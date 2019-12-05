Журнал «The Banker» назвал «Банк года в России»
Британский журнал «The Banker», который пользуется авторитетом в экономических кругах во всем мире, в очередной раз назвал «Банк года в России». Награда вручена за «впечатляющий рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технологическое лидерство».
Журнал, который издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times, ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам. В этом году The Banker вручил награды в 138 странах. «Банком года в России» в 2019 году стал Альфа-Банк.
По мнению «The Banker», успешность стратегии «Банка года» подтверждается уверенным ростом всех финансовых показателей, включая достаточность капитала первого уровня (+13,1 % до $7031 млн), активы (+5,5 % до $47199 млн), рентабельность капитала (19,5 %) и операционную эффективность (39,4 %), по данным отчетности МСФО за 2018 год, которые были представлены на рассмотрение жюри.
Эксперты отметили достижения Альфа-Банка по цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения «Альфа-Мобайл» и внедрению инновационных продуктов и сервисов, таких как: мгновенный выпуск карт (Digital Delivery), «семейный счет» с возможностью подключения к нему до четырех близких людей, цифровые сервисы для ипотечных заемщиков, подтверждение платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца, виртуальная карта для клиентов малого и среднего бизнеса и целый ряд других инноваций.
Эта награда доказывает, что мы — самый phygital банк в России, сочетающий лучший цифровой и лучший физический клиентский опыт, — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. — За последний год число наших клиентов выросло на миллион. У нашего мобильного приложения самая высокая в мире оценка среди банков в AppStore. Около 15 лет назад мы первыми в стране запустил интернет- и мобильный банк, а сегодня первыми строим phygital branch — физическую сеть нового поколения.
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