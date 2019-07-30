Жвачкин упразднил должность замгубернатора по профилактике коррупционных преступлений

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление об упразднении должности своего заместителя — начальника департамента по профилактике коррупционных преступлений и иных правонарушений администрации Томской области.





Соответствующий документ, датированный 29 июля 2019 года, опубликован на сайте региональной администрации. В тексте постановления говорится о внесении изменений в состав администрации Томской области — исключении подпункта 11 пункта 2 приложения № 2 в постановлении о структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе администрации Томской области.





С 2017 года должность заместителя губернатора и начальника департамента по профилактике коррупционных преступлений и иных правонарушений занимал Александр Шестаков. В июле 2019 года он скончался на 70-м году жизни.