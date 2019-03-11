«Живая лаборатория» предлагает провести эксперимент с улицей Усова

Презентация «Живой лаборатории» дизайн-проекта участка улицы Усова собрала полный зал в «Точке кипения». Посмотреть экспериментальную разработку молодых проектировщиков пришли представители мэрии, преподаватели и студенты ТГАСУ, экологи и просто активные горожане. В команде «Живой лаборатории» — 45 человек. Это молодые архитекторы, конструкторы, социологи, ландшафтники и реставраторы. Проект охватывает участок улицы Усова от проспекта Ленина до Вершинина протяженностью 735 метров.

Ключевая идея, которую мы хотим воплотить на Усова — перейти «от дороги к улице», иными словами, сделать так, чтобы территория наполнилась людьми, — рассказала на презентации куратор и участник дизайн-студии «Живая лаборатория» Ника Еремина. Поэтому одна сторона улицы предназначена для скоростного транзита, а другая будет пешеходно-прогулочной, наполненной небольшими рекреационными зонами через каждые 100 метров.

Дизайн-проект молодых проектировщиков в целом понравился всем участникам встречи. Вопросы вызвало только озеленение. Для реализации своего проекта представители «Живой лаборатории» предложили снести 330 деревьев из 448 на улице Усова.

Проектируя озеленение для этой территории, нам было важно сблизить человека с природой, — говорит Ирина, участница «Живой лаборатории». — Сделать ландшафт более живописным мы хотим путем формирования мини-рощ монопородных растений и добавлением злаковых культур в городской ландшафт. При выборе растений мы ориентировались на ассортимент томских питомников либо соседних городов. Принимая во внимание то, что проектные изменения дорожно-пешеходной сети требуют демонтажа порядка 70% зеленых насаждений , мы предлагаем добавить большое количество отдельных зеленых насаждений и увеличить плотность озеленения путем высадки кустарников. Кстати, кустарники мы предлагаем использовать вместо газона, потому что он очень пластичен и при регулярной стрижке мы можем получать визуальную изменяемость территории.

Эколог Андрей Баздырев попросил молодых проектировщиков не торопиться со сносом 330 деревьев и помнить, что зеленые насаждения выполняют не только декоративную функцию, но и защитную. И лучше тополей, по его мнению, в этом плане, деревьев нет. «Одно взрослое дерево способно уловить до 30 килограммов пыли в год и производить кислорода в три раза больше, чем, скажем, та же липа. Кроме того, тополь поглощает углекислый газ просто в гигантских количествах», — рассказал эколог.

Участники «Живой лаборатории» пригласили Андрея Баздырева принять участие в обсуждениях проекта, которые проходят по пятницам в ТГАСУ. Руководитель архитектурного бюро «Стиль» Сергей Худяков согласился с экологом, что вопрос замены зеленых насаждений необходимо доработать.





Декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев порадовался за своих учеников и высоко оценил их работу. «В рамках этого проекта мы наблюдаем сразу несколько экспериментов. Первый заключается в самом процессе проектирования, где участвовали люди разных возрастов, специальностей, социальных групп. Второй связан с подходом к проектированию — созданием BIM-модели, которая позволяет быстро видеть любые изменения, просчитывать их, понимать, сколько работы могут стоить. Третий момент, к которому ребята пришли: заинтересованность малого бизнеса. Сегодня немало инвесторов, которые хотели бы зайти на эту площадку», — отметил Коренев.