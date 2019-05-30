Жвачкин: Для решения проблемы записи к узким специалистам не нужны миллиарды

Все больше томичей жалуются, что не могут оперативно попасть на прием к узким специалистам. При этом качеством услуг они довольны. Такую информацию озвучил губернатор региона в ходе ежегодного отчета.
Ранее сообщалось, что время ожидания абонентом ответа в call-центрах медучреждений Томской области уменьшилось почти в два раза — до 2,5 минут вместо 4,5. Если раньше в регистратуру не дозванивалось более 5 % пациентов, то теперь — до 2,75 %.
В редакцию ТВ2 неоднократно обращались томичи, которые жаловались, что им сложно записаться на прием к врачу. Они говорили, что онлайн-кабинет при записи не работает, а для того чтобы все-таки попасть на прием, нередко приходится ждать почти целый месяц.
Областные власти пообещали продолжить мониторинг качества работы call-центров в томских больницах в 2019 году.
«Мы переломили ситуацию, когда сфера здравоохранения в восприятии людей была одной из самых проблемных, — сказал Сергей Жвачкин в ходе отчета о деятельности администрации. — Потому что выстроили систему оказания быстрой и качественной помощи в самых топовых медицинских сферах — кардиологии, онкологии и педиатрии. Причем от районного до областного звена. Однако значительная доля опрошенных все еще негативно оценивает ситуацию в здравоохранении. И я знаю об этом не только от социологов, но и из писем, из соцсетей и личных приемов. Все меньше жалоб на качество медицинских услуг, но неизменно количество жалоб на возможность быстро попасть на прием к узким специалистам. Для решения этой проблемы не нужны миллиарды. И я уверен, что это решение команда областного здравоохранения найдет».
Какое именно решение данной проблемы видит облздрав, губернатор не уточнил.