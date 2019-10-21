Журналисты поддерживают ростовскую типографию «Крестьянин», которую закрыли из-за паутины и подтеков на стенах

Мы не знаем, чем закончится очередная история закрытия нашей типографии, – говорит Ирина Самохина, генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин», – но думаем, что это не должно повториться ни с одним малым предприятием в стране, когда по странной жалобе недобросовестных конкурентов, с использованием госструктур и суда можно в два счета разрушить успешный бизнес.