Жителям сибирской деревни запретили перевозить покойников в электричках

В Сураново местные жители возили покойников на медосвидетельствование по «железке». А все потому, что поселок фактически отрезан от мира и вот уже 40 лет власти только обещают построить дорогу. Сейчас добраться до «большой земли» можно лишь на поезде.





У Людмилы Лебедевой в мае прошлого года погиб сын. 8 мая его нашли замерзшим недалеко от сурановской средней школы.





– В Тайгу (город в Кемеровской области) на медосвидетельствование сына увезли на электричке, полицейские сопровождали, а уже когда нужно было обратно транспортировать, чтобы хоронить, пришло известие: запретили гроб в вагон грузить. Я поехала в Тайгу, оплатила там все услуги и заказала мотрису (рельсовый автобус – прим. С.Р.). А раньше на электричке постоянно возили, разрешали. Прямо в гробу перевозили.





Похоже, что кто-то из пассажиров той самой электрички, в которой перевозили тело сына Людмилы Лебедовой, пожаловался на это. И теперь у жителей поселка остался фактически единственный способ доставить тело умершего на медэкспертизу – заказывать рельсовый автобус.





– Было не единожды: хоронить надо, а люди по пояс в сугробах тащат тело на санях. Дороги на кладбище также нет – могилы уже вплотную к жилым домам подступили.





Сани для перевозки тел – собственного производства. Во дворе отца и сына Шаричевых целый «парк катафалков».





– Конструкция саней полностью деревянная, – рассказывает автор «проекта» Виктор Шаричев. – Позапрошлой зимой на них бабушку увозили. Еще есть телега: как-то человек у нас в лесу потерялся – нашли мертвым, так я его потом на ней вывозил. А бывало и на себе люди трупы по сугробам таскали.





Как хоронят в сибирской глубинке — специальный репортаж читайте на «Сибирь.Реалии».

