794-000.





Главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Игорь Романовский приехал в Томск с инспекторской проверкой оперативно-служебной деятельности регионального УМВД.





Напомним, недавно покинул свой пост начальник УМВД по Томской области. Информация об Александре Буднике была удалена из раздела «Руководство» на сайте УМВД. Временно исполняет обязанности начальника УМВД Петр Шмер.