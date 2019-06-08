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08 июня,
2019
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Новости

Журналисту «Медузы» предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Иван Голунов привлечен в качестве обвиняемого — покушение на сбыт, об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков  в своем телеграм-канале. По словам Чикова, Голунову стало плохо в отделе полиции, следователь не пускает к нему медиков.


Иван Голунов — известный журналист-раследователь в России — был задержан полицией,  его подозревали в попытке сбыта наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Голунов утверждает, что ему подбросили наркотики, найденные при обыске. При досмотре и обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили наркотические вещества. Вскоре в МВД признали, что фотографии, распространенные правоохранительными органами, якобы из квартиры Голунова, оказались сделанными в другом месте.


Корреспондент специализируется на расследованиях, он публиковал материалы о том, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников, о рынке ритуальных услуг Москвы и т. д.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого
Фото: Павел Чиков
Журналисту «Медузы» предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
Фото: Павел Чиков

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