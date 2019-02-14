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14 февраля,
2019
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Более 800 млн томские компании и потребители задолжали за электричество

ТВ2
ТВ2
1 день назад

На январь 2019 года «Томскэнергосбыт» озвучил сумму долга в 327 млн рублей среди бытовых потребителей и 520,7 млн среди предприятий и организаций. Также долг в 173,8 млн имеют сетевые компании.

Более 800 млн томские компании и потребители задолжали за электричество

«Для повышения платежной дисциплины и сокращения объемов просроченной задолженности ПАО «Томскэнергосбыт» ведет претензионно-исковую работу. За 2018 год с должников в судебном порядке было взыскано <...> более 94 млн рублей»,  — сообщают в ведомстве.


Кроме того, судебные приставы в рамках исполнительного производства арестовали имущество у 254 бытовых потребителей, еще 345 неплательщикам ограничили выезд за границу.


«1022 потребителя из-за долгов по электроэнергии столкнулись с запретом на регистрацию транспортного средства в ГИБДД, к 650 должникам был применен запрет на регистрационные действия с недвижимостью», — приводит статистику «Томскэнергосбыт».


Также мерой воздействия на неплательщиков служит ограничение электроснабжения, за этот год компания прибегала к мере 8253 раза — 7992 раза подача электричества ограничивалась для бытовых пользователей с суммарным долгом 78,3 млн рублей; 261 раз к должникам из числа юридических лиц с долгом в 58,8 млн рублей.


В компании отмечают, что по итогам 2018 года благоприятнее стала платежная дисциплина среди управляющих компаний и ТСЖ, задолженность которых снизилась на 38 млн рублей.

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