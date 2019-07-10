Журналиста газеты «Якутск вечерний» будут судить за «воздействие на подсознание»

Городской суд Якутска рассмотрит дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. Об этом сообщает «Альянс независимых региональных издателей» со ссылкой на издание «Коммерсант».

Как рассказал «Коммерсанту» заместитель главного редактора «Якутска вечернего» Виталий Обедин, 2 июля в редакцию явился участковый уполномоченный Рушан Алимов и потребовал от Михаила Романова проехать в отдел для дачи объяснений.

Если я правильно понял ситуацию, майор просто усиленно отрабатывал “заказ” регионального управления ФСБ. Он собирался взять объяснения с журналиста Михаила Романова, который проходит свидетелем по делу Антона Аммосова, сотрудника СВФУ. Аммосова, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске», — рассказал Виталий Обедин. — Полицейский не мог мотивировать свое требование. Вызывать журналиста повесткой майор Алимов напрочь отказывался. Тогда Романов отказался от дачи свидетельских объяснений. Это в конце концов право, а не обязанность гражданина.

Получив отказ, полицейский составил протокол за неподчинение законным требованиям представителя власти. На следующий день Алимов снова пришел в редакцию и составил на журналиста Михаила Романова протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

Как объяснил главред «Якутска вечернего» Виталий Обедин, полицейский счел, что фраза из статьи «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».





В Союзе журналистов подчеркнули, что это первый случай применения статьи.





«Чаще всего в России возбуждают дела по п. 6 вышеупомянутой статьи, — заявила глава юротдела СЖР Наталья Голоносова. — Это материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности». По ее словам, для дальнейшего объективного разбирательства потребуются лингвистические и другие экспертные оценки. Однако, подчеркивает эксперт, даже человеку без филологического образования понятно, что речь всего лишь идет об отсылке к произведению Джорджа Оруэлла «1984».