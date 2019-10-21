Журналисты поддерживают ростовскую типографию «Крестьянин», которую закрыли из-за паутины и подтеков на стенах
Сегодня, 21 октября, Ростовский областной суд рассматривает апелляционную жалобу ЗАО «Технический центр «Крестьянин» на решение Мясниковского районного суда, который 8 октября приостановил работу типографии на 30 дней.
Приставы опечатали типографию, 65 работников техцентра отправились в вынужденный неоплачиваемый отпуск, а 45 федеральных, областных и районных газет в срочном порядке стали искать, где печатать текущие номера.
Напомним, все это произошло из-за жалобы якобы читателя «Крестьянина» в Роспотребнадзор на ненадлежащее качество печати газеты, из которой следовало, что типография наносит вред окружающей среде и «это токсичное производство требуется закрыть».
Коллектив ИД «Крестьянин» и его типографии очень признателен за поддержку коллегам-журналистам со всей России, общественным организациям, в том числе АНРИ, Союзу журналистов России, ГИПП, Ассоциации защиты бизнеса.
Мы не знаем, чем закончится очередная история закрытия нашей типографии, – говорит Ирина Самохина, генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин», – но думаем, что это не должно повториться ни с одним малым предприятием в стране, когда по странной жалобе недобросовестных конкурентов, с использованием госструктур и суда можно в два счета разрушить успешный бизнес.
ТВ2 поддерживает коллег из независимого Издательского дома «Крестьянин» и следит за ситуацией в Ростове.
Подробнее о причинах закрытия типографии здесь.
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