Более 800 млн томские компании и потребители задолжали за электричество

На январь 2019 года «Томскэнергосбыт» озвучил сумму долга в 327 млн рублей среди бытовых потребителей и 520,7 млн среди предприятий и организаций. Также долг в 173,8 млн имеют сетевые компании.

«Для повышения платежной дисциплины и сокращения объемов просроченной задолженности ПАО «Томскэнергосбыт» ведет претензионно-исковую работу. За 2018 год с должников в судебном порядке было взыскано <...> более 94 млн рублей», — сообщают в ведомстве.





Кроме того, судебные приставы в рамках исполнительного производства арестовали имущество у 254 бытовых потребителей, еще 345 неплательщикам ограничили выезд за границу.





«1022 потребителя из-за долгов по электроэнергии столкнулись с запретом на регистрацию транспортного средства в ГИБДД, к 650 должникам был применен запрет на регистрационные действия с недвижимостью», — приводит статистику «Томскэнергосбыт».





Также мерой воздействия на неплательщиков служит ограничение электроснабжения, за этот год компания прибегала к мере 8253 раза — 7992 раза подача электричества ограничивалась для бытовых пользователей с суммарным долгом 78,3 млн рублей; 261 раз к должникам из числа юридических лиц с долгом в 58,8 млн рублей.





В компании отмечают, что по итогам 2018 года благоприятнее стала платежная дисциплина среди управляющих компаний и ТСЖ, задолженность которых снизилась на 38 млн рублей.