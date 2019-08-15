Жвачкин: К 2030 году Томск станет миллионником

«Вы знаете, и хочу вам напомнить, что по планам к 2030 году Томск должен стать городом-миллионником. Поэтому в этом плане у нас идет агломерация с Северском, в этом плане мы сегодня строим новые микрорайоны. Ведь что такое полтора миллиона и очереди сегодня у нас в Томске? Это говорит о том, что многие люди хотят остаться в Томске и даже приехать в Томск, поэтому пусть развивается и город, и районы — это замечательно», — поделился Сергей Жвачкин с журналистами на выездном совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Развитие города глава региона видит через сохранение исторического центра и расширение жилых микрорайонов вокруг города.





«Вообще в мире, вы знаете, в центре есть даунтаун, где только офисы. Все люди живут в других местах, это правильно, и мы к этому приходим. Центр — это город-музей. <...> Я против, чтобы в центре велось строительство, все-таки исторический город. Мы восстанавливаем «Томскреставрацию», надо больше реконструировать. Но даже если мы реконструируем и подготовим для жилья деревянный фонд, который там есть, он не справится с растущими требованиями по количеству жилья. Поэтому мы развиваем микрорайоны. Другой вопрос, что в микрорайонах должны быть и социальные объекты, и школы, и больницы, и самое главное — общественный транспорт, чтоб было легко добраться. Здесь мы знаем эти проблемы и будем решать. Я вообще за то, чтоб город развивался. Знаете, как приятно, поверьте мне, в России сейчас не так много городов, в которых идет большое интенсивное строительство», — добавил губернатор.