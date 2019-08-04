Жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, могут предоставить жилье в Томске

Власти Томской области готовы предоставить жилье пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора Евгения Паршуто.

Накануне Евгений Паршуто принял участие в совещании Минстроя по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Совещание под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ Леонида Ставицкого состоялось в Братске по поручению вице-премьера, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталия Мутко.





Леонид Ставицкий поставил перед регионами несколько задач. Первая — подготовить предложения по готовым квартирам на первичном рынке, в которые лишившиеся крова люди могли бы переехать в ближайшее время.





Вторая задача — формирование ресурсов для проведения капитального ремонта жилого фонда и объектов инфраструктуры на подтопленных территориях.





«Томские строители еженедельно предоставляют актуальную информацию о готовом жилье, — отметил Евгений Паршуто. — В случае необходимости мы готовы предоставить эти квартиры людям, которые вследствие стихийного бедствия остались без крыши над головой. Кроме того, на очередном штабе по капитальному ремонту мы оповестили подрядчиков, что нашим соседям нужен квалифицированный рабочий ресурс. У нас есть опыт в ликвидации последствий ЧС, мы не раз помогали нашим соседям и готовы сделать это снова».





Напомним, что с 25 июня часть Иркутской области находилась во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. В регионе была частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 10 тысяч жилых домов.





По данным МЧС, в результате разгула стихии погибли 23 человека, судьба 8 жителей области остается неизвестной. Из опасных зон региона было эвакуировано почти 2,6 тысячи человек.





Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.



В конце июля в регионе началась вторая волна паводка. С 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка, Кимильтейка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали девять районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский, Куйтунский. В зоне подтопления оказались 56 населенных пунктов, 1,978 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек, из них 908 детей.