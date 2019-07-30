Добрые новости
30 июля,
2019
1
фото
Новости

Жвачкин упразднил должность замгубернатора по профилактике коррупционных преступлений

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление об упразднении должности своего заместителя — начальника департамента по профилактике коррупционных преступлений и иных правонарушений администрации Томской области.


Соответствующий документ, датированный 29 июля 2019 года, опубликован на сайте региональной администрации. В тексте постановления говорится о внесении изменений в состав администрации Томской области — исключении подпункта 11 пункта 2 приложения № 2 в постановлении о структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе администрации Томской области.


С 2017 года должность заместителя губернатора и начальника департамента по профилактике коррупционных преступлений и иных правонарушений занимал Александр Шестаков. В июле 2019 года он скончался на 70-м году жизни.

Жвачкин упразднил должность замгубернатора по профилактике коррупционных преступлений
Фото: Александр Шестаков
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.