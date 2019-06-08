Журналисту «Медузы» предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Иван Голунов привлечен в качестве обвиняемого — покушение на сбыт, об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале. По словам Чикова, Голунову стало плохо в отделе полиции, следователь не пускает к нему медиков.





Иван Голунов — известный журналист-раследователь в России — был задержан полицией, его подозревали в попытке сбыта наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Голунов утверждает, что ему подбросили наркотики, найденные при обыске. При досмотре и обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили наркотические вещества. Вскоре в МВД признали, что фотографии, распространенные правоохранительными органами, якобы из квартиры Голунова, оказались сделанными в другом месте.





Корреспондент специализируется на расследованиях, он публиковал материалы о том, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников, о рынке ритуальных услуг Москвы и т. д.