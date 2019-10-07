Жителям Советского района, пожаловавшимся на отсутствие тепла Путину, дали отопление

«ТомскРТС» подключила к теплу дома в районе будущего голландского микрорайона. Ранее жители Советского района написали письмо Путину с жалобой на то, что в их доме два месяца отсутствуют отопление и горячая вода.

Монтажные работы завершились в ночь на воскресенье. В настоящее время подрядчик завершает работы по реконструкции строительной части теплотрассы, не влияющие на теплоснабжение. После их завершения участок передадут для восстановления благоустройства.





«Работы по реконструкции тепловой сети в переулке Курском проводятся для увеличения пропускной способности участка, необходимой для последующего подключения к системе теплоснабжения жилого комплекса, который строится по на проспекте Комсомольском, 48 по проекту голландского архитектурного бюро», — говорится в сообщении.





В ходе ремонтной кампании текущего года заменено более 700 метров теплотрассы. Всего в рамках реконструкции объекта необходимо переложить 800 метров трубопровода. Завершить реконструкцию участка планируется в 2020 году. Сама теплотрасса, по информации специалистов, находилась в изношенном состоянии.





Горячая вода у жителей домов отсутствует с 18 июля. К ремонтным работам в переулке Курском «ТомскРТС» приступила в августе. Компания реконструирует три подземных участка тепломагистрали 2А для последующего подключения жилого комплекса на проспекте Комсомольский. Строительством комплекса по проекту голландских архитекторов занимается компания ТДСК. На проведение реконструкции теплосетей компания выделила 38 млн рублей.







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