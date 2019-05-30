Жвачкин: Для решения проблемы записи к узким специалистам не нужны миллиарды

Все больше томичей жалуются, что не могут оперативно попасть на прием к узким специалистам. При этом качеством услуг они довольны. Такую информацию озвучил губернатор региона в ходе ежегодного отчета.

Ранее сообщалось, что время ожидания абонентом ответа в call-центрах медучреждений Томской области уменьшилось почти в два раза — до 2,5 минут вместо 4,5. Если раньше в регистратуру не дозванивалось более 5 % пациентов, то теперь — до 2,75 %.





В редакцию ТВ2 неоднократно обращались томичи, которые жаловались, что им сложно записаться на прием к врачу. Они говорили, что онлайн-кабинет при записи не работает, а для того чтобы все-таки попасть на прием, нередко приходится ждать почти целый месяц.





Областные власти пообещали продолжить мониторинг качества работы call-центров в томских больницах в 2019 году.