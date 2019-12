Журнал «The Banker» назвал «Банк года в России»

Британский журнал «The Banker», который пользуется авторитетом в экономических кругах во всем мире, в очередной раз назвал «Банк года в России». Награда вручена за «впечатляющий рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технологическое лидерство».





Журнал, который издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times, ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам. В этом году The Banker вручил награды в 138 странах. «Банком года в России» в 2019 году стал Альфа-Банк.





По мнению «The Banker», успешность стратегии «Банка года» подтверждается уверенным ростом всех финансовых показателей, включая достаточность капитала первого уровня (+13,1 % до $7031 млн), активы (+5,5 % до $47199 млн), рентабельность капитала (19,5 %) и операционную эффективность (39,4 %), по данным отчетности МСФО за 2018 год, которые были представлены на рассмотрение жюри.